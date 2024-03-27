10 операцій за 2 роки: в Івано-Франківську лікарі врятували добровольцю ногу від ампутації

В Івано-Франківську лікарі змогли врятувати від ампутації ногу військовому, який отримав поранення ще у перші дні повномасштабної війни. Захисник провів на фронті лише три дні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська у Facebbok .

Історія захисника

Петро Яблінчук потрапив у цю лікарню ще 13 березня 2022 року. На передовій під час повномасштабної війни він пробув лише три дні, а тоді отримав поранення в Малині, що на Житомирщині. Наших захисників там накрило прильотом авіації.

"Я пішов добровольцем, бо мав бойовий досвід, адже до того я три роки служив в АТО. Тоді, у 2014-2017 роках, це була легка прогулянка. Сумно від того, що відбувається, бо дуже багато людей полягли в боях за Україну, тому дуже хочу вірити в нашу перемогу", - говорить Яблінчук.

Петро Яблінчук пішов на фронт добровольцем (фото: Facebook/Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська)

Медики зробили все можливе, щоб врятувати ногу

"Це особливий для нас пацієнт, адже це перший захисник України, який потрапив до ЦМКЛ ще на самому початку повномасштабної війни й нашим лікарям вдалось його успішно пролікувати", - розповідають лікарі.

У військового була важка мінно-вибухова травма лівої кінцівки і значне пошкодження м’яких тканин.

"Задня поверхня стегна, коліна і гомілки були повністю без шкіри і м’язів. Оскільки артерія не була пошкоджена, основною метою лікарів було зберегти кінцівку", - говорить завідувач відділення травматології, ортопедії й реконструктивної та пластичної хірургії Степан Зелик.

Захиснику кілька разів видаляли відмерлі тканини. Також лікарі здійснили йому шкірну пластику в декілька етапів. Загалом провели 10 оперативних втручань.

Воїн переніс 10 оперативних втручань (фото: Facebook/Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська)

"Дефект м’яких тканин був дуже великий. На меті у нас було очистити рану від забруднення, висікти всі нежиттєздатні тканини та побороти інфекцію. Внаслідок масивного дефекту та вогнепального характеру ушкодження, процес лікування вимагав поетапних оперативних втручань", - кажуть медики.

У лікарні також зазначають, що у відділенні травматології, ортопедії і реконструктивної та пластичної хірургії провели понад 400 оперативних втручань для військових.

"Наші лікарі пройшли спеціальні курси по бойовій травмі. Зараз ми успішно впроваджуємо і робимо все нові операції", - додає Зелик.

Медики змогли врятувати від ампутації ногу військовому (фото: Facebook/Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська)