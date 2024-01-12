10 найсумніших фільмів для того, щоб поплакати

Іноді настає момент, коли дуже хочеться поплакати та залишитися наодинці зі своїми думками. У цьому вам допоможуть фільми, які вразять вас цікавим сюжетом та неймовірними історіями.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що подивитися тим, хто хоче поплакати. У підбірці ви знайдете кінострічки на будь-який смак.
Мелодрама з Емілією Кларк змусить вас відчути увесь спектр емоцій. Спочатку ви будете сміятися, а потім насилу стримаєте сльози. Історія кохання вразить навіть тих, хто не вірить у справжні почуття.
Драма з Ченнінгом Татумом та Рейчел МакАдамс розповідає про закохану пару, життя якої змінить одна аварія. Обраниця головного героя втрачає пам'ять, а він намагається знову відродити у її серце кохання. Що з цього вийде - дивіться у фільмі, спойлери точно усе зіпсують.
Фільм з Віллом Смітом у головній ролі розповідає про чоловіка, який потрапляє у жахливу аварію. Він розуміє, що його необережність забрала життя у семи осіб. І тоді головний герой намагається виправити ситуацію, але це досить важко.
Мелодрама розповідає про дівчину, яка лікується від онкології. Вона зустрічає хлопця, у якого миттєво закохується. Але мало хто може здогадатися, чим усе це закінчиться.
Цей фільм з МакАдамс та Райаном Гослінгом вважається "класичним" варіантом для тих, хто хоче поплакати. Історія кохання, якому не судилося бути вічним, точно може розбити ваше серце. Готуйтеся до несподіваних сюжетних ліній.
Цей фільм вважається важким та досить непростим. Він змусить не тільки плакати, а й хвилюватися за героїв історії. У фільмі показано зустріч двох світів - хлопчика з концтабору та його однолітка, батько якого керував репресіями.
Легендарна кінострічка з Робіном Вільямсом розповідає про фантастичну історію. Головний персонаж та його дружина втрачають дітей в аварії, а потім їхнє життя перетворюється на пекло. Страждання чоловіка не закінчуються навіть тоді, коли він помирає.
Неймовірно щемлива історія про вірність навряд чи залишить когось байдужим. Пес Хатіко змусить вас повірити у те, що тварини можуть бути найкращими друзями. І вони ними залишатимуться завжди.
Ще один зворушливий фільм, який точно сподобається людям, які люблять тварин. Чотирилапа Белла прожила майже усе своє життя із господарем, а потім випадково загубилася. Але вона не здалася та вирішила повернутися до власника, чого б це їй не коштувало.
Італійська комедійна драма, яка отримала чимало схвальних відгуків, розповідає про батька та сина. Вони опиняються у концтаборі, чоловік усіма силами намагається захистити дитину. І для цього він вигадує гру.
Раніше ми вже розповідали, як змінились актори культового фільму "Багатенький Річі".
Також нещодавно стало відомо, як зараз виглядають головні герої пригодницької історії "Пірати Карибського моря".