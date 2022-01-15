Ці 10 натуральних продуктів і напоїв допоможуть запобігти тромбозу без ліків

Деякі продукти та напої здатні знижувати ризик утворення тромбозів і розріджують кров, запобігаючи злипання тромбоцитів. Така профілактика під час їжі та пиття - з додаванням в раціон звичайних спецій, овочів і фруктів, а також коріння рослин - може відмінно підійти для покращення стану і перед тим, як лікар пропише антикоагулянти для лікування.

Нижче представлений перелік з десяти таких продуктів і напоїв. При цьому варто зауважити, що важливо також при їх вживанні знати міру і не нехтувати консультацією фахівця.

Чай з імбиром

Коріння імбиру містять гінгерол, поліненасичені жирні кислоти Омега-3 і Омега-6, які борються з надлишками холестерину в судинах, тим самим знижуючи ризик злипання тромбоцитів.

Чиста вода

Звичайна тепла вода має властивість швидко всмоктуватися і розріджувати кров. Рекомендується випивати мінімум 5 склянок води на день. Також зауважується, що американські науковці з Каліфорнійського університету Лома Лінда нещодавно з'ясували, що інші напої на основі води - чай, кава і соки - не дають такого ефекту.

Каєнський перець

Такий перець вважається однією з найгостріших прянощів у світі, і є природним замінником аспірину, оскільки має у своєму складі саліцилати, які роблять ці ліки препаратом першої допомоги для розрідження крові.

Часник

При вживанні часнику, часточками або після терки для приправи страв, зменшується ризик атеросклерозу. Якщо всередині судин буде менше утворень, то і кров стане вільніше циркулювати.

Куркума

Ця рослина сімейства імбирних, кореневища і стебла якої містять жовтий барвник - куркумін, теж вважається профілактичною спецією. За аналогією з часником куркумін нормалізує рівень холестерину в крові, але на смак не такий пекучий.

Кориця

У цій спеції теж є куркумін, але в меншій концентрації. Відповідно кориця теж непогано підійде для приправи - до напоїв і десертів.

Помідор

Популярний в Україні овоч має у своєму складі саліцилати - похідні саліцилової кислоти, які впливають на тромбоцити крові і заважаючи їм склеюватися. Зміцненню кровоносної системи сприяє вітамін С та лікопін. На день досить з'їдати 3-4 свіжих помідорів.

Малина

При вживанні морсу зі свіжих ягід, або чаю з сухого листя, знижується рівень холестерину, що запобігає появі атеросклерозу.

Журавлина

Цей природний антиоксидант допомагає організму посилювати імунітет, а також знімати запалення і зміцнити серцево-судинну систему.

Чорниця

У чорниці містяться багато елементів: вуглеводи, калій, магній і фосфор. З утворенням тромбів "б'ються" її вітаміни А і С, а також кумарини.