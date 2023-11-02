10 речей, які категорично не варто одягати на роботу взимку

Одношаровий одяг

Взимку не можна одягати одяг лише в один шар.

Солістка Кет Гріффін рекомендує носити під одяг термобілизну. Такий варіант, за її словами, "суттєво допоможе заблокувати холод, що йде зовні, але не додадуть об’єму всередині".

Не варто на роботу легко одягатись взимку (фото: Freepik)

Спідниці або сукні без колготок

Взимку обов'язково потрібно носити колготки з сукнею чи спідницею. Це очевидно, коли ви вийдете на вулицю у холод.

Чорні колготки - чудовий класичний варіант. Колготки з малюнком або кольорові підходять для більш святкового варіанту.

Як одягатись взимку на роботу (фото: Freepik)

Костюми бежевого кольору

Американський стиліст Бріс Паттісон розповів, що світло-коричневі та світло-сірі костюми повинні бути у вашому гардеробі протягом весняних і літніх місяців.

Однак, для зими, він вважає їх недоречними. Експерт радить, що краще підійде темно-сірий або темно-синій колір.

Світло бежевий костюм (фото: Freepik)

Святкові светри

Такі светри - не частина офісної тематики. Такий одяг варто залишити для вихідних. Все тому, що на роботі вони привертають сильно багато уваги.

Святкові светри (фото: Freepik)

Уггі

Таке взуття дуже зручне, але найкраще підходить для школи, але а ні ж як не для офісу.

"Уггі - це просто прославлені капці. А що таке капчики? Вони є частиною вашої піжами. А професіонали носять піжами в офіс? Ні", - кажуть стилісти.

Дівчина в уггах (фото: pinterest)

Літні тканини

Взимку в офісі може бути прохолодно, тому варто уникати тонкого або бавовняного одягу. А також інші популярні літні тканини у тому числі льон і віскоза.

"Светри зі 100% бавовни насправді не теплі. Є так багато доступних мериносових і кашемірових светрів, які набагато тепліші", - кажуть експерти.

Як не варто одягатись в офіс (фото: Freepik)

Снігові черевики

Витривалі зимові черевики не підходять для корпоративного середовища.

Можна ходити на роботу в снігових черевиках, але потім "змінити їх на іншу пару взуття, в яку можна перевзутися в офісі".

Снігові чоботи (фото: Freepik)

Замшеве взуття

Замшеве взуття - не найкращий вибір для зими, адже так їх можна швидко зіпсувати.

Краще на вулиці носити чоботи, а у офісі перевзуватись у замшеві туфлі.

Замшеве взуття (фото: Freepik)

Величезні светри

В офіційному робочому середовищі важливо мати охайний, стриманий одяг.

Тому величезні светри дуже зручні, але вони можуть здатися неохайними або непрофесійними.

Великі светри (фото: Freepik)

Ковдри

Експерти кажуть, навіть якщо у вашому офісі холодно, то не варто використовувати величезну ковдру. Це створить не найпрофесійніший вигляд.

Дівчина в ковдрі (фото: Freepik)