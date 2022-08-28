10 кращих аніме для дітей та дорослих, які можна дивитися українською

Зараз багато українських дітей різного віку або фанатіють, або ж просто цікавиться японськими мультсеріалами.

Ми зібрали список найкращих аніме з українською озвучкою, які будуть цікаві не тільки дитині, а й вам також.

"Наруто"

Це легендарне аніме, адже завдяки йому цілі покоління знають хто такий Хокаге, та який "шлях ніндзя" обрав Наруто. Спочатку це аніме може здатися занадто жорстоким, але офіційний рейтинг каже, що дітям його можна дивитись з 12 років.

В аніме "Наруто" переважають цінності дружби та прослідковується справедливість та моральні висновки. Разом з головними героями глядачі переживають радість та горе й разом з тим стають сильнішими.

"Ван Піс, Великий Куш"

Дуже популярний серіал родом з кінця минулого століття. Найцікавіше, що нові серії виходять й донині. "Ван Піс" став свого роду Санта-Барбарою у світі аніме, адже його дивляться поколіннями.

В цьому серіалі розповідають про неймовірні пригоди піратів на чолі з головним героєм - капітаном Мугіварі Де Луффі, який знайде пригоди на "п'яту точку" навіть там, де їх важко уявити.

"Бліч"

Цей ще один неймовірно популярний серіал, що по праву вважається бестселером у Японії та США. Скоріш за все серіал стане ще популярнішим, адже після більш як 10-тирічної перерви, у жовтні цього року очікується вихід серій 2 сезону.

Головні події серіалу відбуваються навколо головного героя - Ічіго Курасакі, який з дитинства бачив духів з нематеріального світу. Врешті-решт завдяки цій здатності головний герой стає захисником матеріального світу від злих духів.

"Неймовірні пригоди ДжоДжо"

За багатьма рейтингами "ДжоДжо" визнано найкращою франшизою, адже манга почала випускатися ще 1987, потім була успішна анімація та повномасштабні фільми. Що там казати, "ДжоДжо" навіть співпрацював з модним домом Gucci.

Головними героями серіалу є представники сімейства Джостарів. Від сезону до сезону змінювались покоління, але головна ідея була незмінною - боротьба добра зі злом. У всесвіті "ДжоДжо" існують надприродні сили та істоти, тому нудно точно не буде.

"Аватар: останній захисник"

Хоч це й американський анімаційний серіал, не згадати про нього важко, адже мільйони прихильників по всьому світу не пробачили б нас. Дивитися серіал згідно з рекомендаціями можна з 6 років.

У всесвіті "Аватар" існує чотири народи, які можуть користуватися певною стихією, як от: вода, земля, вогонь та повітря. Також існують Аватари, які народжуються один раз на покоління і вміють користуватися усіма стихіями. Тож пригоди Аватара навряд зможуть залишити вас або вашу дитину байдужими.

"Ванпанчмен"

Нетиповий супергеройський серіал, адже по суті висміює шаблони класичних сюжетів про непереможного героя та нескінченні потоки нечисті, з якою зустрічається головний персонаж.

Головний герой серіалу є фактично занадто сильним й перемагає будь-якого противника з одного удару. Серіал наповнений гумором та сатирою. "Ванпанчмен" буде цікавий як дитині, так й дорослому.

"Моб-Вар'ят 100"

Цей серіал створений тим самим мангакою (людина, яка малює комікси), що й "Ванпанчмен", що можна назвати певним показником якості. Також цей серіал є одним з найновіших у списку.

"Моб" це прізвисько головного герою, а друга приставка у назві аніме каже про його особисту шкалу екстрасенсорних здібностей. Так ось під час стресу чи інших вагомих подій ця шкала заповнюється, й нашому восьмикласнику під силу майже все. Не будемо вам розповідати інші подробиці, краще подивіться самі.

"Крутий учитель Онідзука"

"GTO" (Great Teacher Onidzuka) вийшов у 2000-х, але це не робить його нудним або неактуальним. Лише той факт, що увесь час було продано понад 40 мільйонів примірників манги, говорить сам за себе.

На перший погляд, складно сказати чи це комедія, чи драма або романтична історія, скоріш усього потрохи. Якщо конкретніше, то колишній байкер та член банди "Онібаку" вирішив стати найкращим вчителем в історії.

Спостерігати за ставленням найкрутішого вчителя до учнів та ставлення дітей до нього - одне задоволення.

"Клинок, який знищує демонів"

Цей відносно новий серіал вийшов у 2019 році, та одразу увірвався в топи аніме. Воно й не дивно, бо гарна графіка, цікавий сюжет та якісно пророблені персонажі не залишають вибору.

В основі сюжету історія хлопця на ім'я Тандзіро, який одного дня став очевидцем нападу демонів на свою сім'ю. Лише його сестра залишилась у живих, але натомість стала демоном. Юний герой поклявся знайти спосіб урятувати сестру від такої долі.

"Повелитель"

Також відносно новий серіал, який досі малюється. Від початку "Повелитель" - це серія ранобе (японські романи з ілюстраціями), яких з 2012 вийшло 13 томів.

Сюжет цього аніме занурює нас у далеке майбутнє, коли комп'ютерні ігри стануть настільки реалістичними, що будуть переносити нас у світ гри в буквальному сенсі. Тож в одній з найкращих таких ігор застрягає наш головний герой, а можливості вийти немає...

Подивитися описані вище аніме українською можна на цьому сайті.