Ці 10 натуральних продуктів і напоїв допоможуть запобігти тромбозу без ліків
Деякі продукти та напої здатні знижувати ризик утворення тромбозів і розріджують кров, запобігаючи злипання тромбоцитів. Така профілактика під час їжі та пиття - з додаванням в раціон звичайних спецій, овочів і фруктів, а також коріння рослин - може відмінно підійти для покращення стану і перед тим, як лікар пропише антикоагулянти для лікування.
Про це передає "Країна здоров'я".
Нижче представлений перелік з десяти таких продуктів і напоїв. При цьому варто зауважити, що важливо також при їх вживанні знати міру і не нехтувати консультацією фахівця.
- Чай з імбиром
Коріння імбиру містять гінгерол, поліненасичені жирні кислоти Омега-3 і Омега-6, які борються з надлишками холестерину в судинах, тим самим знижуючи ризик злипання тромбоцитів.
- Чиста вода
Звичайна тепла вода має властивість швидко всмоктуватися і розріджувати кров. Рекомендується випивати мінімум 5 склянок води на день. Також зауважується, що американські науковці з Каліфорнійського університету Лома Лінда нещодавно з'ясували, що інші напої на основі води - чай, кава і соки - не дають такого ефекту.
- Каєнський перець
Такий перець вважається однією з найгостріших прянощів у світі, і є природним замінником аспірину, оскільки має у своєму складі саліцилати, які роблять ці ліки препаратом першої допомоги для розрідження крові.
- Часник
При вживанні часнику, часточками або після терки для приправи страв, зменшується ризик атеросклерозу. Якщо всередині судин буде менше утворень, то і кров стане вільніше циркулювати.
- Куркума
Ця рослина сімейства імбирних, кореневища і стебла якої містять жовтий барвник - куркумін, теж вважається профілактичною спецією. За аналогією з часником куркумін нормалізує рівень холестерину в крові, але на смак не такий пекучий.
- Кориця
У цій спеції теж є куркумін, але в меншій концентрації. Відповідно кориця теж непогано підійде для приправи - до напоїв і десертів.
- Помідор
Популярний в Україні овоч має у своєму складі саліцилати - похідні саліцилової кислоти, які впливають на тромбоцити крові і заважаючи їм склеюватися. Зміцненню кровоносної системи сприяє вітамін С та лікопін. На день досить з'їдати 3-4 свіжих помідорів.
- Малина
При вживанні морсу зі свіжих ягід, або чаю з сухого листя, знижується рівень холестерину, що запобігає появі атеросклерозу.
- Журавлина
Цей природний антиоксидант допомагає організму посилювати імунітет, а також знімати запалення і зміцнити серцево-судинну систему.
- Чорниця
У чорниці містяться багато елементів: вуглеводи, калій, магній і фосфор. З утворенням тромбів "б'ються" її вітаміни А і С, а також кумарини.
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