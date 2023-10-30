10 лучших изобретений 2023 года по версии журнала TIME

Time собрал рейтинг наиболее важных изобретений и устройств 2023 года. Отбор проходил, учитывая их оригинальность, практичность и влияние на повседневную жизнь.

РБК-Украина (проект Styler) выбрали для вас самые интересные инновации из топ-200 изобретений и устройств по версии журнала TIME .

ChatGPT на основе GPT-4

Это инновационная технология от OpenAI, которая меняет игру в мире чат-ботов. Он способен проводить разговоры, разъяснять сложные концепции на простом языке, успешно сдавать экзамены, а также раскрывать секреты, почему шутка оказывается смешной.

ChatGPT (фото: The Hill)

Spotify DJ

Это виртуальный диджей на базе искусственного интеллекта, который не только создает персонализированные плейлисты, отвечающие предпочтениям пользователя, но также вставляет голосовые комментарии между треками, подобно настоящему диджею.

Spotify DJ (фото: Spotify)

Apple Vision Pro

Это гарнитура смешанной реальности, которая была названа революционной в журнале TIME. Несмотря на высокую цену, устройство имеет все шансы стать популярным среди массовых потребителей.

Apple Vision Pro (фото: Apple)

Sightful Spacetop

Это буквально ноутбук дополненной реальности, который с помощью специальных очков позволяет создать виртуальный экран размером 100 дюймов. Управление компьютером осуществляется с помощью беспроводной клавиатуры и трекпада. Официальный выпуск этого устройства ожидается в 2024 году.

Ноутбук дополненной действительности Sightful Spacetop (фото: Sightful)

Nokia G22

Этот смартфон включен в список как образец устройства с простым ремонтом. При его создании компания сотрудничала с известной лабораторией iFixit, которая помогла разработать этот гаджет.

Nokia G22, который можно быстро починить (фото: Nokia)

Graphene Radiator

Это экологичный виртуальный камин с голографическим "пламенем", который можно складывать. Он способен нагреть себя до 75 градусов, потребляя всего 200 Вт мощности.

Виртуальный камин (фото: Graphene Radiator)

NASA MOXIE

Это небольшое устройство на марсоходе Perseverance, позволяющее получать кислород из ограниченного количества углекислого газа в атмосфере Марса. Производительность этого устройства невелика, но достаточно для демонстрации работоспособности технологии.

Устройство может получать в атмосфере Марса (фото: Nasa)

Mythen

Это первый гоночный электромобиль, способный разгоняться с 0 до 100 км/ч в секунду. Для этого он использует вакуумный вентилятор, который прижимает автомобиль к дороге, что существенно уменьшает сопротивление.

Гоночный электромобиль Mythen (фото: The Economic Times)

Bhout Bag

Это первая боксерская груша с искусственным интеллектом, оборудованная разными датчиками и 3D-камерой с компьютерным зрением. Эта груша способна анализировать точность, силу, скорость и технику каждого удара менее 250 миллисекунд и использовать эти данные для персонализированного обучения.

Боксерская груша с ИИ (фото: Bhout)

Acer ebii

Электровелосипед с множеством интересных особенностей: гладкий карбоновый ремень вместо смазанной цепи, снимаемый аккумулятор, который может подпитывать ноутбуки и смартфоны, встроенный GPS, а также датчики определения силы и высоты педалирования для автоматической регулировки электроусилителя.

Электровелосипед Acer ebii (фото: Acer)