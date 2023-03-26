Допоможуть схуднути та зміцнять серце: дієтолог назвав найкорисніші ягоди та фрукти для організму

Фрукти та ягоди практично всі дуже корисні для здоров'я організму. Але існують справжні суперфуди, які допомагають зміцнити серце та судини, а ще стають незамінними у боротьбі із зайвою вагою.

Які ягоди та фрукти найкращі для здоров'я організму, розповів дієтолог Даніель Крамбл Сміт для USA Today.

Найкорисніші ягоди

За словами фахівця, справжнім суперфудом для організму людини є чорниця. Вона містить багато клітковини, яка дозволяє набагато довше відчувати ситість. Також ця ягода належить до ягід з високим вмістом антиоксидантів. Антиоксиданти запобігають чи уповільнюють пошкодження клітин.

"З когнітивної точки зору, в ній є багато переваг для покращення пам'яті, а деякі дослідження показують переваги вживання чорниці для серцево-судинної системи або сполук, що борються з раком. Загалом ці ягоди зменшують запалення", - наголошує Даніель Крамбл Сміт.

Другою ягодою, яка додасть організму здоров'я, дієтолог назвав полуницю, тому що в ній міститься багато вітаміну С.

Найкорисніші фрукти

"Вживання в їжу будь-яких фруктів дасть здорові результати, хоча деякі з них містять поживні речовини, які служать іншим цілям. Наприклад, яблука містять пектин, клітковину, яка діє як пребіотик, що може сприяти функціонуванню товстої кишки та травленню", - пояснив дієтолог.

Він рекомендує обов'язково включити в раціон фрукти, багаті на вітамін С - апельсини, грейпфрути, лимони.

Вітамін С сприяє виробленню колагену, у старшому віці люди часто турбуються питанням про те, як зменшити зморшки та підтримати здоров'я волосся, шкіри, нігтів.

Не забудьте про авокадо

"Люди іноді бояться жиру, але корисні жири з авокадо, горіхів, насіння, оливок, оливкової олії, жирної риби мають безліч протизапальних властивостей", - говорить Крамбл Сміт.

Він підкреслює, що авокадо багате на калій, який допомагає знизити кров'яний тиск і рівень холестерину. Також у них міститься велика кількість клітковини, яка дозволяє довше зберігати відчуття ситості та допомагає регулювати рівень цукру в крові.

"Часто фрукти та овочі можуть бути відмінними джерелами жиророзчинних вітамінів А, Е, К. З жиророзчинними вітамінами нам потрібне джерело жиру, щоб організм міг їх дійсно засвоювати. Таким чином, вживання авокадо з салатом покращує засвоєння організмом цих поживних речовин", - наголошує фахівець. .

А що із протипоказаннями?

Є деякі побоювання щодо фруктів та ягід через вміст у них цукру. Даніель Крамбл Сміт зазначає, що при цьому фрукти та ягоди не шкідливі для організму.

"У фруктах та ягодах так багато вітамінів, мінералів, клітковини, води та інших поживних речовин, які так потрібні організму", - наголошує він.

Саме фрукти допомагають боротися із занепадом сил після обіду, коли більшість людей тягнеться за ще однією чашкою кави. Натуральний цукор є здоровим джерелом енергії, поєднанні фруктів із білком дасть такий самий заряд бадьорості, як і кофеїн.

Фахівець рекомендує бути обережнішим людям із діабетом, інсулінорезистентністю або проблемами з рівнем цукру в крові. Їм варто пам'ятати про розміри порції фруктів та ягід, а також поєднувати їх з білковими продуктами – сиром або йогуртами. Як варіант – фруктові смузі. Вони допомагають отримати добову норму фруктів легко і доступно.

А скільки потрібно фруктів та ягід на день

У Центрі контролю та профілактики захворювань рекомендують вживати щодня від 1,5 до 2 чашок фруктів та ягід на день. В одній чашці може бути яблуко, банан, чорниця, кілька слив та кілька шматочків манго.

Даніель Крамбл Сміт дав просту пораду про те, як вживати більше фруктів та ягід щодня - кладіть у свій кошик у супермаркеті фрукти, які ви ніколи не куштували. І робіть так хоча б раз на тиждень.

Можна проводити експерименти – додавати ягоди в кашу на сніданок, брати яблука замість перекушування або вечеряти фруктовими салатами.