Как за 10 минут сделать печь на улице: вам понадобится всего 21 кирпич

Военная агрессия России против Украины привела к масштабным разрушениям во многих городах. Вместе со зданиями была разрушена инфраструктура и люди лишились газа и электроэнергии. Многим пришлось готовить пищу на уличных кострах.

Как можно сделать уличную печь за 10 минут из кирпичей для приготовления пищи, рассказали в Donbas24.

Этот нехитрый способ сделать уличную печку пригодиться не только людям в зоне боевых действий, которые остаются без газа и электрики на несколько часов или дней. Такую печь можно использовать на даче и в загородном доме. Вода на такой печке закипает очень быстро.

Для создания этой печи ракетного типа вам понадобится 10 минут времени и два десятка кирпичей. Как утверждают специалисты, для растопки такой печки нужно в три раза меньше топлива, чем для обычной печи или костра.

Чтобы быстро растопить такую печь, возьмите дрова, мелкие ветки, опилки, шишки, сухие листья, бумага. Еще один большой плюс такой печки - защита огня от сильного ветра.

Вам нужно 20 кирпичей и одна половинка. Лучше, если у вас в распоряжении будет огнеупорный кирпич, но подойдет и обычный красный. Найдите ровный участок земли и сложите печь в соответствии со схемой каждого ряда.

Кирпич в дымоходе (3 ряд) разогревается до 1000 градусов. Когда печь разогреется, она быстро выходит на рабочий режим. Любое топливо будет сгорать без остатка, а печь дымиться не будет.

Как сложить печь из 21 кирпича - смотрите на этой инструкции.

А вот схемы более простых вариантов печей - на 18 и 13 кирпичей.