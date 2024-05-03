10 нових українських пісень на будь-який смак, які варто послухати на вихідних

Українські артисти невпинно працюють над створенням хітів та продовжують прем'єрити нові пісні. І на цих вихідних вам точно буде що послухати.

РБК-України (проект Styler) зібрало топ-10 свіжих пісень на будь-який смак, завдяки чому ви не будете відставити від трендів та щось пропускати.

JANE - "Boyfriend"

"Слова пісні відверто відображають мою позицію, що чоловіча впевненість – це добре, але не потрібно забувати, що кожна жінка в першу чергу особистість і потрібно поважати її кордони", - коментує свій новий трек молода співачка.

YAKTAK & CKAYA - "Небо"

Ліричний трек від двох популярних виконавців розповідає про те, що у важкі часи ми часто звертаємося до неба та про щось просимо. І своєю піснею артисти хочуть підтримати фанів та мотивувати їх рухатися далі.

Golubenko - "Зіниці"

Новий трек артиста вийшов танцювальним та енергійним. Він, пояснює Голубенко, про те, як очі можуть нагадати про кохану людину і про ваші спільні моменти, навіть якщо ви дуже далеко один від одного.

POSITIFF - "А може, хочеш?"

Співак представив історію про втрачене кохання, яке прагне до відродження. Позитив вірить, що "справжня любов здатна прокласти шлях до возз’єднання".

MAZEPA - "Plane Mode"

За словами фронтмена гурту Андрія Мазепи, попри веселе звучання, текст закликає слухача ставитися більш екологічно до кола свого спілкування.

KICHILA - "День І Ніч"

Зірка шоу "СуперМама" представила ліричний трек. У ньому співачка відкриває своє серце, віддячуючи памʼяті свого чоловіка.

KOLA - "Salut papa"

"SALUT PAPA - іронічна рефлексія на мої стосунки з батьком, точніше, їхню відсутність. Ця пісня стала, мабуть, найкращим його проявленням в моєму житті, батько дав влучний привід записати її та зняти класний кліп, який мені дуже подобається", - коментує свій трек співачка.

Bulvar LU - "Джеб в серце"

Справжні почуття бʼють чітко і ніхто від них не встоїть - саме про це йдеться у новій пісні. Адже кохання, стверджують артисти, може стати нокаутом.

ROIKO - "За руку"

Новий трек від молодої співачки розповість про щире кохання. Романтичний вайб та ніжні мотиви оцінять ті, у кого в серці весна.

OKS feat. KRYLATA - "Зірка"

"Перший поцілунок, перший танець під дощем і обійми під нічним небом, встеленим сузір'ями. Композиція про ті моменти, коли здається, що кохання трапляється раз і назавжди. Коли він готовий хоч зірку з неба для неї, а вона - вічно бігти з ним за руку попри все", - коментують новий трек артисти.