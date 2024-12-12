Не тільки м'яч і ворота. 9 найкращих спортивних ігор на ПК, які подарують незабутні емоції

Спортивні ігри на ПК - це не тільки про футбол і баскетбол, а й про емоції, драйв і захопливі моменти. Вони дають змогу відчути себе чемпіоном, змагаючись на віртуальних аренах або пробуючи рідкісні види спорту.

Про 10 найкращих спортивних ігор, які обов'язково подарують вам незабутні емоції та заряд енергії, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт GG.deals , що спеціалізується на іграх та інших цифрових продуктах для ПК.

1NBA 2K25

NBA 2K25 - це реалістичний баскетбольний симулятор, який переносить гравців прямо в серце Національної баскетбольної асоціації.

Гра вражає своєю детальною графікою, ретельно опрацьованими гравцями та автентичними ігровими майданчиками, створюючи атмосферу справжнього баскетбольного матчу. Режим MyCAREER дає змогу гравцям створити свого унікального баскетболіста і простежити його шлях від гравця-початківця до суперзірки світового рівня.

Крім режиму MyCAREER, NBA 2K25 пропонує безліч інших ігрових режимів, включно з популярним MyTEAM, де гравці можуть збирати свої команди з легендарних баскетболістів минулого і сьогодення.

Глибокий геймплей і можливість тонкого налаштування ігрового процесу дають змогу кожному гравцеві знайти свій стиль гри і насолодитися баскетболом повною мірою.

1NBA 2K25 (фото: GG.deals)

WWE 2K24

WWE 2K24 - це захопливий симулятор рестлінгу.

Гра пропонує величезний вибір ліцензованих суперзірок, різноманітні арени та безліч типів матчів, включно з класичними та екстремальними, щоб задовольнити смаки найвимогливіших фанатів рестлінгу.

Завдяки реалістичній фізиці та анімації, гра дає змогу виконувати видовищні прийоми та комбінації, створюючи атмосферу справжнього рестлінг-шоу.

WWE 2K24 також надає можливість гравцям створювати своїх унікальних персонажів і змагатися з іншими гравцями з усього світу в захопливих онлайн-матчах.

WWE 2K24 (фото: GG.deals)

F1 24

F1 24 - це офіційний симулятор Формули-1, який дає змогу гравцям зануритися в захопливий світ перегонів вищої ліги.

Гра пропонує неймовірно реалістичний досвід завдяки ліцензованим трасам, автомобілям і гонщикам Формули-1, що дозволяє гравцям відчути себе справжніми учасниками чемпіонату світу.

Режим кар'єри дає можливість гравцям почати свій шлях з нижчих ліг і поступово пробитися в найпрестижнішу гоночну серію світу.

Реалістична фізика та керування болідом, а також можливість детально налаштовувати різні параметри автомобіля дають змогу гравцям повністю зануритися в процес перегонів і випробувати всі нюанси керування Формулою-1.

Мультиплеєрний режим дає можливість змагатися з гравцями з усього світу в різних гоночних режимах, додаючи в гру елемент суперництва й азарту.

F1 24 (фото: GG.deals)

EA SPORTS FC 25

EA SPORTS FC 25 - це футбольний симулятор, який пропонує гравцям неймовірно реалістичний футбольний досвід.

Гра має велику ліцензію, що включає в себе безліч реальних ліг, команд і футболістів, що дозволяє гравцям відчути себе частиною футбольного світу.

Режим кар'єри дає можливість гравцям вибрати один із трьох шляхів: стати професійним футболістом, досвідченим тренером або успішним керівником клубу.

EA SPORTS FC 25 пропонує широкий спектр ігрових режимів, включно з популярним режимом Ultimate Team, де гравці можуть збирати свою унікальну команду з найкращих футболістів світу та змагатися з іншими гравцями.

Гра славиться своєю динамічною і захопливою атмосферою, а також постійними оновленнями, які підтримують інтерес гравців протягом довгого часу.

