10 речей, які обов'язково повинні бути в авто: без них їздити не можна

У розділі 31.4 ПДР перелічено різні вимоги, відповідно до яких їздити на легковому авто заборонено.

Фахівці назвали 10 речей, при відсутності яких водій не зможе безпечно використовувати свій автомобіль згідно з пунктом 31.4 ПДР. Крім того, за відсутність окремих речей можна отримати штраф.

Відсутні склоочисники

Очищення лобового скла від опадів та бруду є необхідним для забезпечення гарної видимості дороги. Відсутність або несправність склоочисників може стати причиною обмеженої видимості та виникнення небезпеки на дорозі.

Відсутнє дзеркало заднього виду

Заднє дзеркало є невідʼємною частиною автомобіля і необхідне для забезпечення безпеки руху. Відсутність заднього дзеркала ускладнює огляд ситуації ззаду і може призвести до небезпечних ситуацій на дорозі.

Не працює звуковий сигнал

Фахівці розповіли, що звуковий сигнал використовується для попередження і сповіщення інших водіїв руху про небезпеку. Відсутність сигналу призводить до втрати можливості ефективно комунікувати з іншими водіями на дорозі.

Це може створити ризик виникнення аварійних ситуацій і порушити загальну безпеку на дорозі.

Не працює спідометр

Важливо пам'ятати, що спідометр та одометр є важливими приладами для контролю швидкості та відстані, пройденої автомобілем.

Якщо вони не працюють, то це ускладнює оцінку швидкості руху та може призвести до недотримання допустимих обмежень.

Відсутній бампер

Бампер та задній захисний пристрій виконують важливу функцію захисту автомобіля в разі зіткнення. Відсутність цих елементів підвищує ризик травмування пішоходів та інших учасників дорожнього руху під час зіткнення.

Немає бризковиків

Вони служать для запобігання розплескуванню бруду, води та каміння під час руху автомобіля. Відсутність цих елементів може призвести до створення небезпеки для інших водіїв.

Аптечка

Аптечка обов'язково повинна бути в автомобілі. В разі аварії вона може врятувати життя.

Відсутній знак аварійної зупинки

Знак аварійної зупинки є необхідним для попередження інших водіїв про несправність автомобіля.

Відсутність цього знаку може призвести до того, що інші водії не будуть знати про вашу проблему.

Вогнегасник

Вогнегасник є важливим засобом для боротьби з пожежами дорозі.

Його відсутність призведе до неможливості швидко реагувати на загрозу.

Ремені безпеки

Ремені безпеки та підголівники є основними засобами захисту пасажирів під час аварійної ситуації. Відсутність цих засобів може призвести до серйозних травм або смерті в разі зіткнення.