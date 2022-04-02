10 простых и полезных продуктов, которые надолго утоляют голод

Сытные и питательные продукты помогут оставаться в хорошей форме и поддержать здоровье даже в стрессовых условиях, благодаря полезным компонентам и витаминам в составе. Они утолят голод на несколько часов и сэкономят ваше время на кухне.
Styler собрал 10 продуктов, которые надолго дают чувство сытости и не вредят фигуре.
Здоровый лидер среди перекусов. Достаточно съесть горсть грецких орехов, миндаля или лесного ореха, чтобы сбить чувство голода как минимум на полчаса. Калорийность грецкого ореха - 650 ккал на 100 грамм, миндаля - 575 ккал.
Орехи богаты полезными мононенасыщенными жирными кислотами, которые повышают тонус организма и защищают иммунитет. Есть их лучше в сыром виде.
Фасоль, горох, нут являются отличным источником растительного белка и клетчатки. Как известно, оба эти компонента входят в формулу сытости.
Каши и рагу из бобовых надолго избавят вас от чувства голода. Однако людям с чувствительным кишечником стоит предварительно замочить их на ночь, а в процессе приготовления блюда добавить куркуму, чеснок, тмин. Эти приправы избавят от вздутия и других неприятных ощущений.
Многие не включают в свой рацион картофель, боясь поправиться. Однако этот продукт не только очень сытный, но и полезный.
Правильно приготовленное блюдо из картофеля не прибавит лишних сантиметров на талии. Испеките картофель в кожуре или сварите "мундире", а затем остудите и ешьте.
После охлаждения крахмал меняет свою структуру, и блюдо становится полезнее. А кожура богата витаминами С и В, кальцием, железом и йодом.
Капуста не очень калорийна (30 ккал на 100 г), однако прекрасно насыщает благодаря высокому содержанию клетчатки. Регулярное добавление капусты в рацион укрепляет иммунитет - она один из лидеров по содержанию витамина С. Также в капусте много витаминов A, B, C, P, U. Всего 100 грамм квашеной капусты обеспечивают дневную норму пробиотиков для нормального пищеварения.
Яйца имеют высокую пищевую ценность, богаты протеином и аминокислотами, которые после переваривания регулируют чувство голода. Витамины группы В в яйце способствуют нормальному росту волос и ногтей, а фосфолипиды защищают печень.
Идеально есть яйца на завтрак с овощами. Самое "здоровое" блюдо из яиц - сваренные всмятку с мягким желтком.
Морская рыба высокой жирности не только очень сытная, но вкусная и полезная. Это не обязательно должен быть дорогой лосось, можно выбрать сельдь, скумбрию, сардину, сайру. Подойдут и консервы.
Жирная рыба богата омега-3, которая повышает защитные функции организма, оптимизирует обмен веществ и уровень гормонов. Слабосоленая или запеченная рыба с салатом никак не отразится на фигуре, а только добавит сил и поможет справляться со стрессом.
Есть сало можно и нужно, чтобы быть энергичным и здоровым. Оно надолго насыщает, ведь это фактически жир в чистом виде, но жир полезный. Главное знать меру! Рекомендованная норма до 20 граммов в день соленого сала, при высоких физических нагрузках - до 50 грамм.
Творог и греческий йогурт могут стать основой для питательного завтрака. Не стоит выбирать обезжиренный продукт, ведь пользы от него будет меньше, как и чувства сытости. Творог 9% в среднем содержит 150 ккал на 100 грамм. Он богат белком и кальцием для укрепления костей и мышечной массы. В кисломолочные продукты не стоит добавлять сахар, лучше дополнить блюдо ягодами и орехами.
Яблоки богаты пищевыми волокнами, пектин в их составе влияет на обмен веществ и регулирует аппетит.
Витамины В1, В2, РР и Е помогают работе мозга. Очень полезны печеные яблоки для работы кишечника. Чтобы добавить к такому полезному десерту еще больше пользы и питательности, дополните его орехами.
Употребление небольшого кусочка черного шоколада стимулирует выработку гормонов, которые отвечают за чувство сытости, а также способствует улучшению работы сердца, уменьшает риск инсульта, защищает зрение.
Но нужно помнить, что этот десерт принесет максимум пользы, если количество какао в нем будет не менее 70%. Оптимальная дневная норма шоколада - до 25 грамм в день. Калорийность продукта составляет около 550 ккал на 100 грамм.
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