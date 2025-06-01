Топ-10 жіночих парфумів, які ідеально підходять на літо: їх всі шукають просто зараз

Вибір правильного літнього аромату є справжнім мистецтвом. Парфуми мають бути легкими, повітряними, освіжаючими, але водночас стійкими.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам 10 найкращих жіночих парфумів, які ідеально підійдуть для літа.

Dolce & Gabbana Light Blue

Цей аромат - справжня класика літа, що ніколи не виходить з моди. Він ідеально передає атмосферу Сицилії з її цитрусовими гаями та морським бризом.

Верхні ноти сицилійського лимона та зеленого яблука дарують неймовірну свіжість, серце з жасмину та білої троянди додає жіночності, а база з кедра та мускусу створює легкий, чуттєвий шлейф.

Це ідеальний вибір для щоденного використання та відпочинку біля моря.



Chanel Chance Eau Fraîche

Свіжий, іскристий та елегантний - саме таким є цей фланкер легендарного Chance. Аромат відкривається яскравими цитрусами та кедром, що миттєво освіжає. У серці розкривається гіацинт та рожевий перець, додаючи пікантності, а амбра, ірис та мускус завершують композицію ніжним, але стійким шлейфом.

Він підходить для офісу, прогулянок та вечірніх зустрічей у спекотну погоду.



Marc Jacobs Daisy

Легкий, невинний та життєрадісний, цей аромат ідеально підходить для молодих духом жінок.

Він нагадує про літній луг, сповнений сонця та квітів. Нотки полуниці, грейпфрута та листя фіалки створюють приємне фруктово-зелене поєднання, яке переходить у серце з гарденії, жасмину та фіалки. База з мускусу, білого дерева та ванілі надає ніжну солодкість.



Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Для тих, хто шукає щось особливе, свіже та нетривіальне. Цей аромат - це ода британському узбережжю з його солоним повітрям, деревними нотами та відчуттям свободи.

Композиція поєднує насіння амбрети, морську сіль та шавлію, створюючи унікальний, природний та унісекс-аромат, який ідеально підходить для літніх вечорів та подорожей.



Giorgio Armani Acqua di Gioia

Натхненний красою природи, цей аромат переносить вас на тропічний острів. Він відкривається нотами лимона Примафіоре, що дарує свіжість, доповнюючись м'ятою та акватичними нотами. Серце аромату - це ніжний букет з жасмину, рожевого перцю та півонії. Завершується композиція кедром, коричневим цукром та лабданумом, що надає солодкуватої теплоти.

Це ідеальний варіант для денного використання та відпочинку.



Elizabeth Arden Green Tea

Це, мабуть, один з найдоступніших, але водночас ефективних літніх ароматів, який справді дарує відчуття чистоти та свіжості. Композиція відкривається нотами м'яти, бергамоту, лимона та ревеню. У серці - зелений чай, жасмин, гвоздика та амбра. База з дубового моху, мускусу та кмину забезпечує легкий, але помітний шлейф.

Ідеальний для спекотних днів та тих, хто любить "чисті" аромати.

Issey Miyake L'eau d'Issey

Цей аромат - це квінтесенція чистоти та мінімалізму, натхненний водою. Він свіжий, прозорий та водночас складний. Верхні ноти лотосу, фрезії та цикламена створюють водне квіткове відкриття. Серце - це лілія, півонія та османтус, а база з мускусу та сандалу надає глибини.

Це чудовий вибір для офісу, денних прогулянок та тих, хто шукає ненав'язливий, але витончений аромат.



Versace Bright Crystal

Цей аромат - втілення жіночності, елегантності та легкості. Він яскравий, але не приторний, ідеально підходить для літніх вечірок або побачень.

Композиція починається з нот граната, юзу та водних акордів. Серце аромату – це ніжні півонія, магнолія та лотос. База з мускусу, червоного дерева та амбри забезпечує стійкий, приємний шлейф.



Escada Sorbetto Rosso

Якщо ви шукаєте аромат, що пахне відпусткою, солодкими фруктами та безтурботністю, то Escada Sorbetto Rosso - ваш вибір. Це справжній фруктовий коктейль, натхненний кавуном з італійського узбережжя. Верхні ноти груші, калона та цитрусових дарують яскравість. Серце - це кавун, яблуко, морські ноти, таїтянський моной, а база - це мускус, амбра та праліне.

Ідеальний для відпустки, пляжу та літніх розваг.



Hermès Un Jardin sur le Nil

Цей аромат - це подорож до садів Нілу, наповнених зеленню, водою та екзотичними квітами. Він свіжий, зелений, трохи терпкий та дуже витончений.

Композиція включає зелене манго, грейпфрут, помідор та моркву у верхніх нотах. Серце - це очерет, лотос, апельсин та гіацинт. База з мускусу, ірису, лабдануму та кориці створює незвичайний, багатогранний аромат, що ідеально підходить для спекотного літа.