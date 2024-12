Must have для холодів. 10 кращих пар зимового взуття від українських брендів

Estro

"Вибухом" сезону від Estro можна назвати зимові лофери з натуральним хутром всередині. На сайті вони представлені в кількох моделях з велюру. Серед колірної гами можна вибрати чорні, темно-коричневі, світло-бежеві, рожеві та пудрові.

Пара має доволі привабливий вигляд, а хутро, що виглядає назовні, додасть затишку й комфорту вашим зимовим образам. Вартість таких зимових лоферів - 4 990 гривень зі знижкою; модель рожевого кольору - 2 590 гривень зі знижкою.

Зимові лофери з хутром від Estro (фото: estro.ua)

Крім того, на сайті можна придбати менш утеплені, але не менш стильні лофери зі шкіри на зиму. Вони вдало доповнять ділові луки та не дозволять вашим ногам замерзнути. Ціна зі знижкою - 2 750 гривень.

Шкіряні зимові лофери (фото: estro.ua)

Kachorovska

Напередодні свят бренд випустив нову колекцію взуття "NASTRIY". Серед нових моделей увагу привертають трендові переосмислені челсі-ботильйонобойки.

За словами засновниці бренду Аліни Качоровської, ця пара уособлює синергію класичних чоловічих туфель, ботильйонів і ковбойського взуття. Висота підборів - чотири сантиметри. Модель повномірна, тому можете сміливо брати ваш звичний розмір.

Вартість такої незвичної пари становить 12 500 гривень.



Челсі-ботильйонобойки від українського бренду Kachorovska (фото: kachorovska.com)

One by One

У новій колекції українського бренду One by One представлено модель популярного виду взуття "козаки". Вони виготовлені з натуральної замші та декоровані вишивкою у вигляді вензеля та накладними елементами.

Підбори зміщені до звуженого носка, що додає парі особливої унікальності.

Найпопулярніший колір - це класичний для "козаків" коричневий. Та, крім нього, можна придбати взуття в чорному, горіховому та сірому кольорах.

Вартість - 4 250 гривень.

Популярний вид взуття "козаки" зазвичай прикрашають текстурною вишивкою (фото: onebyone.ua)

COOSH

Це український бренд одягу та аксесуарів, який заснувала інфлюенсерка Аліна Френдій. З-поміж інших брендів COOSH легко відрізнити, адже він має характерний скандинавський мінімалістичний стиль з унікальними деталями.

Наприклад, у новій колекції можна знайти пару високих жокейських чобіт із доданим аксесуаром - ремінцем вгорі. Цей акцент додає парі вишуканості та робить її цікавішою.

Ви можете придбати жокейські чоботи чорного або шоколадного кольору. Матеріал - натуральна шкіра. Ціна становить 7 900 гривень.

Додатковий акцент на жокейських чоботях - це знімний ремінець (фото: cooshwear.com)

Mida

Тренд на високе зимове взуття не полишає світ моди, тому бренд Mida також представляє багато схожих моделей у своєму сегменті. Проте естетичні замшеві ботфорти заслуговують окремої уваги.

Вони класичного чорного кольору із якісною текстурною прошивкою. Матовий чорний колір підкреслює стиль пари та гармонійно поєднається з будь-яким образом.

Зараз придбати ботфорти можна за 3 751 гривню.

Класичні чорні ботфорти (фото: mida-online.com.ua)

KASANDRA

Український бренд взуття KASANDRA займається виготовленням жіночого взуття з 2006 року. Нова зимова колекція 2024/2025 зосереджена на різних варіантах трендових "ковбойок".

Ви можете придбати взуття середньої висоти із замші. Класичний дизайн у вигляді прошивки та класичні кольори: чорний, бордовий і рудий. Ціна - 4 400 гривень.

"Ковбойки" середньої висоти із замші (фото: kasandra.ua)

Цікавіший варіант - це високі "ковбойки". Вони схожі на класичні зимові чобітки, однак мають більш елегантний вигляд. До того ж колірна гама дозволяє носити їх під будь-який образ: у колекції представлені чорне, коричневе, бежеве та горіхове забарвлення. Ціна - 5 500 гривень.

Високі "ковбойки" для вишуканих образів (фото: kasandra.ua)

Серед іншого на сайті бренду можна знайти "ковбойки" з натуральної шкіри, з нубуку та з цікавими акцентними деталями.

"Ковбойки" з нубуку з акцентними деталями з боків (фото: kasandra.ua)

Leonchenko

У новорічній колекції від цього бренду представлені нашумілі "ковбойки". Вони мають злегка видовжену носову частину та стильний абстрактний візерунок.

Додаткова перевага - ви можете самостійно вибрати матеріал утеплення (байка, вовна чи шкіра).

Вартість такої пари складає 4 400 гривень.



Новорічна колекція взуття від українського бренду Leonchenko (фото: leonchenko.com.ua)

Ikos

Сімейна взуттєва справа із власним виробництвом у Луцьку підготувала справжній "розрив" сезону у вигляді акцентних дербі з анімалістичним принтом.

На шнурівках також є золотава квітка, що стала логотипом Ikos. Однак "фішка" в тому, що це єдина пара взуття від бренду, де є лого. Причина проста: не було пари, куди воно пасувало б.

Оскільки взуття виготовлене з натуральної шкіри, то за відносно хорошої погоди не дасть вам замерзнути. Висота підбору - чотири сантиметри.

Таке вдале поєднання ніжності та бруталізму коштує 3 500 гривень.

Акцентні дербі з квадратним носиком та анімалістичним принтом (фото: ikos-style.com.ua)

Hoda.concept

Це український бренд, що виготовляє зручне широке взуття. Саме таку тенденцію засновники хочуть популяризувати серед українців. За їхніми словами, таке взуття сприяє вільному розташуванню пальців, поліпшенню постави, зменшенню болю в ногах, спині та запобігає травмам.

​Цього сезону серед бестселерів Hoda.concept опинилася модель чобіт "Moons". Цю пару розробили із широким носком, щоб пальці ніг не були перетиснуті.

Попри те, що модель повномірна, виробники радять брати розмір на 0,5 сантиметра більший, адже під час ходи стопа може видовжуватись.

Модель "Moons" підійде для морозу до 15 градусів і коштує 4 790 гривень.

Широке зимове взуття для здоров'я стоп від українського бренду Hoda.concept (фото: hoda-concept.com)