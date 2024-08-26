Не кваптеся фарбувати! Ось, як краще підготувати стіни до оновлення кольору

Перефарбування стін кімнати може бути захопливим і, здавалося б, простим заняттям. Однак, щоб приміщення тішило красою, перед фарбуванням необхідно підготувати стіни - адже це впливатиме на результат.

Про те, як підготувати стіни до фарбування, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що необхідно зробити перед фарбуванням стін

Однією з найважливіших речей, яку слід перевірити перед початком фарбування, є стан стін. Вони потріскані? Пошкоджені водою? Ділянка прогинається чи випинається?

Будь-що з цього може бути ознакою того, що проблема в самій стіні, і нанесення додаткового шару фарби на проблему не вирішить її. До того ж недоліки впливатимуть на якість нанесення шару фарби.

Тож перш ніж фарбувати, переконайтеся, що ви відремонтували все, що може потребувати уваги.

Підготовка приміщення

Щоб не зафарбувати все навколо, необхідно перенести з кімнати меблі - або хоча б відсунути їх від стін, для надійності накривши плівкою. Не зайвим кроком буде зняття плінтусів або заклеювання їх малярною стрічкою.

Важливо пам'ятати про вимикачі, обережно заклеївши їх, або знявши, попередньо вимкнувши електрику в потрібній кімнаті. Краще це зробити на весь час ремонту.

Щоб не забруднити підлогу, її можна застелити плівкою або щільним шаром старих газет. До того ж це полегшить прибирання після закінчення ремонту - достатньо згорнути захисний шар з брудом і відправити його в смітник.

Зняття старого покриття

Залежно від стану стін та нанесеного раніше матеріалу, іноді достатньо лише промити стіни з будівельним милом і зачекати повного висихання. Це радять робити, якщо кімнату фарбували вододисперсійною фарбою, а поверхні стін рівні та без дефектів.

Якщо стіни мають масляне покриття або легкі грудочки на вододисперсійному покритті, їх необхідно пошліфувати абразивною губкою. Це покращує чіпкість поверхонь та вирівнює рельєф.

Щоб зняти шпалери, невелику ділянку (приблизно 50х80 см) радять змочити та зняти шпателем після набрякання матеріалу. Не варто змочувати великі ділянки шпалер - вони швидко висихатимуть, тож неможливо зняти весь змочений шматок одразу.

Вирівнювання стін

Щоб фарба рівно лягла на поверхню, стіни необхідно вирівняти. Особливо це варто робити у випадку видимих тріщин та різниці в рельєфі.

Вирівняти стіни можна наступними способами:

використати штукатурку : цей засіб, який треба наносити шпателем, допоможе перекрити досить великі перепади поверхні, однак сохне 3-5 днів.

: цей засіб, який треба наносити шпателем, допоможе перекрити досить великі перепади поверхні, однак сохне 3-5 днів. застосувати шпаклівку : цей спосіб підійде для перекриття маленьких недоліків (до 3 мм); водночас це можна зробити так званою стартовою шпаклівкою , наносячи її не більше, аніж в два шари завтовшки 1,5 мм - сохнуть вони по 24 години;

: цей спосіб підійде для перекриття маленьких недоліків (до 3 мм); водночас це можна зробити так званою , наносячи її не більше, аніж в два шари завтовшки 1,5 мм - сохнуть вони по 24 години; використати гіпсокартон: такий спосіб може швидко усунути перепади в рельєфі від 5 мм, та стики необхідно проклеїти скловолокном та прошпаклювати.

Як вирівняти стіни (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб остаточно вирівняти рельєф, використовують фінішну шпаклівку - вона виправляє перепади рельєфу не більше, ніж в 1 мм. Сохне цей матеріал близько 24 годин.

Після її повного висихання, стіни можна пошліфувати абразивною губкою або спеціальною машиною для шліфування. Перед шліфуванням також радять нанести ґрунтовку.

Чому треба шліфувати поверхні перед фарбуванням (ілюстративне фото: Freepik)

Нанесення ґрунтовки

Для найкращого результату ґрунтувати стіни рекомендують після вирівнювання рельєфу та шпаклювання. Цей етап необхідний перед нанесенням фарби, адже допомагає підвищити чіпкість та зміцнити поверхню - тож нове покриття наноситиметься легше.

Найкраще наносити ґрунтовку пульверизатором, щоб покриття було рівномірним. На висихання цього засобу потрібно приблизно 5 годин.

Важливо не підвищувати температуру повітря в кімнаті (оптимальна становить 20-25 градусів) - це може негативно вплинути на результат.