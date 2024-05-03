10 новых украинских песен на любой вкус, которые стоит послушать на выходных
Украинские артисты постоянно работают над созданием хитов и продолжают премьерить новые песни. И в эти выходные вам точно будет что послушать.
РБК-Украина (проект Styler) собрало топ-10 свежих песен на любой вкус, благодаря чему вы не будете отставить от трендов и что-то пропускать.
JANE - "Boyfriend"
"Слова песни откровенно отражают мою позицию, что мужская уверенность - это хорошо, но не нужно забывать, что каждая женщина в первую очередь личность и нужно уважать ее границы", - комментирует свой новый трек молодая певица.
YAKTAK & CKAYA - "Небо"
Лирический трек от двух популярных исполнителей рассказывает о том, что в трудные времена мы часто обращаемся к небу и о чем-то просим. И своей песней артисты хотят поддержать фанатов и мотивировать их двигаться дальше.
Golubenko - "Зіниці"
Новый трек артиста получился танцевальным и энергичным. Он, объясняет Голубенко, о том, как глаза могут напомнить о любимом человеке и о ваших общих моментах, даже если вы очень далеко друг от друга.
POSITIFF - "А може, хочеш?"
Певец представил историю о потерянной любви, которая стремится к возрождению. Позитив верит, что "настоящая любовь способна проложить путь к воссоединению".
MAZEPA - "Plane Mode"
По словам фронтмена группы Андрея Мазепы, несмотря на веселое звучание, текст призывает слушателя относиться более экологично к кругу своего общения.
KICHILA - "День І Ніч"
Звезда шоу "СуперМама" представила лирический трек. В нем певица открывает свое сердце, чтя память о своем муже.
KOLA - "Salut papa"
"SALUT PAPA - ироническая рефлексия на мои отношения с отцом, точнее, их отсутствие. Эта песня стала, пожалуй, лучшим его проявлением в моей жизни, отец дал точный повод записать ее и снять классный клип, который мне очень нравится", - комментирует свой трек певица.
Bulvar LU - "Джеб в серце"
Настоящие чувства бьют четко и никто от них не устоит - именно об этом говорится в новой песне. Ведь любовь, утверждают артисты, может стать нокаутом.
ROIKO - "За руку"
Новый трек от молодой певицы расскажет об искренней любви. Романтический вайб и нежные мотивы оценят те, у кого весна в сердце.
OKS feat. KRYLATA - "Зірка"
"Первый поцелуй, первый танец под дождем и объятия под ночным небом, устланным созвездиями. Композиция о тех моментах, когда кажется, что любовь случается раз и навсегда. Когда он готов хоть звезду с неба для нее, а она - вечно бежать с ним за руку, несмотря на все", - комментируют новый трек артисты.
Кстати, ранее стало известно, что украинской актрисе диагностировали рак.
Кроме того, недавно мы уже рассказывали, что певец-"копия" Олега Винника признался, готов ли пойти на фронт.