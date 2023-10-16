10 маловідомих фактів з життя Кирила Буданова, які можуть вас здивувати

Кирило Буданов - головний розвідник країни, який за останні півтора року завжди знаходиться на виду. Але загальновідомої інформації про нього не так вже й багато.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало найцікавіші факти з життя Кирила Буданова.
Під час підготовки матеріалу були використані джерела: The washington post. Military times, Bihus info, Fakty info.
Дитинство і навчання
Кирило Буданов народився у Києві
В юні роки Буданов займався плаванням і хотів пов’язати з ним своє життя, але навчався в інституті сухопутних військ.
Робота і ризик
Наймолодший начальник ГУР по всьому світу брав участь у певній секретній операції, яка змінила його життя і кар’єру повністю.
Брав участь у війні з 2014 року - отримав важке поранення від вибуху протипіхотної міни, один з уламків потрапив під серце. І його не можна вийняти з тіла, бо це дуже небезпечно і може закінчитися смертю. Також мав поранення у праву руку, яке рознесло ліктьовий суглоб. Тепер він має проблему зі згином руки.
Буданов передбачив війну у 2021 році в одному з інтерв’ю він детально описав, якою буде повномасштабна війна Росії проти України та в який період вона розпочнеться.
Понад 10 разів на життя Кирила Буданова вчиняли замахи і намагалися його вбити. Один з найгучніших стався у 2019 році. Його автівку замінували росіяни, які нині відбувають покарання у в’язниці.
Маловідомі факти з життя Кирила Буданова (фото:facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Скандали і особисті подробиці
Певний час він в одному будинку з вже колишнім заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогінашвілі, який має російське громадянство та є дуже скандальною особою.
Кирило Буданов з початком війни переїхав жити у робочий кабінет зі своїми тваринами: котом, канарейкою і жабою. А також з його кабінету завжди лунає класична музика.
Зарплатня Кирила Буданова становить - 150 тисяч гривень і 135 тисяч гривень йому виділили на оздоровлення. Тож, суми немалі.
Буданов одружений на психологині Маріанні, яка за чутками живе з ним у кабінеті. До неї він завжди прислухається. А також дружина Буданова була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.