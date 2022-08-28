10 лучших аниме для детей и взрослых, которые можно смотреть на украинском

Мы собрали список лучших аниме с украинской озвучкой, которые будут интересны не только ребенку, но и вам.

"Наруто"

Это легендарное аниме, ведь благодаря ему целые поколения знают, кто такой Хокаге, и какой "путь ниндзя" выбрал Наруто. Сначала это аниме может показаться слишком жестоким, но официальный рейтинг говорит, что детям его можно смотреть с 12 лет.

В аниме "Наруто" преобладают ценности дружбы и прослеживается справедливость и моральные выводы. Вместе с главными героями зрители переживают радость и горе, но вместе с тем становятся сильнее.

"Ван-Пис, Большой Куш"

Очень популярный сериал родом из конца прошлого века, самое интересное, что новые серии выходят и по сей день. "Ван-Пис" стал своего рода Санта-Барбарой в мире аниме, ведь его смотрят поколениями.

В этом сериале рассказывают о невероятных приключениях пиратов во главе главного героя - капитана Мугивари Де Луффи, который вот приключения на пятую точку даже там, где трудно представить.

"Блич"

Это еще один невероятно популярный сериал, который по праву считается бестселлером в Японии и США. Скорее всего, сериал станет еще популярнее, ведь после более чем 10-ти летнего перерыва, в октябре этого года ожидается выход серий 2 сезона.

Главные события сериала происходят вокруг главного героя Ичиго Курасаки, который с детства видел духов из нематериального мира. В конце концов, благодаря этой способности главный герой, становится защитником материального мира от злых духов.

"Невероятные приключения ДжоДжо"

По многим рейтингам "ДжоДжо" признано лучшей франшизой, ведь манга начала выпускаться еще в 1987, затем была успешная анимация и полномасштабные фильмы. Что там говорить, "ДжоДжо" даже сотрудничал с модным домом Gucci.

Главными героями сериала являются представители семейства Джостаров, от сезона к сезону менялись поколения, но главная идея была неизменной - борьба добра со злом. Во вселенной "ДжоДжо" существуют сверхъестественные силы и существа, поэтому скучно точно не будет.

"Аватар: последний защитник"

Хоть это и американский анимационный сериал, не упомянуть о нем трудно, ведь миллионы поклонников по всему миру не простили бы нас. Смотреть сериал в соответствии с рекомендациями можно с 6 лет.

Во вселенной "Аватар" существует 4 народа, которые могут пользоваться определенной стихией, как вот: вода, земля, огонь и воздух. Также существуют аватары, которые рождаются один раз в поколение и умеют пользоваться всеми стихиями. Так что приключения Аватара вряд ли оставят вас или вашего ребенка в стороне.

"Ванпанчмен"

Нетипичный супергеройский сериал, ведь по сути высмеивает шаблоны классических сюжетов о непобедимом герое и бесконечные потоки нечисти, с которой встречается главный персонаж.

Главный герой сериала есть фактически слишком сильным и побеждает любого противника с одного удара. Сериал наполнен юмором и сатирой. "Ванпанчмен" будет интересен как ребенку, так и взрослому.

"Моб-Психо 100"

Этот сериал создан тем же мангакой (человек, который рисует комиксы), что и "Ванпанчмен", что можно назвать определенным показателем качества. Также этот сериал является одним из самых новых в списке.

"Моб" это прозвище главного героя, а вторая приставка в названии аниме говорит о его личной шкале экстрасенсорных способностей. Так вот во время стресса или других значимых событий эта шкала заполняется, и нашему восьмикласснику под силу почти все. Не будем вам рассказывать другие подробности, лучше посмотрите сами.

"Крутой учитель Онидзука"

"GTO" (Great Teacher Onidzuka) вышел в 2000-х, но это не делает его скучным или не актуальным. Лишь тот факт, что все время было продано более 40 миллионов экземпляров манги, говорит сам за себя.

На первый взгляд, сложно сказать: это комедия, драма или романтическая история. Скорее, всего по чуть-чуть. Если конкретнее, то бывший байкер и член банды "Онибаку" решил стать лучшим учителем в истории.

Наблюдать за отношением самого крутого учителя к ученикам и отношением детей к нему - одно удовольствие.

"Клинок, уничтожающий демонов"

Этот относительно новый сериал вышел в 2019 году и сразу ворвался в топы аниме. Оно и не удивительно, ведь хорошая графика, интересный сюжет и качественно проработанные персонажи не оставляют выбора.

В основе сюжета история парня по имени Тандзиро, который однажды стал очевидцем нападения демонов на свою семью. Только его сестра осталась в живых, но зато стала демоном. Юный герой поклялся найти способ спасти сестру от такой судьбы.

"Повелитель"

Также относительно новый сериал, который до сих пор рисуется. "Повелитель" изначально - это серия ранобе (японские романы с иллюстрациями), в которых с 2012 вышло 13 томов.

Сюжет этого аниме погружает нас в далекое будущее, когда компьютерные игры станут настолько реалистичными, что будут переносить нас в мир игры в буквальном смысле. Поэтому в одной из лучших таких игр застревает наш главный герой, а возможности выйти нет...

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