10 организационных идей, которые улучшат функциональность офиса

Используйте органайзер на рабочем столе

Гораздо легче быстро доставать ручки и блокноты, когда вы разместите их в приподнятом настольном органайзере.

В то же время в нем должно быть достаточно места для всех офисных аксессуаров, от полноразмерных папок и блокнотов до скрепок и наклеек.

Добавьте полки

Украсьте свой офис классической изящной полкой. Отличный вариант - выбирать такие, которые имеют 3-4 яруса.

Полки не только идеально подходят для канцелярских принадлежностей, но и для украшения фотографиями в рамке, растениями в горшках и другими декоративными деталями, чтобы сделать офис уютнее.

Создайте цветовой код

Цветовая "кодировка" бумажных папок особенно облегчит работу, если вы работаете из дома - и ваш домашний офис одновременно является еще и комнатой для творчества.

Разместив документацию по цвету в соответствии с темой, вы добавите своему рабочему месту упорядоченности.

Встройте полки

Если вы не хотите делать больше отверстий в стене, но требуете дополнительное место для хранения, подумайте о том, чтобы встроить полки в стол.

На них также можно разместить любимые книги, комнатные растения и необходимые канцелярские принадлежности.

Используйте стеклянные банки для хранения

Хранение принадлежностей в прозрачных баночках упрощает контроль материалов. Ведь сразу можно видеть, чего вам не хватает, а чего избыток.

Создайте отдельное место для шпилек и скрепок

Вряд ли приятно наступить на гвоздь, который случайно скатился на пол вашего офиса. Как самое простое решение, можно переделать винтажную мыльницу в держатель для этой канцелярии - и прикрепить к нижней части доски объявлений.

Используйте подвесные лампы

Вместо того чтобы занимать драгоценное пространство на столе, выберите вертикальный подвесной светильник. Кроме того, что такие лампы экономят пространство, по дизайну их просто применить ко многим интерьерам.

Установите настенную доску-органайзер

Эта универсальная вещь - идеальное место для хранения важных напоминаний и дел. К тому же можно выбирать доску-календарь - чтобы прикреплять заметки к определенной дате.

Выбирайте столы с хранилищем

Лучшие товары для домашнего офиса - это те, которые выполняют двойную функцию, пряча клавиатуру, мышку, папки и канцелярию.

Например, есть столы с выдвижными подставками, полочками и даже отверстиями для шнуров, идущих от компьютера к розеткам на полу.

Спрячьте электронику

Разместите зарядное устройство для телефона и компьютера в одном месте для подзарядки. К примеру, используйте специальную коробку с отверстиями для проводов зарядных устройств, для создания компактности.