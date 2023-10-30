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10 лучших изобретений 2023 года по версии журнала TIME

Понедельник 30 октября 2023 12:30
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10 лучших изобретений 2023 года по версии журнала TIME Лучшие изобретения 2023 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Time собрал рейтинг наиболее важных изобретений и устройств 2023 года. Отбор проходил, учитывая их оригинальность, практичность и влияние на повседневную жизнь.

РБК-Украина (проект Styler) выбрали для вас самые интересные инновации из топ-200 изобретений и устройств по версии журнала TIME.

ChatGPT на основе GPT-4

Это инновационная технология от OpenAI, которая меняет игру в мире чат-ботов. Он способен проводить разговоры, разъяснять сложные концепции на простом языке, успешно сдавать экзамены, а также раскрывать секреты, почему шутка оказывается смешной.

10 лучших изобретений 2023 года по версии журнала TIMEChatGPT (фото: The Hill)

Spotify DJ

Это виртуальный диджей на базе искусственного интеллекта, который не только создает персонализированные плейлисты, отвечающие предпочтениям пользователя, но также вставляет голосовые комментарии между треками, подобно настоящему диджею.

10 лучших изобретений 2023 года по версии журнала TIMESpotify DJ (фото: Spotify)

Apple Vision Pro

Это гарнитура смешанной реальности, которая была названа революционной в журнале TIME. Несмотря на высокую цену, устройство имеет все шансы стать популярным среди массовых потребителей.

10 лучших изобретений 2023 года по версии журнала TIMEApple Vision Pro (фото: Apple)

Sightful Spacetop

Это буквально ноутбук дополненной реальности, который с помощью специальных очков позволяет создать виртуальный экран размером 100 дюймов. Управление компьютером осуществляется с помощью беспроводной клавиатуры и трекпада. Официальный выпуск этого устройства ожидается в 2024 году.

10 лучших изобретений 2023 года по версии журнала TIMEНоутбук дополненной действительности Sightful Spacetop (фото: Sightful)

Nokia G22

Этот смартфон включен в список как образец устройства с простым ремонтом. При его создании компания сотрудничала с известной лабораторией iFixit, которая помогла разработать этот гаджет.

10 лучших изобретений 2023 года по версии журнала TIME10 лучших изобретений 2023 года по версии журнала TIMENokia G22, который можно быстро починить (фото: Nokia)

Graphene Radiator

Это экологичный виртуальный камин с голографическим "пламенем", который можно складывать. Он способен нагреть себя до 75 градусов, потребляя всего 200 Вт мощности.

10 лучших изобретений 2023 года по версии журнала TIMEВиртуальный камин (фото: Graphene Radiator)

NASA MOXIE

Это небольшое устройство на марсоходе Perseverance, позволяющее получать кислород из ограниченного количества углекислого газа в атмосфере Марса. Производительность этого устройства невелика, но достаточно для демонстрации работоспособности технологии.

10 лучших изобретений 2023 года по версии журнала TIMEУстройство может получать в атмосфере Марса (фото: Nasa)

Mythen

Это первый гоночный электромобиль, способный разгоняться с 0 до 100 км/ч в секунду. Для этого он использует вакуумный вентилятор, который прижимает автомобиль к дороге, что существенно уменьшает сопротивление.

10 лучших изобретений 2023 года по версии журнала TIMEГоночный электромобиль Mythen (фото: The Economic Times)

Bhout Bag

Это первая боксерская груша с искусственным интеллектом, оборудованная разными датчиками и 3D-камерой с компьютерным зрением. Эта груша способна анализировать точность, силу, скорость и технику каждого удара менее 250 миллисекунд и использовать эти данные для персонализированного обучения.

10 лучших изобретений 2023 года по версии журнала TIMEБоксерская груша с ИИ (фото: Bhout)

Acer ebii

Электровелосипед с множеством интересных особенностей: гладкий карбоновый ремень вместо смазанной цепи, снимаемый аккумулятор, который может подпитывать ноутбуки и смартфоны, встроенный GPS, а также датчики определения силы и высоты педалирования для автоматической регулировки электроусилителя.

10 лучших изобретений 2023 года по версии журнала TIMEЭлектровелосипед Acer ebii (фото: Acer)

Раньше мы писали об изобретениях, считавшихся когда-то бессмысленными, а сегодня без них невозможно представить жизнь.

А еще у нас есть материал о 10 женщинах-изобретательницах, которые изменили мир к лучшему.

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