Врачи назвали список продуктов, которые необходимы организму во время войны

Медики напомнили, что даже во время войны важно стараться придерживаться правильного питания, ведь от этого многое зависит: психо-эмоциональное состояние, выносливость и стрессоустойчивость, здоровье в целом. И не забываем, что Украине нужна здоровая нация.

Об этом рассказала группа врачей-блогеров, которую ведут страницу sviy.doc в Instagram .

Список продуктов длительного хранения, которые можно включить в рацион:

Продукты, которые будут на страже психологического равновесия:

Ранее мы писали, как отличить полезные консервы от вредных.

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