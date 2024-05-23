10 ошибок, которые испортят шашлык даже из самого лучшего мяса

Теплая и солнечная погода - отличный повод для того, чтобы собраться с друзьями на шашлыки. Хотя многие уделяют почти все внимание свежести мяса, есть и другие факторы, которые могут испортить все блюдо.

О том, что может испортить шашлык даже из самого лучшего мяса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Грязная решетка или шампуры

Это казалось бы очевидным, однако иногда шампуры или решетку удивительно трудно отмыть от жира и маринада из предыдущего шашлыка, а также копоти.

Однако, если пренебрегать тщательной очисткой шампуров или решетки, это приведет к тому, что часть грязи будет оставаться в мясе - ухудшая его вкус.

Ненадлежащее средство для разжигания

Импровизированное средство для разжигания угля, например, жидкость из зажигалок, а то и бензин может показаться кому-то более эффективным способом добыть огонь.

Но это приводит к нескольким неприятным последствиям - сложности в контролировании огня и, критического для шашлыка, неприятного запах, который не исчезнет из блюда.

Неправильные дрова

Если вы готовите шашлык не на углях, а на дровах, нужно правильно выбрать древесину. Ведь деревья некоторых пород могут давать неприятный запах, слишком много дыма, который непременно будет в мясе, и совсем мало огня.

Категорически не советуют выбирать хвойные деревья - такие, как ель или сосна. Их смола и хвоя придают мясу неприятный запах. Осина, ива и тополь - тоже плохой вариант, они почти не горят.

Не советуют использовать и березу - она сильно коптит. Лучше отдавать предпочтение дубу, буку и плодовым деревьям, таким как абрикос, слива, яблоня или вишня - они хорошо горят и дают приятный аромат.

Недостаточно жара от угля

Если вы начинаете готовить до того, как уголь будет достаточно разогрет, это приведет к неравномерному нагреву, посторонним привкусам и непредсказуемому времени приготовления.

Так что дождитесь, пока весь уголь не станет белого цвета - тогда температура будет равномерной.

Куски мяса разного размера

Конечно, куски мяса не могут быть одинакового размера - для этого пришлось бы использовать линейку. Однако следует делать кусочки как можно похожими по размеру.

Ведь это влияет на скорость приготовления - для кусков большего размера нужно больше времени, чтобы пропечься. В то же время, за это время маленькие кусочки могут просто сгореть.

Все и сразу в маринаде

Магазины предлагают огромную подборку специй - что вызывает желание попробовать их все и сразу.

Однако, хотя создавать собственные рецепты - неплохая идея, которая может придать блюду уникальности, многие специи с легкостью могут испортить блюдо, ведь их вкусы могут "конфликтовать" между собой.

Кроме этого, большое количество специй в маринаде заглушает вкус мяса, являющегося главной "изюминкой" шашлыка. Поэтому лучше выбрать один рецепт или брать универсальные приправы, следуя рекомендациям.

Солить шашлык для жарки

Если вы добавляете соль в маринад или солите заранее мясо, это может лишить шашлык сочности. Солить рекомендуют либо перед подачей, либо сразу перед жаркой или в процессе.

Соль обладает свойством забирать влагу из продуктов, поэтому длительное взаимодействие мяса с этим веществом уменьшает его натуральный вкус и делает шашлык более сухим.

Сочетание мяса и овощей на одном шампуре

Хотя, казалось бы, это только улучшит вкус блюда, мясо отличается и по продолжительности приготовления. К тому же оно готовится дольше овощей. Следовательно, результатом такого сочетания может быть сырое мясо и уголь из овощей.

Сочетать мясо с овощами - не всегда хорошая идея (фото: Pixabay)

Однако, если желание сделать шашлык с овощами не исчезает, выбирайте мясо, которое готовится быстрее - например, курятину, обязательно проверяя шашлык на готовность.

Жарить мясо ближе к жару

Существует мнение, что чем больше жара, тем быстрее приготовится мясо. Однако на самом деле, хотя это быстро делает корочку, не прожаривает сразу мясо внутри.

Так что если жарить шашлык над местом с высокой температурой, это приведет к сожженным снаружи и сырым внутри кусочкам мяса.

Заблаговременное глазирование

Если вы хотите карамелизовать мясо, важно не торопиться - такой соус почти не проникает внутрь, независимо от того, насколько рано его нанести. Однако может начать гореть и стать едким до того, как будет готово мясо.

В результате, вместо корочки образуется слой почерневшей горьковатой жидкости с запахом копоти. Так что карамелизовать мясо следует в конце приготовления.