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10 самых больших страхов мужчин в сексе, о которых нужно знать

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Пятница 11 августа 2023 22:01
10 самых больших страхов мужчин в сексе, о которых нужно знать Чего боятся мужчины в постели (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Мужчины могут многое рассказывать о своих суперспособностях в постели, хвастаться своим мастерством, обещать доставить наслаждение. Однако за этим хвастовством часто скрывается множество страхов.

О самых распространенных из них пишет Telegram Сексологія по-українськи.

Список страхов от наименьшего до наибольшего

  • Страх потерять к девушке любой интерес после секса и не знать, что делать

Не секрет, что мужчины остывают к партнерше после того, как дойдут до финиша. Некоторые даже могут ощущать отвращение. К счастью, это ощущение быстро проходит.

  • Партнерша решит, что он неопытный любовник

Сколько бы опыта у мужчины не было, он все равно будет сомневаться, что делает все правильно и умеет доставить партнерше удовольствие.

  • Партнерше не понравится, как я выгляжу голым

Такой страх присущ не только женщинам, у мужчин тоже есть пунктики относительно своего тела.

  • Я не умею правильно заниматься сексом

Сколько должна продолжаться прелюдия? Какой темп должен быть? Правильно ли я ласкаю девушку? Такие вопросы часто не дают расслабиться и получить удовольствие.

  • У меня возникнет проблема с эрекцией

Именно такой страх часто становится причиной, что эрекция исчезает в самый неподходящий момент.

  • Я чем-то заражусь от нее

Страх подцепить какую-то ИППП, гепатит или даже ВИЧ - один из самых больших, как у мужчин, так и у женщин.

  • Я эякулирую раньше времени

Многие мужчины боятся закончить раньше партнерши, и что она почувствует разочарование из-за того, что он слишком быстрый.

  • Презерватив порвется / Моя партнерша забеременеет

Этот страх не дает мужчине расслабиться и получить от процесса максимум удовольствия.

  • Девушка не получит оргазм или не будет удовлетворена

Мужчины часто настолько зациклены, что партнерша должна почувствовать оргазм, что совершают много ошибок.

  • У меня слишком маленький пенис

Интересно, что такая фобия присуща как владельцам крупных размеров, так и тем, у кого скромное достоинство.

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