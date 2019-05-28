10% потужності бомби в Хіросімі: над Австралією вибухнув метеорит (відео)

Метеорит пролетів над Австралією і впав у океан у 400 км на південь від Аделаїди. Нещодавно науковців турбував астероїд 2019EA2 своєю можливістю відхилитися від траєкторії та спричинити катастрофу для землян. Але нинішня "вогненна куля", що осяяла небо на всьому континенті незабаром після опівночі у понеділок, стала просто надзвичайно видовищним явищем. За нею спостерігали жителі в Південній Австралії та Вікторії, передає ABC News.

За словами астронома Девіда Фінлея, метеор важив від 20 до 40 тонн, а розміром - близько легковика.

Фото: abc.net.au

Швидкість досягала приблизно 40 тисяч кілометрів на годину, а вибухова потужність - 1,6 кілотонн, тобто 10% від вибухової потужності ядерної бомби в Хіросімі.

Відео: YouTube / Nine News Australia

Мешканці з півдня Аделаїди розповіли, що небо "сяяло яскраво-помаранчевим із чимось схожим на комету з вогнем".

Місцеві жителі з Вікторії знімали величезну кулю світла, що падає з неба та висвітлювала затоку Порт-Філіпа.

Відео: YouTube / ShantiUniverse

Фахівці зауважують, що хоча метеор і розколовся на частини, він все одно привів би до великих бід у разі попадання осколків в населений пункт.

Відео: YouTube / ShantiUniverse

Як повідомлялося раніше, в грудні 2018 року над Беринговим морем стався другий за потужністю за останні 30 років вибух метеорита.

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