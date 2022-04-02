10 простых и полезных продуктов, которые надолго утоляют голод

Орехи

Здоровый лидер среди перекусов. Достаточно съесть горсть грецких орехов, миндаля или лесного ореха, чтобы сбить чувство голода как минимум на полчаса. Калорийность грецкого ореха - 650 ккал на 100 грамм, миндаля - 575 ккал.

Орехи богаты полезными мононенасыщенными жирными кислотами, которые повышают тонус организма и защищают иммунитет. Есть их лучше в сыром виде.

Бобовые

Фасоль, горох, нут являются отличным источником растительного белка и клетчатки. Как известно, оба эти компонента входят в формулу сытости.

Каши и рагу из бобовых надолго избавят вас от чувства голода. Однако людям с чувствительным кишечником стоит предварительно замочить их на ночь, а в процессе приготовления блюда добавить куркуму, чеснок, тмин. Эти приправы избавят от вздутия и других неприятных ощущений.

Картофель

Многие не включают в свой рацион картофель, боясь поправиться. Однако этот продукт не только очень сытный, но и полезный.

Фото: картофель в кожуре - питательное и полезное блюдо (pixabay.com)

Правильно приготовленное блюдо из картофеля не прибавит лишних сантиметров на талии. Испеките картофель в кожуре или сварите "мундире", а затем остудите и ешьте.

После охлаждения крахмал меняет свою структуру, и блюдо становится полезнее. А кожура богата витаминами С и В, кальцием, железом и йодом.

Капуста

Капуста не очень калорийна (30 ккал на 100 г), однако прекрасно насыщает благодаря высокому содержанию клетчатки. Регулярное добавление капусты в рацион укрепляет иммунитет - она один из лидеров по содержанию витамина С. Также в капусте много витаминов A, B, C, P, U. Всего 100 грамм квашеной капусты обеспечивают дневную норму пробиотиков для нормального пищеварения.

Яйца

Яйца имеют высокую пищевую ценность, богаты протеином и аминокислотами, которые после переваривания регулируют чувство голода. Витамины группы В в яйце способствуют нормальному росту волос и ногтей, а фосфолипиды защищают печень.

Идеально есть яйца на завтрак с овощами. Самое "здоровое" блюдо из яиц - сваренные всмятку с мягким желтком.

Фото: яйцо всмятку с овощами к завтраку (pixabay.com)

Жирная рыба

Морская рыба высокой жирности не только очень сытная, но вкусная и полезная. Это не обязательно должен быть дорогой лосось, можно выбрать сельдь, скумбрию, сардину, сайру. Подойдут и консервы.

Жирная рыба богата омега-3, которая повышает защитные функции организма, оптимизирует обмен веществ и уровень гормонов. Слабосоленая или запеченная рыба с салатом никак не отразится на фигуре, а только добавит сил и поможет справляться со стрессом.

Сало

Есть сало можно и нужно, чтобы быть энергичным и здоровым. Оно надолго насыщает, ведь это фактически жир в чистом виде, но жир полезный. Главное знать меру! Рекомендованная норма до 20 граммов в день соленого сала, при высоких физических нагрузках - до 50 грамм.

Кисломолочные продукты

Творог и греческий йогурт могут стать основой для питательного завтрака. Не стоит выбирать обезжиренный продукт, ведь пользы от него будет меньше, как и чувства сытости. Творог 9% в среднем содержит 150 ккал на 100 грамм. Он богат белком и кальцием для укрепления костей и мышечной массы. В кисломолочные продукты не стоит добавлять сахар, лучше дополнить блюдо ягодами и орехами.

Яблоки

Яблоки богаты пищевыми волокнами, пектин в их составе влияет на обмен веществ и регулирует аппетит.

Фото: яблочный пектин утоляет голод (pixabay.com)

Витамины В1, В2, РР и Е помогают работе мозга. Очень полезны печеные яблоки для работы кишечника. Чтобы добавить к такому полезному десерту еще больше пользы и питательности, дополните его орехами.

Шоколад

Употребление небольшого кусочка черного шоколада стимулирует выработку гормонов, которые отвечают за чувство сытости, а также способствует улучшению работы сердца, уменьшает риск инсульта, защищает зрение.

Но нужно помнить, что этот десерт принесет максимум пользы, если количество какао в нем будет не менее 70%. Оптимальная дневная норма шоколада - до 25 грамм в день. Калорийность продукта составляет около 550 ккал на 100 грамм.