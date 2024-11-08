10 признаков, что ваше детство было тяжелым и могло повлиять на вашу взрослую жизнь

Вам тяжело расслабиться

Отсутствие дела воспринимается как проблема и стресс, поэтому вам нужно быть все время чем-то занятыми. Каждую свободную минуту вы хотите чем-то заполнить, а вот с расслаблением и снятием напряжения у вас проблема.

Если вы ничего не делаете, то это вызывает неприятные неуютные чувства и отсутствие безопасности. Как будто постоянная деятельность вас защищает от чего-то, придает смысл жизни, делает вас важными и нужными.

Вы не любите выходные, отпуск и праздники

Существовать в рабочем режиме вам значительно легче, чем отдыхать. Во время праздников вы ощущаете неловкость, тревогу и беспокойство. А возвращение на работу вызывает радость.

Вам сложно доверять людям

Вы довольно рано поняли, что рассчитывать можете только на себя, поэтому на других людей не надеетесь. Подсознательно вы ждете, что вас подведут, даже если речь о самых близких людях.

Сильные эмоции вас пугают

Не важно, кто испытывает гнев, ярость или восторг - вы или кто-то рядом с вами. От слишком сильных проявлений чувств вам не по себе и кажется, что весь мир сейчас потеряет стабильность, все пойдет не по плану.

Все дело в том, что в раннем детстве бурные эмоции предвещали что-то нехорошее - они были признаком драки, скандала, истерики матери и так далее.

Вы очень эмпатичны

В целом - это отлично! Но разве прекрасно обладать таким высоким эмоциональным интеллектом и с детства распознавать чувства других людей? На самом деле это тоже может быть признаком тяжелого детства, когда эмоции взрослых нужно было считывать быстро, чтобы успеть подготовиться к дальнейшему развитию событий. Например, спрятаться или убежать.

Вы избегаете конфликтов

Ссоры и скандалы вы ненавидите, любую проблему стараетесь решить до того, как все выйдет из-под контроля. Кажется, что любая нестабильность способна разрушить ваш мир, поставить под угрозу все, что вам дорого.

Вам нужно все контролировать

Вы мало кому доверяете, не ждете помощи и поддержки и соответственно, предпочитаете действовать самостоятельно. Даже в тому случае, когда нагрузка для вас очень большая. Но только такой контроль позволяет вам чувствовать себя увереннее.

Вы боитесь, что вас бросят

Важные взрослые в вашем детстве вели себя непредсказуемо: могли исчезнуть в любой момент или совершить что-то такое, чего вы от них не ожидали. Такое часто бывает в семьях, где кто-то из родителей страдает от алкогольной зависимости.

Во взрослой жизни люди с такой травмой часто беспокоятся, что их бросит партнер, друзья найдут кого-то поинтереснее, предадут и забудут. Чтобы не дожидаться этого момента, человек может уходить первым, избегать близкого общения.

Вы стараетесь угодить другим людям

Человек, который в детстве был "не к месту", которым вечно были недовольны, от которого отворачивались, во взрослой жизни будет пытаться дружить со всеми подряд.

Он будет всем угождать, даже если это происходит в ущерб собственным интересам и потребностям. Но в голове пунктик: надо нравится другим людям или будет плохо.

Вас легко напугать

Стресс и травмы, которые вы получили в детстве, сформировали чувствительную нервную систему. Самые разнообразные триггеры могут спровоцировать выброс кортизола и других гормонов стресса в организме. В итоге - вы все время на нервах и часто бываете напуганы.