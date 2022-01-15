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Эти 10 натуральных продуктов и напитков помогут предотвратить тромбоз без лекарств

Новина українською →
Суббота 15 января 2022 21:35
Эти 10 натуральных продуктов и напитков помогут предотвратить тромбоз без лекарств Фото: какие продукты разжижают кровь и борются с образованием тромбов (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Некоторые продукты и напитки способны снижать риск образования тромбозов и разжижают кровь, предотвращая слипание тромбоцитов. Такая профилактика во время еды и питья - с добавлением в рацион обычных специй, овощей и фруктов, а также коренья растений - может отлично подойти для улучшения состояния и перед тем, как врач пропишет антикоагулянты для лечения.

Об этом передает "Країна здоров'я".

Ниже представлен перечень из десяти таких продуктов и напитков. При этом стоит отметить, что важно также при их употреблении соблюдать меру и не пренебрегать консультацией специалиста.

  • Чай с имбирем

Корни имбиря содержат гингерол, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые борются с избытками холестерина в сосудах, тем самым снижая риск слипания тромбоцитов.

  • Чистая вода

Обычная теплая вода имеет свойство быстро всасываться и разжижать кровь. Рекомендуется выпивать минимум 5 стаканов воды в день. Также отмечается, что американские ученые из Калифорнийского Университета Лома Линда недавно выяснили, что другие напитки на основе воды - чай, кофе и соки - не дают такого эффекта.

  • Кайенский перец

Такой перец считается одной из самых острых пряностей в мире, и является естественным заменителем аспирина, так как имеет в своем составе салицилаты, которые делают это лекарство препаратом первой помощи для разжижения крови.

  • Чеснок

При употреблении чеснока, дольками или после терки для приправы блюд, уменьшается риск атеросклероза. Если внутри сосудов будет меньше образований, то и кровь станет свободнее циркулировать.

  • Куркума

Это растение семейства имбирных, корневища и стебли которого содержат желтый краситель - куркумин, тоже считается профилактической специей. По аналогии с чесноком куркумин нормализует уровень холестерина в крови, но на вкус не такой жгучий.

  • Корица

В этой специи тоже есть куркумин, но в меньшей концентрации. Соответственно корица тоже неплохо подойдет для приправы - к напиткам и десертам.

  • Помидоры

Популярный в Украине овощ имеет в своем составе салицилаты - производные салициловой кислоты, которые оказывают влияние на тромбоциты крови и мешая им склеиваться. Укреплению кровеносной системы способствует витамин С и ликопин. В день достаточно съедать 3-4 свежих помидора.

  • Малина

При употреблении морса из свежих ягод, или чая из сухих листьев, снижается уровень холестерина, что предотвращает появление атеросклероза.

  • Клюква

Этот природный антиоксидант помогает организму усиливать иммунитет, а также снимать воспаление и укрепить сердечно-сосудистую систему.

  • Черника

В чернике содержатся многие элементы: углеводы, калий, магний и фосфор. С образованием тромбов "сражаются" ее витамины А и С, а также кумарины.

Напомним, перед этим врачи рассказали, какие продукты помогут снизить артериальное давление.

Также мы писали о том, что диетолог назвала продукты, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у совершенно здоровых людей.

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тромбоз Советы диетолога
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