10 найкращих футбольних ігор для ПК, які не залишать байдужим жодного фаната

EA FC 25

EA FC 25 представляє найреалістичніші та найзахопливіші футбольні симуляції на сьогоднішній день, пропонуючи нові режими кар'єри, графіку та геймплейні функції. Серед ключових нововведень: FC IQ, Live Start Points і Жіноча кар'єра менеджера, які роблять гру більш персоналізованою і різноманітною.

FC IQ допомагає аналізувати стиль гравців і підбирати команди з урахуванням реальних тактик. Уперше з'явилася можливість керувати жіночими командами в п'яти провідних лігах світу, що додає глибини ігровому процесу.

Режим Pro Clubs включає "Клубний ривок" (швидкі 5v5 матчі), поліпшення команд через нові клубні споруди та більш стратегічний підхід. Також у грі реалізовано більш реалістичний сценарій з можливістю вильоту клубів за підсумками поганих результатів.

EA FC 25 (фото: EA.COM)

Football Manager 2024

Football Manager 2024 - одна з найкращих стратегічних ігор для ПК, що вимагає продуманого підходу до управління гравцями, клубними ресурсами, ролями в команді та загальною хімією колективу. Серед ключових нововведень варто виділити поліпшені трансфери.

Тепер можна продавати гравців через агентів, що спрощує процес укладання угод. Крім того, з'явилася можливість встановлювати індивідуальні цілі для гравців і враховувати їхні досягнення під час переговорів за контрактом, що робить управління командою більш деталізованим.

Геймплей також було перероблено: покращено плавність ігрового процесу, а стандарти, як-от штрафні удари та кутові, отримали оновлення у вигляді тренерів, які допомагають точніше керувати цими ситуаціями.

У грі представлено три нові режими. Класичний режим зберігає традиційний підхід, Реалістичний режим відображає реальні події та трансфери, а режим "Ваш світ" дає змогу враховувати зміни в складах тільки з моменту початку збереження.

Football Manager 2024 (фото: Football Manager)

WE ARE FOOTBALL 2024

We Are Football 2024 пропонує безліч унікальних можливостей, які роблять ігровий процес захопливим і різноманітним. Гра оснащена інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, який можна налаштувати під свої уподобання, забезпечуючи зручну навігацію.

Вбудований редактор дає змогу змінювати параметри клубу та гравців у реальному часі, повністю контролюючи динаміку та результати команди. Для спільного управління та змагань із друзями передбачено мультиплеєрний режим на 4 гравці, який додає елемент конкуренції.

Завдяки більш ніж 12 000 ШІ-згенерованих зображень, створюється реалістичний ігровий світ, що занурює в атмосферу футбольного менеджменту. Редактор стадіонів надає можливість персоналізувати та розширювати домашній стадіон, відображаючи унікальність вашого клубу.

Управління національними командами та участь в окремих чемпіонатах відкривають нові горизонти, додаючи виклики на міжнародному рівні. Тактичний аналіз допомагає глибше зрозуміти продуктивність команди, оптимізуючи стратегію та ухвалюючи більш обґрунтовані рішення.

У грі представлено 63 чоловічі ліги в 38 країнах і 29 жіночих ліг у 19 країнах. Тривимірний ігровий рушій забезпечує плавні анімації гравців, що створює приємні враження від матчів, роблячи We Are Football 2024 справжнім подарунком для любителів футбольних стратегій.

WE ARE FOOTBALL 2024 (фото: WE ARE FOOTBALL)

No Fair Play

Гра пропонує антиспортивний підхід, дозволяючи будь-якими засобами перемагати суперників - бити їх по ногах, штовхати або хапати. Режим мультиплеєра дає змогу грати як проти ботів, так і проти реальних гравців, які можуть приєднуватися або замінюватися ботами в разі відключення.

Унікальний ігровий процес, наповнений гумором і несподіванками, робить No Fair Play чудовим вибором для тих, хто хоче розслабитися і повеселитися за комп'ютером.

No Fair Play (фото: No Fair Play/Steam)

Pixel Cup Soccer Ultimate Edition

Гра Pixel Cup Soccer Ultimate Edition повертає ностальгічні моменти, пропонуючи гравцям знову зануритися в прості ретро-соккерні ігри. Розроблена BATOVI Games, вона передає атмосферу класичних футбольних ігор, таких як Nintendo World Cup, водночас додаючи сучасні елементи, що роблять гру захопливою.

Гра пропонує просте управління і геймплей, де немає необхідності запам'ятовувати складні комбінації кнопок - досить просто почати грати. Ретро-графіка і саундтрек створюють атмосферу золотої епохи відеоігор.

