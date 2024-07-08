10 організаційний ідей, які покращать функціональність офісу

Використовуйте органайзер на робочому столі

Набагато легше швидко діставати ручки та блокноти, коли ви розмістите їх у піднесеному настільному органайзері.

Водночас у ньому має бути достатньо місця для всіх ваших офісних аксесуарів, від повнорозмірних папок і блокнотів до скріпок і наліпок.

Додайте полиці

Прикрасьте свій офіс класичною витонченою полицею. Чудовий варіант - обирати такі, які мають 3-4 яруси.

Полиці не лише ідеально підходять для канцелярського приладдя, але й для оздоблення фотографіями в рамці, рослинами в горщиках та іншими декоративними деталями, щоб зробити офіс затишніше.

Створіть колірний код

Кольорове "кодування" паперових папок особливо полегшить роботу, якщо ви працюєте з дому - і ваш домашній офіс водночас є ще й кімнатою для творчості.

Розмістивши документацію за кольорами відповідно до теми, ви надасте своєму робочому місцю впорядкованості.

Вбудуйте полиці

Якщо ви не хочете робити більше отворів у стіні, але потребуєте додаткового місця для зберігання, подумайте про те, щоб вбудувати полиці в стіл.

На них також можна розмістити улюблені книги, кімнатні рослини та необхідне канцелярське приладдя.

Використайте скляні банки для зберігання

Зберігання приладдя у прозорих баночках полегшує контроль матеріалів. Адже одразу можна бачити, чого вам не вистачає, а чого - надлишок.

Створіть окреме місце для шпильок та скріпок

Навряд приємно наступити на цвях, який випадково скотився на підлогу вашого офісу. Як найпростіше рішення, можна переробити вінтажну мильницю на тримач для цієї канцелярії - і прикріпити до нижньої частини дошки оголошень.

Використовуйте підвісні лампи

Замість того, щоб займати дорогоцінний простір на столі, виберіть вертикальний підвісний світильник. Крім того, що такі лампи заощаджують простір, за дизайном їх просто застосувати до багатьох інтер'єрів.

Встановіть настінну дошку-органайзер

Ця універсальна річ - ідеальне місце для зберігання важливих нагадувань і справ. До того ж можна обирати дошку-календар - щоб прикріплювати нотатки до певної дати.

Обирайте столи зі сховищем

Найкращі товари для домашнього офісу - це ті, що виконують подвійну функцію, ховаючи клавіатуру, мишку, папки та канцелярію.

Наприклад, існують столи з висувними підставками, поличками та навіть отворами для шнурів, які йтимуть від комп'ютера до розеток на підлозі.

Сховайте електроніку

Розмістіть зарядні пристрої для телефону та комп'ютера в одному місці для підзарядки. Наприклад, використайте спеціальну коробку з отворами для дротів зарядних пристроїв, для створення компактності.