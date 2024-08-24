10 найсекретніших місць планети, які ви не зможете відвідати навіть за великі гроші

Острів Норт-Сентінел (Індійський океан)

Острів Норт-Сентінел - це те місце, яке вам краще не відвідувати, якщо ви цінуєте своє життя.

Протягом більше 60 000 років багато мандрівників і антропологів намагалися дослідити цей острів, але корінні жителі Сентінельці не дозволяли цього зробити.

Незважаючи на численні спроби налагодити стосунки з сентінельцями, ми досі не знаємо, якою мовою вони говорять і яке у них світобачення.

Більшість спроб дізнатися більше про цей народ закінчувалися трагічно. Тому світ практично нічого не знає про сентінельців і їхній острів.

Північний Сентінел (фото: Вікіпедія)

Острів Повелья (Італія)

Існує причина, чому італійський уряд забороняє подорожі на Повелью - маленький острів між Венецією та Лідо.

Ще з 1776 року сюди масово відправляли жертв бубонної чуми, щоб вони доживали там свої останні дні і були поховані в загальній могилі. У 1920-х роках на острові відкрили психіатричну лікарню, де лікар проводив жорстокі експерименти на пацієнтах.

Багато хто вірить, що острів населяють привиди. Хоча в'їзд на острів заборонений, деякі люди знаходять способи підкупити місцевих моряків, щоб ті доставили їх на Повелью.

Повелья (фото: Вікіпедія)

Сховище Судного дня (Норвегія)

На норвезькій горі заховано добре охоронюване сховище, до якого нікому не дозволяють входити. Глобальне сховище насіння Свалбард було побудоване для збереження величезного різноманіття рослинних насінь з усього світу.

Воно розраховане на зберігання 4,5 мільйона різновидів культур, з яких кожен має в середньому 500 насінин. Це місце на норвезькій горі є єдиним, де достатньо холодно для збереження насіння при ідеальній температурі, але багато хто вважає, що за дверима сховища приховано значно більше.

Насіння допоможе у випадку глобальної катастрофи, тому цілком ймовірно, що там можуть бути інші припаси для таких надзвичайних ситуацій.

Вхід під землю (фото: Вікіпедія)

Печера Ласко (Франція)

У південно-західній Франції є місце, де можна познайомитися з найдавнішими жителями світу, але шкода, що туди заборонено відвідувати.

Печера Ласко є домівкою для понад 600 настінних малюнків і майже 1500 гравюр, що датуються 20 000 років тому. Ці малюнки дають уявлення про те, яким було життя найперших людей Європи.

Після Другої світової війни людям дозволяли відвідувати печеру і дивитися на ці твори мистецтва. Однак, відвідувачі занесли до печери сторонню флору, яка спричинила зростання грибка, що зруйнував частину малюнків. Тому печера була закрита для публіки.

Наскальний малюнок в Ласко (фото: Вікіпедія)

Ворота Плутона (Туреччина)

У 1965 році археологи виявили римське релігійне місце в Ієраполісі, Туреччина. Храм був присвячений римському богу підземного світу Плутону. Давні жреці приносили в жертву птахів і биків, просто кидаючи їх у печеру.

Чому? Тому що там повітря токсичне. Вчені зафіксували небезпечний рівень CO2 в печері. Вночі ці гази стають важчими. До ранку рівень CO2 досягає 35%, достатньо, щоб убити людину або тварину за лічені хвилини.

Навіть якщо ви захотіли б увійти до печери, ви б не вижили, щоб розповісти про це.

Ієраполіс (фото: Вікіпедія)

Острів Ілля-да-Кеймаде-Гранде (Бразілія)

Якщо ви боїтеся змій, вам слід триматися подалі від острова Ілля-да-Кеймаде-Гранде, також відомого як Зміїний острів.

Розташований біля узбережжя Бразилії, цей острів є домівкою для рідкісного виду отруйних змій - золотих коп'яних гадюк, які харчуються птахами, що часто відвідують Ілля-да-Кеймаде-Гранде.

Вчені вважають, що ці змії опинилися на острові через підняття рівня моря. Через небезпеку на острові заборонено відвідування.

Острів Ілля-да-Кеймаде-Гранде (фото: Вікіпедія)

Правчицька Брана (Чехія)

Правчицька Брана - це найбільша природна піщаникова арка в Європі. Ця 52-футова арка стоїть велично в Богемській Швейцарії, в Чехії. Звичайно, така грандіозна геологічна формація приваблює безліч туристів, яким, однак, не можна наближатися до арки.

З часом Правчицька Брна звузилася до моста шириною лише 10 футів. Подібний ландшафтний орієнтир під назвою Лазурне вікно на Мальті обвалився через той самий процес. Через це з 1982 року відвідувачам заборонено наближатися до Правчицької Брани.

Правчицька Брана (фото: Вікіпедія)

Фортеця Бхангарх (Індія)

Хоча ви можете відвідати фортецю Бхангарх вдень, можливо, цього не варто робити. Ця фортеця XVII століття в Раджастані, Індія, була офіційно оголошена проклятою урядом Індії.

Влада забороняє вхід до фортеці від заходу до світанку. Кажуть, що ті, хто заходив уночі, ніколи не повернулися. За легендою, король Мадхо Сінгх побудував цю фортецю.

Аскет на ім'я Гуру Бала Натх колись медитував там і просив короля ніколи не будувати нічого, що могло б кинути тінь на його місце для медитації. Король не дотримав своєї обіцянки, і внаслідок цього на фортецю було накладено прокляття.

Фортеця Бхангарх (фото: Вікіпедія)

Місто-привид Вароша (Кіпр)

У 1974 році турецькі війська вдерлися в туристичне місто Вароша, Кіпр. Турецькі збройні сили захопили місто, але всі його мешканці втекли під час вторгнення.

Протягом 45 років це прекрасне курортне місто Вароша залишалося покинутим. Туристам заборонено заходити туди.

Це місто, де колись зупинялися такі зірки, як Елізабет Тейлор, Річард Бертон і Мерілін Монро, тепер набуло репутації міста-примари.

Вароша (фото: Вікіпедія)

Паризькі катакомби (Франція)

Більшість туристів, які досліджують Париж, вирішують зайти у відомі катакомби.

Цей тунель із шістьма мільйонами мертвих тіл бере свій початок у кінці XVIII століття. Однак, мало хто знає, що 99% цих тунелів закриті для публіки.

Весь цей склеп тягнеться на 300 кілометрів як суцільний лабіринт із кісток у суцільній темряві. Але це не зупиняє міських дослідників від спроб проникнути в заборонені частини тунелів. Ті, хто потрапляє в лабіринт, швидко розуміють, як легко в ньому заблукати.

Паризькі катакомби (фото: Вікіпедія)