У грі передбачені турніри, в яких можна грати з друзями, а також режим кар'єри, де гравець починає з низькорангової команди і веде її до чемпіонства, розвиваючи гравців і проходячи через різні дивізіони.

Pixel Cup Soccer Ultimate Edition (фото: No Fair Softonic)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Гра заснована на популярному аніме-серіалі "Капітан Цубаса" і приносить в ігровий процес захопливі моменти з аніме, вражаючу візуалізацію і масу задоволення. Багато любителів футболу дивилися це аніме, яке, як і раніше, вважається одним із найкращих у своєму жанрі. Гру також визнано однією з найкращих футбольних ігор для ПК.

Гра має інтуїтивно зрозумілі елементи управління, які не потребують запам'ятовування складних комбінацій кнопок для повної насолоди процесом. Головний акцент зроблено на швидкості, яскравих рухах і приголомшливих ударах.

Вражаюча аніме-графіка робить персонажів та ігровий процес яскравими і динамічними. Продовжуйте розширювати ігровий досвід, додаючи нових персонажей, форми та інші елементи за допомогою DLC.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions (фото: Steam)

Pro Soccer Online

Pro Soccer Online - чудова змагальна гра, що пропонує геймплей, заснований на майстерності, і онлайн-режими для багатокористувацької гри. Гра має просте управління, що дає змогу легко освоїти необхідні дії та більше часу витрачати на гру, а не на запам'ятовування складних комбінацій кнопок.

У грі використовується аркадний стиль футбольного екшн з фізикою, що надає кожному матчу захопливості та драйву. Ви можете створити свою команду з унікальними персонажами, налаштовувати її і грати в різних режимах, як онлайн, так і офлайн.

Це захоплива гра, яка ідеально підходить для любителів футболу, що віддають перевагу швидкому і заснованому на майстерності геймплею, і є однією з найкращих футбольних ігор для ПК.

Pro Soccer Online (фото: Steam)

New Star Manager

New Star Manager - це гра з управління футбольним клубом, яка поєднує стратегічне планування і захопливий геймплей. У грі ви повністю контролюєте клуб, від поліпшення інфраструктури до вибору рутин, спонсорів і найму персоналу.

У грі також присутні елементи драми поза полем, де вам доведеться розв'язувати проблеми з гравцями, їхніми примхами і взаємодіяти з пресою. Гра включає реалістичні симуляції найбільших світових ліг і турнірів, що урізноманітнює ваш досвід управління. Графіка гри високоякісна і реалістична, створюючи занурення в процес.

Гра також включає розвиток гравців за допомогою карток навичок і системи мотивації. Ліги і турніри відбуваються в реальному часі, що робить гру складнішою і захопливішою.

New Star Manager (фото: Steam)

eFootball 2025

eFootball - це футбольна симуляція від Konami, заснована на серії Pro Evolution Soccer (PES). Гра включає безліч нових і оновлених функцій, покращуючи ігровий процес і створюючи захоплюючий досвід. У грі доступні навчальні уроки, які допоможуть освоїти управління, а за успішне завершення навчання гравці отримують Ліонеля Мессі.

У грі можна брати участь у матчах з іншими командами, тестуючи свої навички в режимі онлайн або проти ШІ. Також передбачена система розвитку гравців, де ви можете покращувати їхні навички за допомогою тренувань і Очок Прогресу.

eFootball використовує Unreal Engine 4 для створення фотореалістичної графіки та реалістичного ігрового процесу. Гра бере активну участь у кіберспортивних турнірах, таких як чемпіонати світу Міжнародної федерації кіберспорту.

eFootball 2025 (фото: Konami)

Rocket League

Rocket League - це захоплива спортивна гра, у якій замість звичайних гравців на полі використовуються ракетоносні автомобілі. Гра поєднує в собі елементи футболу, але замість ніг гравці керують потужними машинами, щоб забити м'яч у ворота.

Гра містить легкі в освоєнні елементи керування, що складаються всього з чотирьох кнопок, і дає змогу розвивати експертні навички для виконання складних рухів. У грі є кнопка стрибка, яка дає можливість виконувати спеціальні трюки, як-от удар, що крутиться.

Гравці заробляють очки досвіду, відкриваючи нові деталі для своїх машин, включно зі стилями кузовів, аксесуарами та антенами. Усі налаштування не впливають на ігрові характеристики, забезпечуючи збалансований геймплей.

У грі є кілька режимів, включно з одиночною грою (сезонний режим, виставкові матчі та тренування) і онлайн-грою, де можна брати участь у матчах 1v1, 2v2, 3v3 і 4v4.

Гра особливо гарна в онлайн-режимі, особливо з друзями. Гравці можуть змагатися в рейтингових матчах, але також іноді виникають проблеми з підключенням і сервером.

Rocket League (фото: Epic Games)