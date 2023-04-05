10 лучших фруктов для похудения: всегда держите в холодильнике

Все знают, как полезны фрукты, ведь содержат в себе большое количество витаминов и микроэлементов. Фрукты также являются десертом, поэтому злоупотреблять ими не стоит. Однако некоторые из них ускоряют процесс похудения.

Бананы

Бананы содержат много питательных веществ и могут помочь потерять лишние килограммы. В одном фрукте есть около трех грамм клетчатки, поэтому бананы способствуют сытости.

Незрелые зеленые бананы содержат более "устойчивый" крахмал, чем спелые плоды. Этот крахмал дает организму улучшенную гликемию, а от этого фактора зависит потеря веса.

Грейпфрут

Исследования показывают, что этот терпкий фрукт поможет снизить вес тела, если его есть перед едой. Точно этот механизм работы грейпфрута не изучен, но содержание клетчатки, относительно низкая калорийность и низкий гликемический индекс играют определенную роль в похудении.

Ананас

Он является источником ферментов, помогающих пищеварению. Ананас содержит бромелайн, способствующий перевариванию белков, а также клетчатки. Хорошее пищеварение может регулировать аппетит, что, в свою очередь, помогает в потере веса.

Ягоды

Исследование показало, что участники, которые ели ягоды на перекус во второй половине дня, съедали меньше калорий во время ужина по сравнению с участниками, которые потребляли такое же количество калорий из конфет как полдник. Этот результат может помочь похудеть.

К тому же ягоды можно употреблять в любом удобном и любимом виде.

Вишни

Вишня - это еще одна ягода, которая полна антиоксидантами и способствует лучшему сну. В одном исследовании, проведенном на крысах, в рацион одной части грызунов добавили вишневый порошок. В результате эти испытуемые не набирали лишний вес. Поэтому потребление вишни может способствовать похудению и удержанию веса.

Груши

В одной средней груше содержится шесть граммов клетчатки. В этом смысле фрукт является одним из лидеров по содержанию клетчатки. Исследование, проведенное учеными, показало, что яблоки и груши связаны с потерей веса.

Лимоны

Исследования отмечают, что потребление достаточного количества воды увеличивает количество калорий, которые вы сжигаете за день. Это может способствовать потере веса. Добавляйте в эту воду ломтик лимона, который насытит вас дополнительными витаминами.

Однако нутрициологи не советуют употреблять воду с лимоном по утрам, потому что это может повысить уровень кислотности в желудке.

Дыня

Дыня в любом виде имеет высокое содержание воды и считается одним из низкокалорийных фруктов. Пища, которая обеспечивает большой объем сытости за немного калорий, отлично подходит для похудения.

Киви

Этот маленький фрукт наполнен питательными веществами, такими как витамин С и клетчатка. Согласно исследованиям, диеты с высоким содержанием клетчатки из продуктов способствуют снижению веса.

Мякоть одного маленького киви содержит около двух граммов клетчатки. Киви также способствует здоровью кишечника и помогает пищеварению.

Папайя

Папайя является богатым источником ферментов и клетчатки, помогающих пищеварению. Одно исследование пришло к выводу, что диета с высоким содержанием клетчатки может увеличить вероятность потери веса вне зависимости от режима питания. Клетчатка также способствует сытости, что уменьшает риск переедания.