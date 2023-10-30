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10 найкращих винаходів 2023 року за версією журналу TIME

Понеділок 30 жовтня 2023 12:30
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10 найкращих винаходів 2023 року за версією журналу TIME Найкращі винаходи 2023 року (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Time зібрав рейтинг найбільш значущих винаходів та пристроїв 2023 року. Відбір проходив, враховуючи їхню оригінальність, практичність і вплив на повсякденне життя.

РБК-Україна (проект Styler) обрали для вас найцікавіші інновації з топ-200 винаходів та пристроїв за версією журналу TIME.

ChatGPT на основі GPT-4

Це інноваційна технологія від OpenAI, яка змінює гру у світі чат-ботів. Оін здатний проводити розмови, роз'яснювати складні концепції простою мовою, успішно складати іспити, і навіть розкривати секрети, чому жарт виявляється смішним.

10 найкращих винаходів 2023 року за версією журналу TIMEChatGPT (фото: The Hill)

Spotify DJ

Це віртуальний діджей на базі штучного інтелекту, який не тільки створює персоналізовані плейлисти, що відповідають перевагам користувача, але також вставляє голосові коментарі між треками, подібно до справжнього діджея.

10 найкращих винаходів 2023 року за версією журналу TIMESpotify DJ (фото: Spotify)

Apple Vision Pro

Це гарнітура змішаної реальності, яка була названа революційною у журналі TIME. Незважаючи на високу ціну, цей пристрій має всі шанси стати популярним серед масових споживачів.

10 найкращих винаходів 2023 року за версією журналу TIMEApple Vision Pro (фото: Apple)

Sightful Spacetop

Це буквально ноутбук доповненої реальності, який за допомогою спеціальних окуляр дозволяє створити віртуальний екран розміром 100 дюймів. Керування комп'ютером здійснюється за допомогою бездротової клавіатури та трекпада. Офіційний реліз цього пристрою очікується у 2024 році.

10 найкращих винаходів 2023 року за версією журналу TIMEНоутбук доповненої реальності Sightful Spacetop (фото: Sightful)

Nokia G22

Цей смартфон внесено до списку як зразок пристрою із простим ремонтом. За його створення компанія співпрацювала з відомою лабораторією iFixit, яка допомогла розробити цей гаджет.

10 найкращих винаходів 2023 року за версією журналу TIME10 найкращих винаходів 2023 року за версією журналу TIMENokia G22, який можна швидко полагодити (фото: Nokia)

Graphene Radiator

Це екологічний віртуальний камін з голографічним "полум'ям", який можна складати. Він здатний нагрівати себе до 75 градусів, споживаючи всього 200 Вт потужності.

10 найкращих винаходів 2023 року за версією журналу TIMEВіртуальний камін (фото: Graphene Radiator)

NASA MOXIE

Це невеликий пристрій на марсоході Perseverance, який дозволяє отримувати кисень з обмеженої кількості вуглекислого газу в атмосфері Марса. Продуктивність цього пристрою невелика, але достатня для демонстрації працездатності технології.

10 найкращих винаходів 2023 року за версією журналу TIMEПристрій може отримувати в атмосфері Марса (фото: Nasa)

Mythen

Це перший гоночний електромобіль, здатний розганятися з 0 до 100 км/год за секунду. Для цього він використовує вакуумний вентилятор, який притискає автомобіль до дороги, що суттєво зменшує опір.

10 найкращих винаходів 2023 року за версією журналу TIMEГоночний електромобіль Mythen (фото: The Economic Times)

Bhout Bag

Це перша боксерська груша зі штучним інтелектом, обладнана різними датчиками та 3D-камерою з комп'ютерним зором. Ця груша здатна аналізувати точність, силу, швидкість та техніку кожного удару за менш ніж 250 мілісекунд та використовувати ці дані для персоналізованого навчання.

10 найкращих винаходів 2023 року за версією журналу TIMEБоксерська груша зі ШІ (фото: Bhout)

Acer ebii

Електровелосипед з безліччю цікавих особливостей: гладкий карбоновий ремінь замість змазаного ланцюга, акумулятор, що знімається, який може підживлювати ноутбуки і смартфони, вбудований GPS, а також датчики визначення сили і висоти педалювання для автоматичного регулювання електропідсилювача.

10 найкращих винаходів 2023 року за версією журналу TIMEЕлектровелосипед Acer ebii (фото: Acer)

Раніше ми писали про винаходи, які колись вважалися безглуздими, а сьогодні без них неможливо уявити життя.

А ще у нас є матеріал про 10 жінок-винахідниць, які змінили світ на краще.

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