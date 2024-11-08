10 ознак, що ваше дитинство було важким і могло вплинути на ваше доросле життя

Вам важко розслабитись

Відсутність справ сприймається як проблема та стрес, тому вам потрібно бути постійно чимось зайнятими. Кожну вільну хвилину ви хочете чимось заповнити, а ось із розслабленням та зняттям напруги у вас проблема.

Якщо ви нічого не робите, то це викликає неприємні незатишні почуття та відсутність безпеки. Начебто постійна діяльність вас захищає від чогось, надає сенсу життя, робить вас важливими та потрібними.

Ви не любите вихідні, відпустку та свята

Існувати у робочому режимі вам значно легше, ніж відпочивати. Під час свят ви відчуваєте незручність, тривогу та занепокоєння. А повернення на роботу викликає радість.

Вам важко довіряти людям

Ви досить рано зрозуміли, що розраховувати можете тільки на себе, тому інших людей не сподіваєтеся. Підсвідомо ви чекаєте, що вас підведуть, навіть якщо мова про найближчих людей.

Сильні емоції вас лякають

Не важливо, хто відчуває гнів, лють чи захоплення - ви або хтось поруч із вами. Від надто сильних проявів почуттів вам ніяково і здається, що весь світ зараз втратить стабільність, все піде не за планом.

Вся річ у тому, що в ранньому дитинстві бурхливі емоції віщували щось погане - вони були ознакою бійки, скандалу, істерики матері й таке інше.

Ви дуже емпатичні

Загалом - це чудово! Але хіба чудово мати такий високий емоційний інтелект і з дитинства розпізнавати почуття інших людей? Насправді це теж може бути ознакою тяжкого дитинства, коли емоції дорослих потрібно було зчитувати швидко, щоб встигнути підготуватися до подальшого розвитку подій. Наприклад, сховатися чи втекти.

Ви уникаєте конфліктів

Сварки та скандали ви ненавидите, будь-яку проблему намагаєтеся вирішити до того, як все вийде з-під контролю. Здається, будь-яка нестабільність здатна зруйнувати ваш світ, поставити під загрозу все, що вам дорого.

Вам потрібно все контролювати

Ви мало кому довіряєте, не чекаєте допомоги та підтримки й, відповідно, волієте діяти самостійно. Навіть у тому випадку, коли навантаження для вас дуже велике. Але тільки такий контроль дозволяє вам почуватися впевненіше.

Ви боїтеся, що вас покинуть

Важливі дорослі у вашому дитинстві поводилися непередбачено: могли зникнути будь-якої миті або зробити щось таке, чого ви від них не очікували. Таке часто буває в сім'ях, де хтось із батьків страждає від алкогольної залежності.

У дорослому житті люди з такою травмою часто турбуються, що їх покине партнер, друзі знайдуть когось цікавіше, зрадять і забудуть. Щоб не чекати цього моменту, людина може йти першою, уникати близького спілкування.

Ви намагаєтесь догодити іншим людям

Людина, яка в дитинстві була "не до місця", якою вічно були незадоволені, від якої відверталися, у дорослому житті намагатиметься дружити з усіма поспіль.

Він усім догоджатиме, навіть якщо це відбувається на шкоду власним інтересам та потребам. Але у голові пунктик: треба подобатися іншим людям чи буде погано.

Вас легко налякати

Стрес та травми, які ви отримали у дитинстві, сформували чутливу нервову систему. Найрізноманітніші тригери можуть спровокувати викид кортизолу та інших гормонів стресу в організмі. У результаті - ви постійно на нервах і часто буваєте налякані.