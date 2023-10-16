RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

10 малоизвестных фактов из жизни Кирилла Буданова: вы будете удивлены

Малоизвестные факты из жизни Кирилла Буданова (фото: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Кирилл Буданов - главный разведчик страны, который за последние полтора года всегда находится на виду. Но общеизвестной информации о нем не так уж много.

РБК-Украина (проект Styler) собрало самые интересные факты из жизни Кирилла Буданова.

Для подготовки материала были использованы источники: The washington post. Military Times, Bihus info, info.

Детство и обучение

  • Кирилл Буданов родился в Киеве
  • В юные годы Буданов занимался плаванием и хотел связать с ним свою жизнь, но учился в институте сухопутных войск.

Работа и риск

  • Самый младший начальник ГУР по всему миру участвовал в определенной секретной операции, изменившей его жизнь и карьеру полностью.
  • Участвовал в войне с 2014 года - получил тяжелое ранение от взрыва противопехотной мины, один из обломков попал под сердце. И его нельзя вынуть из тела, потому что это очень опасно и может окончиться смертью. Также получил ранение в правую руку, которое разнесло локтевой сустав. Теперь у него есть проблема со сгибом руки.
  • Буданов предусмотрел войну в 2021 году, в одном из интервью он подробно описал, какой будет полномасштабная война России против Украины и в какой период она начнется.
  • Более 10 раз на жизни Кирилла Буданова совершали покушения и пытались его убить. Один из самых громких произошел в 2019 году. Его автомобиль заменировали россияне, ныне отбывающие наказание в тюрьме.

 

Малоизвестные факты из жизни Кирилла Буданова (фото: gur-mil-gov-ua)

Скандалы и личные подробности

  • Одно время он жил в одном доме с уже бывшим заместителем министра внутренних дел Александром Гогинашвили, который имеет российское гражданство и является очень скандальной особой.
  • Кирилл Буданов с началом войны переехал жить в рабочий кабинет со своими животными: котом, канарейкой и лягушкой. А также из его кабинета всегда звучит классическая музыка.
  • Зарплата Кирилла Буданова составляет - 150 тысяч гривен и 135 тысяч гривен ему выделили на оздоровление. Так что суммы немалые.
  • Буданов женат на психологине Марианне, которая по слухам живет с ним в кабинете. К ней он всегда прислушивается. А также жена Буданова была советницей Виталия Кличко по вопросам выявления и предотвращения коррупции в сфере молодежной политики и спорта.

Раньше мы писали о том, что Буданов сказал, сколько еще может продолжаться война в Украине.

А также писали о том, что в вузе, где будет учиться Буданов, откроют военную кафедру.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРКирилл Буданов