EA SPORTS FC 25 (фото: GG.deals)

Undisputed

Undisputed - це реалістичний боксерський симулятор, який переносить гравців прямо на ринг, дозволяючи відчути всю міць і напругу справжнього боксерського поєдинку.

Гра вражає своєю реалістичною графікою і фізикою, завдяки яким кожен удар відчувається з неймовірною силою. Глибока система управління дає змогу гравцям повністю контролювати рухи свого боксера, виконуючи складні комбінації ударів і ухилень.

Режим кар'єри дає можливість гравцям створити свого унікального боксера і простежити його шлях від спортсмена-початківця до чемпіона світу, долаючи всі труднощі та суперників на своєму шляху.

Undisputed славиться своєю глибиною геймплея і можливістю тонкого налаштування параметрів бою, що дає змогу кожному гравцеві адаптувати ігровий процес під свій стиль і вподобання.

Undisputed (фото: GG.deals)

Football Manager 2024

Football Manager 2024 - це глибокий і реалістичний футбольний менеджер, який дає змогу гравцям повністю зануритися у світ футбольного управління.

У цій грі ви зможете взяти на себе управління улюбленою футбольною командою й ухвалювати всі ключові рішення, починаючи від трансферної політики і закінчуючи вибором тактики на матч. Велика база даних з реальними гравцями, командами і лігами створює неймовірно реалістичний ігровий світ, де кожне ваше рішення матиме свої наслідки.

Ви зможете розробляти власні тактики, тренувати гравців, вести переговори з агентами та багато іншого. Football Manager 2024 - це не просто гра, це симулятор, який дає змогу вам відчути себе справжнім футбольним менеджером і випробувати всі принади і труднощі цієї професії.

Football Manager 2024 (фото: GG.deals)

Assetto Corsa Competizione

Assetto Corsa Competizione - це високоточний симулятор перегонів GT3, який пропонує гравцям зануритися у світ професійного автоспорту.

Гра має офіційну ліцензію Blancpain GT Series, що гарантує неймовірну деталізацію автомобілів і трас. Завдяки передовій фізичній моделі, реалістичній графіці та приголомшливому звуковому супроводу, гравці можуть відчути себе за кермом справжнього гоночного автомобіля.

Assetto Corsa Competizione пропонує різноманітні ігрові режими, включно з поодинокими перегонами, чемпіонатами та захопливими мультиплеєрними змаганнями. Гра орієнтована на досвідчених гонщиків, які цінують реалістичний і складний геймплей, що вимагає майстерності та глибокого розуміння механіки гоночного автомобіля.

Assetto Corsa Competizione (фото: GG.deals)

Descenders

Descenders - це захопливий екстремальний велоспорт, де кожен спуск перетворюється на справжнє випробування.

Гра пропонує процедурно генеровані рівні, що означає, що кожен заїзд буде унікальним і повним несподіванок. Ви будете спускатися небезпечними гірськими стежками, долаючи круті схили, стрибаючи з величезних скель і виконуючи неймовірні трюки.

Descenders виділяється своєю аркадною механікою, яка дає змогу виконувати найбожевільніші трюки й отримувати за них очки. Гра чудово підійде як для любителів одиночних пригод, так і для тих, хто вважає за краще змагатися з друзями в багатокористувацькому режимі.

Descenders (фото: GG.deals)

Skater XL - The Ultimate Skateboarding Game

Skater XL - це реалістичний скейтборд-симулятор, який дає змогу гравцям зануритися в захопливий світ катання на скейті.

Гра має інтуїтивно зрозумілу систему керування, яка дає змогу гравцям виконувати найрізноманітніші трюки. Широкий вибір локацій для катання, включно з міськими вулицями, парками і спеціально обладнаними скейтпарками, дає змогу гравцям завжди знаходити нові місця для тренувань і відточування своїх навичок.

Одна з унікальних особливостей Skater XL - це можливість створювати власні трюки і ділитися ними з іншими гравцями. Це дає змогу ігровому співтовариству постійно поповнювати та урізноманітнювати список доступних трюків.

Skater XL - The Ultimate Skateboarding Game (фото: GG.deals)