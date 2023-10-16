10 малоизвестных фактов из жизни Кирилла Буданова: вы будете удивлены

Кирилл Буданов - главный разведчик страны, который за последние полтора года всегда находится на виду. Но общеизвестной информации о нем не так уж много.
РБК-Украина (проект Styler) собрало самые интересные факты из жизни Кирилла Буданова.
Для подготовки материала были использованы источники: The washington post. Military Times, Bihus info, info.
Детство и обучение
Кирилл Буданов родился в Киеве
В юные годы Буданов занимался плаванием и хотел связать с ним свою жизнь, но учился в институте сухопутных войск.
Работа и риск
Самый младший начальник ГУР по всему миру участвовал в определенной секретной операции, изменившей его жизнь и карьеру полностью.
Участвовал в войне с 2014 года - получил тяжелое ранение от взрыва противопехотной мины, один из обломков попал под сердце. И его нельзя вынуть из тела, потому что это очень опасно и может окончиться смертью. Также получил ранение в правую руку, которое разнесло локтевой сустав. Теперь у него есть проблема со сгибом руки.
Буданов предусмотрел войну в 2021 году, в одном из интервью он подробно описал, какой будет полномасштабная война России против Украины и в какой период она начнется.
Более 10 раз на жизни Кирилла Буданова совершали покушения и пытались его убить. Один из самых громких произошел в 2019 году. Его автомобиль заменировали россияне, ныне отбывающие наказание в тюрьме.
Малоизвестные факты из жизни Кирилла Буданова (фото: gur-mil-gov-ua)
Скандалы и личные подробности
Одно время он жил в одном доме с уже бывшим заместителем министра внутренних дел Александром Гогинашвили, который имеет российское гражданство и является очень скандальной особой.
Кирилл Буданов с началом войны переехал жить в рабочий кабинет со своими животными: котом, канарейкой и лягушкой. А также из его кабинета всегда звучит классическая музыка.
Зарплата Кирилла Буданова составляет - 150 тысяч гривен и 135 тысяч гривен ему выделили на оздоровление. Так что суммы немалые.
Буданов женат на психологине Марианне, которая по слухам живет с ним в кабинете. К ней он всегда прислушивается. А также жена Буданова была советницей Виталия Кличко по вопросам выявления и предотвращения коррупции в сфере молодежной политики и спорта.