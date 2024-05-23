10 помилок, які зіпсують шашлик навіть з найкращого м'яса

Тепла та сонячна погода - чудовий привід для того, щоб зібратися з друзями на шашлики. Хоча багато хто приділяє майже всю увагу свіжості м'яса, є й інші фактори, які можуть зіпсувати всю страву.

Про те, що може зіпсувати шашлик навіть з найкращого м'яса, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Брудна решітка або шампури

Це здавалося б очевидним, проте іноді шампури або решітку напрочуд важко відмити від жиру та маринаду з попереднього шашлику, а також кіптяви.

Однак, якщо нехтувати ретельним очищенням шампурів або решітки, це призведе до того, що частки бруду залишатимуться в м'ясі - погіршуючи його смак

Неналежний засіб для розпалювання

Імпровізований засіб для розпалювання вугілля, як от рідина з запальничок, а то й бензин може здатися комусь більш ефективним способом отримати вогонь.

Та це призводить до декількох неприємних наслідків - складнощів в контролюванні вогню і, критичного для шашлику, неприємного запах, який не зникне зі страви.

Неправильні дрова

Якщо ви готуєте шашлик не на вугіллі, а на дровах, необхідно правильно обрати деревину. Адже дерева деяких порід можуть давати неприємний запах, забагато диму, який неодмінно буде в м'ясі, і зовсім мало вогню.

Категорично не радять обирати хвойні дерева - такі як ялина або сосна. Їхня смола і хвоя дають м'ясу неприємний запах. Осика, верба та тополя - також поганий варіант, вони майже не горять.

Не радять використовувати і березу - вона сильно коптить. Краще надавати перевагу дуб, буку та плодовим деревам, таким як абрикос, слива, яблуня чи вишня - вони добре горять і дають приємний аромат.

Недостатньо жару від вугілля

Якщо ви починаєте готувати до того, як вугілля буде достатньо розігріте, це призведе до нерівномірного нагрівання, сторонніх присмаків і непередбачуваного часу приготування.

Тож дочекайтеся, поки все вугілля не стане білого кольору - тоді температура буде рівномірною.

Шматки м'яса різного розміру

Звісно, шматки м'яса не можуть бути однаковісінького розміру - для цього довелось би використовувати лінійку. Проте варто робити шматочки якомога схожими за розміром.

Адже це впливає на швидкість приготування - для шматків більшого розміру потрібно більше часу, щоб пропектися. Водночас за цей час маленькі шматочки можуть просто згоріти.

Все і одразу в маринаді

Магазини пропонують величезну добірку спецій - що викликає бажання спробувати їх всі й одразу.

Однак, хоча створювати власні рецепти - непогана ідея, яка може надати страві унікальності, багато спецій з легкістю можуть зіпсувати страву, адже їхні смаки можуть "конфліктувати" між собою.

Крім цього, велика кількість спецій в маринаді заглушує смак м'яса, який є головною "родзинкою" шашлику. Тож краще обрати один рецепт, або брати універсальні приправи, дотримуючись рекомендацій.

Солити шашлик до смаження

Якщо ви додаєте сіль в маринад або солите м'ясо заздалегідь, це може позбавити шашлик соковитості. Солити рекомендують або перед подачею, або одразу перед смаженням чи в процесі.

Сіль має властивість забирати вологу з продуктів, тож тривала взаємодія м'яса з цією речовиною зменшує його натуральний смак і робить шашлик сухішим.

Поєднання м'яса та овочів на одному шампурі

Хоча, здавалося б, це має лише покращити смак страви, м'ясо відрізняється й за тривалістю приготування. До того ж воно готується довше, ніж овочі. Тож результатом такого поєднання може бути сире м'ясо та вугілля з овочів.

Поєднувати м'ясо з овочами - не завжди хороша ідея (фото: Pixabay)

Однак, якщо бажання зробити шашлик з овочами не зникає, обирайте м'ясо, яке готується швидше - наприклад, курятину, обов'язково перевіряючи шашлик на готовність.

Смажити м'ясо найближче до жару

Існує думка, що, чим більше жару, тим швидше приготується м'ясо. Проте насправді, хоча це швидко робить скоринку, не прожарює одразу м'ясо всередині.

Тож, якщо смажити шашлик над місцем з найвищою температурою, це призведе до спалених зовні та сирих всередині шматочків м'яса.

Завчасне глазурування

Якщо ви хочете карамелізувати м'ясо, важливо не квапитись - такий соус майже не проникає всередину, незалежно від того наскільки рано його нанести. Однак може почати горіти та стати їдким до того, як м'ясо буде готовим.

В результаті, замість скоринки утворюється шар почорнілої гіркуватої рідини з запахом кіптяви. Тож карамелізувати м'ясо варто наприкінці приготування.