10 речей, які категорично не варто одягати на роботу взимку

Жінок завжди хвилює питання, що вдягнути на роботу. Легше, коли в компанії існує певний дрес-код. Однак, якщо такого немає, то варто знати, які речі носити на роботу не можна.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Insider.
Взимку не можна одягати одяг лише в один шар.
Солістка Кет Гріффін рекомендує носити під одяг термобілизну. Такий варіант, за її словами, "суттєво допоможе заблокувати холод, що йде зовні, але не додадуть об’єму всередині".
Взимку обов'язково потрібно носити колготки з сукнею чи спідницею. Це очевидно, коли ви вийдете на вулицю у холод.
Чорні колготки - чудовий класичний варіант. Колготки з малюнком або кольорові підходять для більш святкового варіанту.
Американський стиліст Бріс Паттісон розповів, що світло-коричневі та світло-сірі костюми повинні бути у вашому гардеробі протягом весняних і літніх місяців.
Однак, для зими, він вважає їх недоречними. Експерт радить, що краще підійде темно-сірий або темно-синій колір.
Світло бежевий костюм (фото: Freepik)
Такі светри - не частина офісної тематики. Такий одяг варто залишити для вихідних. Все тому, що на роботі вони привертають сильно багато уваги.
Таке взуття дуже зручне, але найкраще підходить для школи, але а ні ж як не для офісу.
"Уггі - це просто прославлені капці. А що таке капчики? Вони є частиною вашої піжами. А професіонали носять піжами в офіс? Ні", - кажуть стилісти.
Взимку в офісі може бути прохолодно, тому варто уникати тонкого або бавовняного одягу. А також інші популярні літні тканини у тому числі льон і віскоза.
"Светри зі 100% бавовни насправді не теплі. Є так багато доступних мериносових і кашемірових светрів, які набагато тепліші", - кажуть експерти.
Витривалі зимові черевики не підходять для корпоративного середовища.
Можна ходити на роботу в снігових черевиках, але потім "змінити їх на іншу пару взуття, в яку можна перевзутися в офісі".
Замшеве взуття - не найкращий вибір для зими, адже так їх можна швидко зіпсувати.
Краще на вулиці носити чоботи, а у офісі перевзуватись у замшеві туфлі.
В офіційному робочому середовищі важливо мати охайний, стриманий одяг.
Тому величезні светри дуже зручні, але вони можуть здатися неохайними або непрофесійними.
Експерти кажуть, навіть якщо у вашому офісі холодно, то не варто використовувати величезну ковдру. Це створить не найпрофесійніший вигляд.
Дівчина в ковдрі (фото: Freepik)
Раніше ми повідомляли, чому дружини не повинні носити одяг свого чоловіка.
Також ми писали, чому одяг перед пранням потрібно вивертати навиворіт.