5 ознак того, що людина проявляє симпатію в листуванні

Симпатію можна проявляти різними методами - наживо це може проявлятися через інтонацію, обійми, турботу. Однак, на розвиток симпатії вказують і певні зміни звичок в листуванні.

Про те, які звички в листуванні показують симпатію, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на BestLifeOnline .

Повідомлення "доброго ранку" та "добраніч"

Коли ви комусь подобаєтеся, він або вона дуже часто надсилає повідомлення, щоб сказати "доброго ранку" або "добраніч". Це означає, що людина думає про вас, щойно прокинувшись, і перед тим, як закінчити свій день.

Однак не варто хвилюватися, якщо він або вона не завжди надсилає ці повідомлення, оскільки людина може бути з друзями, втомлена або телефон міг розрядитися.

Швидка відповідь і підтримання розмови

Ще одна ознака того, що ви подобаєтесь людині - те, що вона швидко відповідає. Він або вона не залишатимуть вас на три години без відповіді - втім, звісно, якщо людина не зайнята.

А ще співрозмовник буде вдумливим у своїх відповідях, щоб підтримати розмову. Наприклад, він не надсилатиме вам однослівних відповідей, а ставитиме багато запитань.

Якщо звички в листуванні надійні, це хороший знак для будь-яких побачень або планів, які ви можете скласти в майбутньому.

Компліменти

Психологи зазначають, що коли хтось робить вам комплімент у текстовому повідомленні, це може свідчити про привабливість.

Це не обмежується компліментами вашому зовнішньому вигляду; співрозмовник може захоплюватися почуттям гумору, знаннями з певної теми або вашою добротою - всі ці якості є привабливими.

Якщо симпатія взаємна, вам допоможе, якщо ви помітите це і відповісте тим же.

Флірт за допомогою смайликів

Подібно до компліменту, ознакою привабливості для співрозмовника є те, що людина надсилає вам кокетливий емодзі, або, наприклад, емодзі-сердечко або емодзі-обличчя з двома сердечками на місці очей.

Планування наступної зустрічі з вами

Якщо ви комусь подобаєтеся, він або вона, швидше за все, буде планувати наступну зустріч з вами. Бажання зустрітися з вами особисто, а не продовжувати листуватися, слід сприймати як більш серйозну ознаку симпатії.

Безтурботні плани свідчать про те, що співрозмовник хоче бачити вас частіше, не чинячи при цьому надмірного тиску. Це залишає одержувачу можливість відповісти і висловити зацікавленість, якщо він хоче розвивати стосунки далі.