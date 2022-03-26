Врачи назвали список продуктов, которые необходимы организму во время войны
Фото: Врачи посоветовали, как правильно питаться во время войны (freepik)
Медики напомнили, что даже во время войны важно стараться придерживаться правильного питания, ведь от этого многое зависит: психо-эмоциональное состояние, выносливость и стрессоустойчивость, здоровье в целом. И не забываем, что Украине нужна здоровая нация.
Об этом рассказала группа врачей-блогеров, которую ведут страницу sviy.doc в Instagram.
Важные советы врачей
- Старайтесь придерживаться основных приемов пищи. Здесь важно не количество съеденного за один раз, а именно регулярность.
- Помните о сложных углеводах: каши, овощи и фрукты (свекла, морковь, тыква, кукуруза, бананы). Они уберегут от резких колебаний сахара, а соответственно и настроения.
- Не забывайте про белок: мясо, рыба, яйца, молоко, бобовые (фасоль, горох, чечевица).
- Постарайтесь отказаться от курения и алкоголя. Они не успокаивают, это обманка. Уровень стресса наоборот повышается.
- Контролируйте свое самочувствие при потреблении кофе и уменьшите его количество, если это влияет на сердцебиение или увеличивает уровень тревожности.
Продукты, которые будут на страже психологического равновесия:
- богатые магнием (тыквенные семечки, миндаль, шпинат, кешью, арахис),
- богатые цинком (печень, мясо птицы, тыквенные семечки),
- ферментированные продукты (кефир, йогурты, квашеная капуста, помидоры, огурцы),
- источники витаминов группы В (печень, рыба, яйца, молочные продукты, цельнозерновые, зеленый горошек),
- омега-3 содержащие продукты (например, печень трески).
Список продуктов длительного хранения, которые можно включить в рацион:
- готовые к употреблению мясные, рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, ягоды,
- батончики (белковые, злаковые, фруктовые),
- хлопья, гранола, хлебцы,
- арахисовое масло,
- сушеные фрукты, ягоды,
- консервированные соки,
- пастеризованное молоко,
- орехи,
- детское питание (при необходимости).
Ранее мы писали, как отличить полезные консервы от вредных.
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