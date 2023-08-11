10 самых больших страхов мужчин в сексе, о которых нужно знать
Мужчины могут многое рассказывать о своих суперспособностях в постели, хвастаться своим мастерством, обещать доставить наслаждение. Однако за этим хвастовством часто скрывается множество страхов.
О самых распространенных из них пишет Telegram Сексологія по-українськи.
Список страхов от наименьшего до наибольшего
- Страх потерять к девушке любой интерес после секса и не знать, что делать
Не секрет, что мужчины остывают к партнерше после того, как дойдут до финиша. Некоторые даже могут ощущать отвращение. К счастью, это ощущение быстро проходит.
- Партнерша решит, что он неопытный любовник
Сколько бы опыта у мужчины не было, он все равно будет сомневаться, что делает все правильно и умеет доставить партнерше удовольствие.
- Партнерше не понравится, как я выгляжу голым
Такой страх присущ не только женщинам, у мужчин тоже есть пунктики относительно своего тела.
- Я не умею правильно заниматься сексом
Сколько должна продолжаться прелюдия? Какой темп должен быть? Правильно ли я ласкаю девушку? Такие вопросы часто не дают расслабиться и получить удовольствие.
- У меня возникнет проблема с эрекцией
Именно такой страх часто становится причиной, что эрекция исчезает в самый неподходящий момент.
- Я чем-то заражусь от нее
Страх подцепить какую-то ИППП, гепатит или даже ВИЧ - один из самых больших, как у мужчин, так и у женщин.
- Я эякулирую раньше времени
Многие мужчины боятся закончить раньше партнерши, и что она почувствует разочарование из-за того, что он слишком быстрый.
- Презерватив порвется / Моя партнерша забеременеет
Этот страх не дает мужчине расслабиться и получить от процесса максимум удовольствия.
- Девушка не получит оргазм или не будет удовлетворена
Мужчины часто настолько зациклены, что партнерша должна почувствовать оргазм, что совершают много ошибок.
- У меня слишком маленький пенис
Интересно, что такая фобия присуща как владельцам крупных размеров, так и тем, у кого скромное достоинство.
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