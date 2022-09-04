Эти 10 признаков указывают на то, что мужчина готов разорвать отношения

Он принимает важные решения сам

Если раньше он советовался с партнершей или хотя бы делился своими мыслями, а теперь даже не говорит ничего и информация всплывает постфактум - это плохой знак. Если его спросить напрямую, то она занимает оборонительную позицию или даже переводит стрелки и утверждает, что женщина ведет себя странно и что-то придумывает.

Ему интереснее проводить время с другими людьми

Кажется, что рядом с женщиной он всегда в плохом настроении, а веселится только в компании друзей. И при этом совместно проведенное время значительно сократилось в последнее время.

Он стал флиртовать с другими женщинами

Увы, ранее он уважал чувства женщины и не позволял себе лишнего в общении с другими женщинами. Сейчас он ведет себя так, как будто ему все равно или он специально пытается вызвать ревность.

Он начинает ссоры

Мужчины намного больше избегают ссор, чем женщины. И стараются уйти, если ссору начинает женщина. Когда же мужчина хочет разорвать отношения, он начинает провоцировать повод и создает токсичную обстановку, чтобы дать выход своим негативным эмоциям.

Он стал очень критичным

Ранее женщина слышала комплименты или шутливую критику. А теперь мужчине не нравится практически все, и он начал критиковать все действия, внешность, взгляды и даже то, что ранее у него не вызывало раздражения.

Он говорит женщине, что она заслуживает лучшего

Мужчина неожиданно начинает намекать, что недостаточно хорош и стоит поискать того, кто по достоинству оценит женщину.

Он редко отвечает на твои сообщения

В совокупности с другими признаками частота и смысл сообщений могут быстро дать понять женщине, что отношения заканчиваются. Ему становится все равно, как ты отреагируешь на отсутствие сообщений или звонков. Или он делает это специально, чтоб появился повод для ссоры, выяснения отношений и расставания.

Ты не чувствуешь вашу близость

Особенно, если ранее эта близость на самом деле была и связь между вами была крепкая. Но он начал отдаляться, ты перестала чувствовать его в разговорах, в постели. И это ощущение не покидает, даже когда он совсем рядом.

Он начал говорить о будущем, где тебе нет места

Мужчина собрался переехать или поехать в другой город, страну - на пару лет. Но при этом он знает, что ты уехать с ним не сможешь. Или случайно проговорился о своих мечтах, где явно тебе нет места. Это значит, что мужчина не рассчитывает на ваши отношения в будущем и строит планы на свою собственную жизнь. И уже начинает строить планы.

Он не может ничего обещать

Концерт через месяц, фестиваль в следующем сезоне или совместный отпуск через полгода? Он отвечает, что не может дать тебе ответ и ссылается на то, что обещать не может. При этом ты знаешь, что глобальных планов на ближайшие месяцы у него точно нет.