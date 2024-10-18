10 предметів, які роблять вашу ванну кімнату неохайною

Якщо в одній ванній хочеться затриматися подовше, то в іншій люди поспіхом споліскують руки й намагаються якнайшвидше перейти в інше приміщення. І справа, як зазвичай, в дрібницях, на які багато хто навіть не звертає уваги.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які речі не варто зберігати у ванній кімнаті.

Неправильно підібрана мильниця

По ідеї, мило в ній повинно зберігатися в первозданному вигляді, не розпадатися на кашу і рівномірно висихати після використання. А ще мильниця повинна легко очищатися.

Краще обирати мильниці правильної геометричної форми з натуральних матеріалів з невеликим піддоном, в який буде стікати вода. До речі, їх дійсно легше мити.

Розсип косметики на полицях і біля раковини

По-перше, такі завали виглядають як мінімум неохайно. По-друге, туш, креми та помаду небажано зберігати у ванній, адже у вологому і теплому середовищі на них можуть почати розмножуватися бактерії.

Саме вони можуть стати причиною проблем зі шкірою - від подразнення до появи висипань. Тож краще вибрати поличку для косметики в прохолодному і сухому місці.

Ватні палички в відкритому контейнері

У вологому середовищі ватні палички швидко відволожаться. А ще зберігання та використання їх у ванній створює потенційну небезпеку засмічення каналізації.

Іноді дійсно важко втриматися і не кинути використану паличку в унітаз. Проблема в тому, що ватні палички та диски можуть застрягати в трубах, і в якийсь момент вам доведеться терміново дзвонити сантехніку.

Зберігати металеві або тканинні речі біля води шкодить і їм, і естетиці ванної кімнати (фото: Freepik.com)

Мочалки, що висіли на змішувачі

Краще відвести губкам і мочалкам окреме місце поруч з душем або ванною. Наприклад, підвісити на гачки або скласти в пластиковий контейнер і прибрати на полицю.

Халати, що висять на двері

Ванна кімната - місце підвищеної вологості, тому зберігання халатів на дверях загрожує тим, що вони відволожаться, стануть ідеальним середовищем для бактерій і почнуть видавати неприємний запах. Халати (як і чисті рушники) слід зберігати в іншій частині квартири.

Облущена або пожовкла фарба на трубах

Стандартний чавунний стояк, покритий білою фарбою, вимагає більш уважного ставлення. Періодично перевіряйте його на наявність підтікання і іржі, протирайте від пилу та оновлюйте покриття. Адже з часом білий колір набуває жовтуватого відтінку.

Ганчірки, що висять на господарському відрі

Безсумнівно, давати господарським ганчіркам просохнути важливо і потрібно, але зберігати їх таким чином на постійній основі все ж не варто. Після повного висихання не забувайте прибрати їх з очей геть і зберігати в окремому шафці або контейнері.

Ганчірка на відрі погано і пахне, і виглядає (фото: Pixabay.com)

Килимки з мікрофібри з довгим ворсом

Виглядають дешево, збирають сміття і волосся, електризуються. Килимки з мікрофібри не витримують високих температур, тому їх не можна сушити на батареї і стелити на теплу підлогу. З часом матеріал стоптується, перестає вбирати вологу і в цілому виглядає неважливо.

Побутові засоби, які зберігаються на пральній машинці

Спробуйте прибрати всі зайві речі з пральної машинки з очей, і ви побачите, як перетвориться вид вашої ванної. Побутова хімія і косметичні засоби, виставлені на загальний огляд, візуально загромаджують і без того невеликий простір кімнати. Не забувайте вчасно розчищати цей "островок захаращеності".

Господарська губка замість мильниці

Вона непрезентабельно виглядає і точно не принесе задоволення від процесу миття рук. Мило розмокає, стає м’яким, пухким, а сама губка настільки пропитується мильним розчином, що більше нагадує слизьку субстанцію.

Для екстрених випадків таке несподіване рішення цілком згодиться, але для постійного використання краще задіяти якісний і стильний аксесуар.