10 помилок при фарбуванні будинку, які псують всю роботу

Пропуск підготовчих робіт

Пропуск підготовчих робіт - одна з найпоширеніших помилок під час фарбування. Без належної підготовки на пофарбованій поверхні можуть з'явитися дефекти.

Наприклад, це призведе до поганої адгезії фарби до поверхні - або ж поверхня може виглядати не так рівномірно, як ви бажаєте.

Не мити стіни

Миття стін перед фарбуванням - ще один важливий етап підготовки, який допомагає фарбі прилипати до поверхні. Тепла мильна вода - найкращий вибір. Агресивні хімічні речовини роз'їдатимуть фарбу з першого нанесення.

Необхідно всього лише прибрати пил, сміття та бруд, щоб ці речі не були пофарбовані, а потім відшарувалися і зіпсували покриття всієї стіни в майбутньому.

Не використовувати малярну стрічку

Використовувати малярську стрічку чи ні, залежить від рівня майстерності та складності рельєфу, але загалом це рекомендується.

Малярна стрічка забезпечує прямі лінії, допомагає уникнути перекриттів і може допомогти уникнути потрапляння фарби на такі поверхні, як ліпнина або стеля. Тож відмова від малярної стрічки для фарбування стін може негативно вплинути на загальний вигляд приміщення.

Неправильний вибір ґрунтовки

Ґрунтовки - це спеціальні покриття, призначені для усунення певних проблем з поверхнею, таких як плями, наліт, лужність та слабка адгезія. Якщо вибрати неправильну ґрунтовку, це може вплинути на довговічність покриття стін.

Відмова від ґрунтовки

Ґрунтовка є важливим етапом у деяких випадках, наприклад, при змінах кольору, фарбуванні старих дерев'яних панелей або фарбуванні поверхонь з облупленою чи відшарованою фарбою. Пропуск цього етапу може бути великою помилкою.

Ґрунтовка полегшує фарбування стін (ілюстративне фото: Freepik)

Якщо не наносити під час фарбування стін ґрунтовку, це може призвести до ранніх відшарувань фарби, що призведе до розчарування і додаткових витрат.

Недостатня кількість фарби

Недостатня кількість фарби - досить поширена помилка, але її можна уникнути при правильному плануванні. Наприклад, можна використати онлайн-калькулятори фарби.

Але переконайтеся, що калькулятор фарби налаштований на тип продукту, який ви використовуєте. Крім цього, важливо враховувати стан основи, яку ви фарбуєте - наприклад, стара дерев'яна поверхня, яку не фарбували кілька років, поглине більше фарби, ніж покаже онлайн-калькулятор.

Занадто рано наносити другий шар фарби

Хоча може виникнути спокуса нанести другий шар фарби до того, як висохне перший, варто мати терпіння, щоб отримати гарний результат.

Дочекавшись повного висихання першого шару перед нанесенням другого, ви забезпечите належну адгезію та запобігатимете розмазуванню чи підняттю фарби, що призведе до отримання гладкого та рівного покриття.

Вибір неправильного типу фарби

Купівля неправильної фарби може призвести до передчасного виходу фарби з ладу і зробити ваш ремонт більш дорогим і трудомістким.

Зазвичай, на банці з фарбою зазначено, для якого матеріалу її слід використовувати та скільки вона буде сохнути. Крім цього, перед придбанням фарби можна подивитися приклади різних пофарбованих поверхонь.

Вибір неправильного пензля

Використання неправильного пензля може негативно вплинути на нанесення фарби і навіть ускладнити роботу. Для всіх фарб на водній основі рекомендується використовувати пензлі з синтетичного ворсу, а для олійних фарб - з натурального ворсу.

Вибір пензля для фарбування стін впливає на результат (ілюстративне фото: Freepik)

Якщо ви все ще не впевнені, яким пензлем користуватися, перевірте етикетку, оскільки на багатьох продуктах вказано, для яких фарб вони найкраще підходять.

Не перевіряти фарбу на поверхні

Перед тим, як пофарбувати всю стіну, обов'язково проведіть колірний тест. Нанесіть зразки кольору на стіну і перевірте, як світло змінює його. Світло відрізняється вранці, вдень і вночі, що впливає на те, яким здаватиметься колір.

Щоб бути дійсно впевненим у своєму виборі кольору, зачекайте декілька днів та оцініть вигляд приміщення, перш ніж фарбувати всю поверхню.