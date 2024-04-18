10 помилок жінок, через які стосунки летять шкереберть

Витрачання часу на недоступних людей

Перестаньте зациклюватися на тих, хто не може бути тим, хто вам потрібен, коли ви цього потребуєте. Відпустіть їх. Чим більше енергії, часу і зусиль ви витрачаєте на них, тим більше це заважає вам рухатися вперед.

І ви втрачаєте час, багато часу без потреби, коли витрачаєте його на когось, хто не може бути доступним для вас так, як вам потрібно.

Занадто рано вступати в інтимні стосунки

Не варто так швидко вступати в інтимні стосунки - попри те, що зараз 21 століття. Через те, що близькість настільки легко доступна в будь-якому вигляді, вона стала недооціненою і сприймається як щось само собою зрозуміле.

А коли ви можете мати щось постійно, це стає менш бажаним. І чоловіки починають думати про те, що буде далі, а не про те, що є у них в наявності й перед очима.

Ловитися на репліки

Наприклад, на такі фрази як "Я хочу зробити тобі масаж". Ці фрази можуть означати абсолютно інше і бути натяками - однак відсутність прямолінійності часто свідчить і про небажання нести відповідальність за дії та будувати стосунки.

Якщо це те, чого ви хочете, добре, але йдіть на це з широко розплющеними очима, і якщо ви не намагаєтеся бути близькими.

Погоджуватися на те, щоб бути чиїмось варіантом, а не пріоритетом

Щоразу, коли хтось закінчує речення словами "але" після того, як сказав, що жінка йому подобається, він каже, що його закоханість недостатня. І ви занадто цінні та гідні для такого типу балаканини.

Не обмежуйте свої можливості тим, хто не бажає зробити вас своїм основним варіантом.

Не змінювати нічого

Перестаньте дотримуватися одного і того ж методу знайомств. Єдине застереження: якщо ваша діяльність зосереджена на заняттях, де ви постійно сидите вдома, або на тому, що не дає вам доступу до інших людей, розширюйте свої горизонти.

Іноді виходьте на вулицю наодинці. До вас легше підійти, коли ви самі, а не в оточенні. Або підійдіть до когось, хто вам цікавий, і зробіть комплімент.

Зустрічатися виключно з "типажем"

Розумні знайомства - це все про вихід із зони комфорту. А це означає бути відкритим до тих, хто може з'явитися у вашому житті, хто не обов'язково ваш типаж, особливо, якщо стосунки з "типажем" не складаються.

Іноді те, що вам потрібно в особі, яку ви шукаєте, з'являється в обгортці, яка виглядає зовсім не так, як ви очікували або хотіли б. Викиньте свій список типів і зосередьтеся на тому, ким є ця людина і як вона вписується у ваше життя.

Планування заздалегідь

Якщо ви з тих людей, яким доводиться з'ясовувати все у своїх стосунках, і ви легко прив'язуєтеся або швидко закохуєтеся в тих, з ким зустрічаєтеся, ця порада саме для вас.

Навчіться йти напролом. Іноді найкращі стосунки виникають спонтанно і без зайвих роздумів. Розслабтеся і живіть моментом. Але, будь ласка, перестаньте перегинати палицю на початку і не намагайтеся з'ясувати все за пару побачень. Кохання потребує часу.

Занадто багато говорити

Спостерігайте більше, ніж говорите. Коли ви зустрічаєте когось, хто вам подобається, це дуже хвилює.

Поспостерігайте за людиною. Ставте багато запитань. Дізнайтеся, що для нього важливо. З'ясуйте, чи ви з нею на одній хвилі. Подивіться за межі того, що є очевидним. Чи це хороша людина? Чи добре вона до вас ставиться?

Думати, що ви виняток

Якщо ви будете ставити правильні запитання та уважно слухати, то, швидше за все, вам розкажуть, що сталося в минулих стосунках, або ж дадуть чіткі натяки.

Якщо в їхньому минулому є ціла низка колишніх і є послідовність зламаних, замучених і божевільних жінок, це для вас великий червоний прапор.

Якщо є послідовність з трьох або більше подібних сценаріїв стосунків, які закінчилися погано, вам потрібно рухатися в іншому напрямку.

Порівнювання своїх стосунків з тими, які ви бачите в соціальних мережах

Перш за все, незалежно від того, наскільки чудовими є стосунки, кожні з них мають певні проблеми. Це тому, що ми люди й недосконалі, і це природно переноситься на наші стосунки з іншими людьми.

По-друге, більшість пар збираються ділитися лише щасливими моментами своїх стосунків. Це соціальна річ, і в більшості випадків, коли ми ділимося з іншими, ми хочемо, щоб на нас дивилися із захопленням.

Тому не порівнюйте свої стосунки та не заздріть іншим у соціальних мережах, тому що насправді ви ніколи не знаєте, що відбувається між двома людьми. Замість цього зосередьтеся на пошуку і розвитку стосунків, які мають динаміку, що відповідає вашим потребам.