10% мощности бомбы в Хиросиме: над Австралией взорвался метеорит (видео)

Метеор весил от 20 до 40 тонн, а размер был сопоставим с легковым автомобилем
Метеорит пролетел над Австралией и упал в океан в 400 км к югу от Аделаиды. Недавно ученых беспокоил астероид 2019EA2 своей возможностью отклониться от траектории и вызвать катастрофу для землян. Но нынешний "огненный шар", который осветил небо на всем континенте вскоре после полуночи в понедельник, стал просто необычайно зрелищным явлением. За ним наблюдали жители в Южной Австралии и Виктории, передает ABC News.
По словам астронома Дэвида Финлея, метеор весил от 20 до 40 тонн, а размером - около легковушки.
Фото: abc.net.au
Скорость достигала приблизительно 40 тысяч километров в час, а взрывная мощность - 1,6 килотонн, то есть 10% от взрывной мощности ядерной бомбы в Хиросиме.
Жители с юга Аделаиды рассказали, что небо "сияло ярко-оранжевым с чем-то похожим на комету с огнем".
Местные жители из Виктории снимали огромный падающий с неба шар света, освещающий залив Порт-Филиппа.
Специалисты отмечают, что хотя метеор и раскололся на части, он все равно привел бы к большим бедам в случае попадания осколков в населенный пункт.
Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года над Беринговым морем произошел второй по мощности за последние 30 лет взрыв метеорита.
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