10 признаков, что ваше детство было тяжелым и могло повлиять на вашу взрослую жизнь

Различные травмирующие события в детстве и юном возрасте не проходят для человека бесследно. Главное - вовремя понять, что у вас был такой опыт, осознать проблему и разобраться с внутренними травмами.
Какие признаки могут указывать на то, что ваше детство было сложным и это наложило на вас отпечаток, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психолога Сета Гиллихана и его статью для Psychology Today.
Отсутствие дела воспринимается как проблема и стресс, поэтому вам нужно быть все время чем-то занятыми. Каждую свободную минуту вы хотите чем-то заполнить, а вот с расслаблением и снятием напряжения у вас проблема.
Если вы ничего не делаете, то это вызывает неприятные неуютные чувства и отсутствие безопасности. Как будто постоянная деятельность вас защищает от чего-то, придает смысл жизни, делает вас важными и нужными.
Существовать в рабочем режиме вам значительно легче, чем отдыхать. Во время праздников вы ощущаете неловкость, тревогу и беспокойство. А возвращение на работу вызывает радость.
Вы довольно рано поняли, что рассчитывать можете только на себя, поэтому на других людей не надеетесь. Подсознательно вы ждете, что вас подведут, даже если речь о самых близких людях.
Не важно, кто испытывает гнев, ярость или восторг - вы или кто-то рядом с вами. От слишком сильных проявлений чувств вам не по себе и кажется, что весь мир сейчас потеряет стабильность, все пойдет не по плану.
Все дело в том, что в раннем детстве бурные эмоции предвещали что-то нехорошее - они были признаком драки, скандала, истерики матери и так далее.
В целом - это отлично! Но разве прекрасно обладать таким высоким эмоциональным интеллектом и с детства распознавать чувства других людей? На самом деле это тоже может быть признаком тяжелого детства, когда эмоции взрослых нужно было считывать быстро, чтобы успеть подготовиться к дальнейшему развитию событий. Например, спрятаться или убежать.
Ссоры и скандалы вы ненавидите, любую проблему стараетесь решить до того, как все выйдет из-под контроля. Кажется, что любая нестабильность способна разрушить ваш мир, поставить под угрозу все, что вам дорого.
Вы мало кому доверяете, не ждете помощи и поддержки и соответственно, предпочитаете действовать самостоятельно. Даже в тому случае, когда нагрузка для вас очень большая. Но только такой контроль позволяет вам чувствовать себя увереннее.
Важные взрослые в вашем детстве вели себя непредсказуемо: могли исчезнуть в любой момент или совершить что-то такое, чего вы от них не ожидали. Такое часто бывает в семьях, где кто-то из родителей страдает от алкогольной зависимости.
Во взрослой жизни люди с такой травмой часто беспокоятся, что их бросит партнер, друзья найдут кого-то поинтереснее, предадут и забудут. Чтобы не дожидаться этого момента, человек может уходить первым, избегать близкого общения.
Человек, который в детстве был "не к месту", которым вечно были недовольны, от которого отворачивались, во взрослой жизни будет пытаться дружить со всеми подряд.
Он будет всем угождать, даже если это происходит в ущерб собственным интересам и потребностям. Но в голове пунктик: надо нравится другим людям или будет плохо.
Стресс и травмы, которые вы получили в детстве, сформировали чувствительную нервную систему. Самые разнообразные триггеры могут спровоцировать выброс кортизола и других гормонов стресса в организме. В итоге - вы все время на нервах и часто бываете напуганы.
Ранее мы рассказывали о том, какие ошибки нам мешают понять чувства другого человека.
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