Эти 10 натуральных продуктов и напитков помогут предотвратить тромбоз без лекарств
Некоторые продукты и напитки способны снижать риск образования тромбозов и разжижают кровь, предотвращая слипание тромбоцитов. Такая профилактика во время еды и питья - с добавлением в рацион обычных специй, овощей и фруктов, а также коренья растений - может отлично подойти для улучшения состояния и перед тем, как врач пропишет антикоагулянты для лечения.
Об этом передает "Країна здоров'я".
Ниже представлен перечень из десяти таких продуктов и напитков. При этом стоит отметить, что важно также при их употреблении соблюдать меру и не пренебрегать консультацией специалиста.
- Чай с имбирем
Корни имбиря содержат гингерол, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые борются с избытками холестерина в сосудах, тем самым снижая риск слипания тромбоцитов.
- Чистая вода
Обычная теплая вода имеет свойство быстро всасываться и разжижать кровь. Рекомендуется выпивать минимум 5 стаканов воды в день. Также отмечается, что американские ученые из Калифорнийского Университета Лома Линда недавно выяснили, что другие напитки на основе воды - чай, кофе и соки - не дают такого эффекта.
- Кайенский перец
Такой перец считается одной из самых острых пряностей в мире, и является естественным заменителем аспирина, так как имеет в своем составе салицилаты, которые делают это лекарство препаратом первой помощи для разжижения крови.
- Чеснок
При употреблении чеснока, дольками или после терки для приправы блюд, уменьшается риск атеросклероза. Если внутри сосудов будет меньше образований, то и кровь станет свободнее циркулировать.
- Куркума
Это растение семейства имбирных, корневища и стебли которого содержат желтый краситель - куркумин, тоже считается профилактической специей. По аналогии с чесноком куркумин нормализует уровень холестерина в крови, но на вкус не такой жгучий.
- Корица
В этой специи тоже есть куркумин, но в меньшей концентрации. Соответственно корица тоже неплохо подойдет для приправы - к напиткам и десертам.
- Помидоры
Популярный в Украине овощ имеет в своем составе салицилаты - производные салициловой кислоты, которые оказывают влияние на тромбоциты крови и мешая им склеиваться. Укреплению кровеносной системы способствует витамин С и ликопин. В день достаточно съедать 3-4 свежих помидора.
- Малина
При употреблении морса из свежих ягод, или чая из сухих листьев, снижается уровень холестерина, что предотвращает появление атеросклероза.
- Клюква
Этот природный антиоксидант помогает организму усиливать иммунитет, а также снимать воспаление и укрепить сердечно-сосудистую систему.
- Черника
В чернике содержатся многие элементы: углеводы, калий, магний и фосфор. С образованием тромбов "сражаются" ее витамины А и С, а также кумарины.
Напомним, перед этим врачи рассказали, какие продукты помогут снизить артериальное давление.
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