Эти 10 натуральных продуктов и напитков помогут предотвратить тромбоз без лекарств

Некоторые продукты и напитки способны снижать риск образования тромбозов и разжижают кровь, предотвращая слипание тромбоцитов. Такая профилактика во время еды и питья - с добавлением в рацион обычных специй, овощей и фруктов, а также коренья растений - может отлично подойти для улучшения состояния и перед тем, как врач пропишет антикоагулянты для лечения.

Ниже представлен перечень из десяти таких продуктов и напитков. При этом стоит отметить, что важно также при их употреблении соблюдать меру и не пренебрегать консультацией специалиста.

Чай с имбирем

Корни имбиря содержат гингерол, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые борются с избытками холестерина в сосудах, тем самым снижая риск слипания тромбоцитов.

Чистая вода

Обычная теплая вода имеет свойство быстро всасываться и разжижать кровь. Рекомендуется выпивать минимум 5 стаканов воды в день. Также отмечается, что американские ученые из Калифорнийского Университета Лома Линда недавно выяснили, что другие напитки на основе воды - чай, кофе и соки - не дают такого эффекта.

Кайенский перец

Такой перец считается одной из самых острых пряностей в мире, и является естественным заменителем аспирина, так как имеет в своем составе салицилаты, которые делают это лекарство препаратом первой помощи для разжижения крови.

Чеснок

При употреблении чеснока, дольками или после терки для приправы блюд, уменьшается риск атеросклероза. Если внутри сосудов будет меньше образований, то и кровь станет свободнее циркулировать.

Куркума

Это растение семейства имбирных, корневища и стебли которого содержат желтый краситель - куркумин, тоже считается профилактической специей. По аналогии с чесноком куркумин нормализует уровень холестерина в крови, но на вкус не такой жгучий.

Корица

В этой специи тоже есть куркумин, но в меньшей концентрации. Соответственно корица тоже неплохо подойдет для приправы - к напиткам и десертам.

Помидоры

Популярный в Украине овощ имеет в своем составе салицилаты - производные салициловой кислоты, которые оказывают влияние на тромбоциты крови и мешая им склеиваться. Укреплению кровеносной системы способствует витамин С и ликопин. В день достаточно съедать 3-4 свежих помидора.

Малина

При употреблении морса из свежих ягод, или чая из сухих листьев, снижается уровень холестерина, что предотвращает появление атеросклероза.

Клюква

Этот природный антиоксидант помогает организму усиливать иммунитет, а также снимать воспаление и укрепить сердечно-сосудистую систему.

Черника

В чернике содержатся многие элементы: углеводы, калий, магний и фосфор. С образованием тромбов "сражаются" ее витамины А и С, а также кумарины.