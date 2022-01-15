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Ці 10 натуральних продуктів і напоїв допоможуть запобігти тромбозу без ліків

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Субота 15 січня 2022 21:35
Ці 10 натуральних продуктів і напоїв допоможуть запобігти тромбозу без ліків Фото: які продукти розріджують кров і борються з утворенням тромбів (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Деякі продукти та напої здатні знижувати ризик утворення тромбозів і розріджують кров, запобігаючи злипання тромбоцитів. Така профілактика під час їжі та пиття - з додаванням в раціон звичайних спецій, овочів і фруктів, а також коріння рослин - може відмінно підійти для покращення стану і перед тим, як лікар пропише антикоагулянти для лікування.

Про це передає "Країна здоров'я".

Нижче представлений перелік з десяти таких продуктів і напоїв. При цьому варто зауважити, що важливо також при їх вживанні знати міру і не нехтувати консультацією фахівця.

  • Чай з імбиром

Коріння імбиру містять гінгерол, поліненасичені жирні кислоти Омега-3 і Омега-6, які борються з надлишками холестерину в судинах, тим самим знижуючи ризик злипання тромбоцитів.

  • Чиста вода

Звичайна тепла вода має властивість швидко всмоктуватися і розріджувати кров. Рекомендується випивати мінімум 5 склянок води на день. Також зауважується, що американські науковці з Каліфорнійського університету Лома Лінда нещодавно з'ясували, що інші напої на основі води - чай, кава і соки - не дають такого ефекту.

  • Каєнський перець

Такий перець вважається однією з найгостріших прянощів у світі, і є природним замінником аспірину, оскільки має у своєму складі саліцилати, які роблять ці ліки препаратом першої допомоги для розрідження крові.

  • Часник

При вживанні часнику, часточками або після терки для приправи страв, зменшується ризик атеросклерозу. Якщо всередині судин буде менше утворень, то і кров стане вільніше циркулювати.

  • Куркума

Ця рослина сімейства імбирних, кореневища і стебла якої містять жовтий барвник - куркумін, теж вважається профілактичною спецією. За аналогією з часником куркумін нормалізує рівень холестерину в крові, але на смак не такий пекучий.

  • Кориця

У цій спеції теж є куркумін, але в меншій концентрації. Відповідно кориця теж непогано підійде для приправи - до напоїв і десертів.

  • Помідор

Популярний в Україні овоч має у своєму складі саліцилати - похідні саліцилової кислоти, які впливають на тромбоцити крові і заважаючи їм склеюватися. Зміцненню кровоносної системи сприяє вітамін С та лікопін. На день досить з'їдати 3-4 свіжих помідорів.

  • Малина

При вживанні морсу зі свіжих ягід, або чаю з сухого листя, знижується рівень холестерину, що запобігає появі атеросклерозу.

  • Журавлина

Цей природний антиоксидант допомагає організму посилювати імунітет, а також знімати запалення і зміцнити серцево-судинну систему.

  • Чорниця

У чорниці містяться багато елементів: вуглеводи, калій, магній і фосфор. З утворенням тромбів "б'ються" її вітаміни А і С, а також кумарини.

Нагадаємо, перед цим лікарі розповіли, які продукти допоможуть знизити артеріальний тиск.

Також ми писали про те, що дієтолог назвала продукти, які знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань в абсолютно здорових людей.

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тромбоз Поради дієтолога
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