10 найатмосферніших ігор серії Silent Hill

Silent Hill 2

Сюжет слідує за Джеймсом Сандерлендом, який прибуває до оповитого туманного міста після отримання листа від своєї покійної дружини Мері.

Рухаючий смутком, почуттям провини і проблиском надії, Джеймс вирішує наслідувати заклик, вирушаючи в небезпечну подорож, яка може вбити його - або спокутувати його. Це дуже складна поїздка - іноді в буквальному сенсі - яка залишить вас з ранніми ознаками легкої депресії і неминучою жагою більшого.

Silent Hill 2 (фото: GG.deals)

Silent Hill

Відчайдушна спроба Гаррі знайти свою дочку залишається по-справжньому жахливою. Графіка, хоч і застаріла, створює неймовірну атмосферу жаху, посилену кінематографічними, фіксованими точками ракурсів камери, що посилюють почуття клаустрофобії.

І не забувайте про звук - він настільки жахливий, наскільки це можливо. Коли Гаррі вперше потрапляє в інший світ, і на задньому плані лунає звук сирени тривоги, він все ще викликає по шкірі мурашки.

Silent Hill (фото: GG.deals)

Playable Teaser

У PT ви граєте за безіменну людину, замкнену у своєму будинку в, здавалося б, нескінченній петлі коридорів. Невдовзі починають розгортатися дивні події.

Радіопередача розповідає подробиці жахливого вбивства сім'ї, через замкнені двері лунають крики дитини, а з темних кутів лунає звук болісного, повного болю дихання. А іноді ви мигцем бачите загрозливий, сіпаючий привид, який, здається, переслідує вас.

Playable Teaser (фото: MediaCommons)

Silent Hill 3

Галасливий торговий центр - не перше місце, де можна було б очікувати початку сюжетної гри survival horror. Тим не менш, саме тут починається жахлива подорож Хізер Мейсон, підлітка-протагоніста Silent Hill 3.

Незважаючи на те, що її мучать кошмарні видіння, Хізер веде, здавалося б, звичайне життя, сповнене типовими підлітковими заняттями. Однак у день початку історії вона стикається з детективом, який стверджує, що має важливу інформацію про її минуле.

Silent Hill 3 (фото: GG.deals)

Silent Hill 4: The Room

Існує цілий жанр клаустрофобних жахів, в яких люди опиняються в пастці, тому Konami та оригінальна команда Silent вирішили дослідити цю нішу та переосмислити серію.

Генрі, головний герой, нарешті вибирається зі своєї квартири, але його переносять у кілька кошмарних місць. Там йому знадобиться вся його хитрість та бойова майстерність, щоб зіткнутися із чудовиськами.

До того ж, квартира Генрі - ймовірний притулок - стає дедалі тривожнішою у міру розвитку сюжету. Вигляд від першої особи посилює задушливу клаустрофобію, а дивні, жахливі події лише посилюють параною.

Silent Hill 4: The Room (фото: GG.deals)

Silent Hill: Origins

Гра починається з того, що водій вантажівки Тревіс Грейді їде туманною, пустельною дорогою вночі. Раптом він помічає примарну постать молодої дівчини, що стоїть посеред дороги. Щоб не збити її, він різко виляє своєю вантажівкою і зупиняється.

Стурбований, Тревіс виходить і йде за дівчиною в туманні околиці, які неминуче приводять його в сумнозвісне прокляте місто, де він має протистояти жахам, які на нього чекають.

Silent Hill: Origins (фото: GG.deals)

Silent Hill: Shattered Memories

Передумова відображає оригінал: відчайдушні пошуки Гаррі Мейсона своєї зниклої дочки Шеріл після автомобільної аварії в загадковому місті Сайлент Хілл. У грі було представлено кілька інноваційних концепцій, таких як чергування дослідження та оповідальних сеансів із психіатром.

Silent Hill: Shattered Memories (фото: GG.deals)

Silent Hill: Downpour

Гра фокусується на новому головному герої Мерфі Пендлтоні, який опиняється в зловісному місті Silent Hill після аварії тюремного автобуса. На відміну від попередніх частин, основний акцент зроблено на дослідженні відкритого світу та вирішенні головоломок, а не на битвах із монстрами.

Однією з головних особливостей гри є динамічна погода, яка впливає на атмосферу та поведінку ворогів, роблячи місто ще небезпечнішим під час дощу.

Silent Hill: Downpour (фото: GG.deals)

Silent Hill: Homecoming

Це може здивувати, але культовий психоделічний, психологічний хорор Silent Hill багато в чому завдячує класичному фільму жахів "Сходи Якова".

Так само, як у "Сходах Якова" колишній солдат страждає від кошмарів, викликаних посттравматичним стресовим розладом. У "Сайлент Хілл: Повернення додому" ми опиняємось на місці Алекса Шепарда, ветерана війни з його власним минулим, що переслідує.

Гра починається з того, що Алекс переживає кошмарну подорож на каталці сюрреалістичною лікарнею - знову пряме посилання до фільму. Незабаром чоловік опиняється у своєму рідному місті Шепардс-Глен, розшукуючи свого зниклого брата.

Як це заведено в серії SH, події швидко приймають темний і звивистий оборот, заглиблюючись у складну історію головного героя і ведучи його на шлях спокутування або прокляття.

Silent Hill: Homecoming (фото: GG.deals)

Silent Hill: The Short Message

Ви граєте за Аніту, молоду жінку, яка вирушає до німецького міста Кеттенштадта, щоб зустрітися зі своєю знаменитою подругою-художницею Майєю. Як не дивно, Майя вибирає занедбаний житловий комплекс, сумнозвісний чергою трагічних самогубств, як місце зустрічі.

Графіка в грі приголомшлива, що демонструє як напівзруйнований житловий комплекс, так і його моторошний, потойбічний аналог. Плюс, дизайн монстрів залишається моторошним та символічним корінням франшизи. Однак розповідь у грі досить проста; в ній немає битв, і все закінчується приблизно за 2,5 години.

Silent Hill: The Short Message (фото: GG.deals)