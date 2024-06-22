10 поширених історичних міфів, які досі вважаються правдою

Христофор Колумб відкрив Америку

Всупереч поширеній думці, Христофор Колумб не був першим європейцем, який досяг Америки. Вважається, що норвезький дослідник Лейф Еріксон висадився у Північній Америці приблизно 1000 року, майже п'ять століть до того, як Колумб ступив на Багами.

Попри це? Колумбу часто приписують відкриття Америки, постійно підтримуючи історичний міф, який існує вже кілька століть.

Христофор Колумб (фото: Wikimedia)

"Нехай їдять тістечка" Марії Антуанетти

Знаменита фраза, що приписується Марії-Антуанетте, "Нехай їдять тістечка", часто цитується як символ її черствості та відірваності від страждань французького народу. Однак немає жодних конкретних доказів того, що вона будь-коли вимовляла ці слова.

Ця фраза існувала у французькій літературі ще до неї, і швидше за все, це вигадана цитата, створена для того, щоб зганьбити її під час Французької революції.

Марія Антуанетта (фото: Smithsonian Magazine)

Велика Китайська стіна видна з космосу

Попри поширену думку, Велику Китайську стіну не можна побачити з космосу неозброєним оком. Стіна, хоч і вражає своєю довжиною та історичним значенням, не видно з низької навколоземної орбіти без допомоги телескопічних лінз.

Цей поширений міф згодом зміцнився, але його спростовують космонавти, які справді побували у космосі.

Велика Китайська стіна (фото: Britannica)

Наполеон Бонапарт був низьким зростанням

Наполеона Бонапарта часто зображують як невисоку людину, за що він отримав прізвисько "Комплекс Наполеона". Однак історичні записи показують, що зріст Наполеона складав близько 5 футів 6 дюймів, що було середнім показником для француза того часу.

Думка про те, що він був низьким, можливо, виникла через відмінності в системах виміру між Францією та Великобританією, де його зображували нижчим для політичних та пропагандистських цілей.

Наполеон Бонапарт (фото: Britannica)

Дикий Захід був сповнений перестрілок

Епоха Дикого Заходу в американській історії часто асоціюється з перестрілками завдяки голлівудським вестернам. Насправді перестрілки були відносно рідкісними подіями, і багато міст Дикого Заходу були мирними громадами, зосередженими на побудові цивілізації.

Популяризований образ Дикого Заходу як постійного поля битви не відповідає історичним записам.

Реконструйоване поселення Дикого Заходу (фото: sweet/escapes)

Клеопатра була єгиптянкою

Клеопатру, знамениту царицю Єгипту, часто зображуть єгиптянкою. Однак вона була грецько-македонського походження та останнім активним правителем Птолеміївського царства Єгипту. Її родовід можна простежити до Птолемея I, полководця Олександра Македонського.

Грецьке походження Клеопатри є важливим аспектом її особистості та історичного контексту, в якому вона правила.

Погруддя Клеопатри (фото: Wikimedia)

Троянський кінь

Історія про Троянського коня, гігантського дерев'яного коня, використаного греками для проникнення в місто Трою, є відомою розповіддю з грецької міфології. Однак немає жодних археологічних чи історичних даних, які б підтверджували його реальність.

Швидше за все, ця історія є міфологічною вигадкою, створеним для пояснення падіння Трої.

Як міг виглядати Троянський кінь (фото: IFLScience)

Джордж Вашингтон та вишневе дерево

Історія про те, як Джордж Вашингтон зрубав вишневе дерево і зізнався у скоєному словами "Я не можу брехати", є популярним анекдотом з американського фольклору. Проте немає жодних історичних доказів достовірності цієї історії.

Швидше за все, ця розповідь була створена, щоб наголосити на чесності та порядності Вашингтона як шанованої фігури в американській історії.

Джордж Вашингтон (фото: White House Historical Association)

Вікінги носили рогаті шоломи

Незважаючи на поширені зображення вікінгів у рогатих шоломах, немає жодних історичних даних, що підтверджують цей образ. Концепція рогатих шоломів виникла з художніх інтерпретацій 19 століття і закріпилася у масовій культурі. Насправді шоломи вікінгів, ймовірно, були більш простими і призначалися для практичності та захисту в бою.

Типовий стиль вікінгів (фото: Viking Style)

Салемський процес над відьмами

Салемський процес над відьмами 1692 року сумно відомий масовою істерією і стратою людей, звинувачених у чаклунстві. Однак поширена думка про те, що відьом спалювали на багатті під час суду, невірна.

Обвинувачених насправді вішали, за винятком одного чоловіка, якого забили на смерть важким камінням. Міф про спалення відьом, можливо, виник через асоціацію з європейськими процесами над відьмами, де спалення на багатті було поширеним методом страти.

Салемський процес над відьмами (фото: Smithsonian Magazine)