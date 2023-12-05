10 легендарних мультфільмів від Disney, які досі підкорюють серця

101 далматинець

Уявіть собі, що цей мультик було знято у далекому у 1961 році за мотивами однойменної повісті письменниці Доді Сміт. Сюжет знайомить нас з відомою модельєркою Стервеллою Де Вілль, яка заради того, щоб здатися наймоднішою, ладна зшити собі шубку з далматинців, з якими вона дуже жорстоко поводиться. Але як завжди - добро перемагає зло.

Найлегендарніші мультфільми від Disney (фото: Кіноріум)

Король Лев

Великий у всіх сенсах діснеївський мультфільм, який перевипускався кілька разів у різних версіях та форматах є звірячою і трохи спрощеною версією шекспірівського "Гамлета" для найменших. Саме звідси ми знаємо маленького героя Сімбу.

Найлегендарніші мультфільми від Disney (фото: Кіноріум)

Дамбо

Мультфільм розповідає нам про несправедливу долю маленького слоненяти Дамбо, який народився не таким як усі й має долати всі складнощі на своєму шляху. Та щастя, не сам, а з другом Тімоті.

Найлегендарніші мультфільми від Disney (фото: Кіноріум)

Красуня і чудовисько

Історія кохання прекрасної Бель та справжнього чудовиська, який закрився від усього світу в замку через своє невдале перевтілення є однією з найулюбленіших та наймудріших дитячих картин від Disney.

Найлегендарніші мультфільми від Disney (фото: Кіноріум)

Білосніжка і семеро гномів

Білосніжка жила зі своєю мачухою і рік від року ставала все кращою. Королева ж дуже ревно ставилася до питань краси і володіла чарівним дзеркалом, яке завжди називало її найкрасивішою. Але краса Білосніжки ледве не позбавила її життя та зарекла на життя у лісі з сімома гномами, які стали їй друзями.

Найлегендарніші мультфільми від Disney (фото: Кіноріум)

Бембі

Цей легендарний мультфільм знятий за твором австрійського письменника Фелікса Зальтена. Він розповідає про небезпечні пригоди оленятка, на ім'я Бембі, який є принцом лісу. Його пригоди починаються з самого народження. Протягом всього часу з ним потрапляють у халепу його вірні друзі.

Найлегендарніші мультфільми від Disney (фото: Кіноріум)

Русалонька

Історія невдалого кохання Аріель, котра побажала стати людиною, нікого не залишила байдужим. Прекрасна русалочка - дочка могутнього, підводного царя, закохується в смертного принца Еріка, якого вона рятує від загибелі нарікаючи на смерть себе.

Найлегендарніші мультфільми від Disney (фото: Кіноріум)

Душа

Магічна і дуже мудра історія Джо Гарднера - вчителя музики, що мріє виступати перед публікою. Одного разу йому випадає шанс зіграти перед відомими джазовими музикантами в популярному Нью-йоркському клубі, але через якусь безглузду випадковість, після падіння в каналізаційний люк, музикант потрапляє у світ душ, де зустрічає молоду душу з ім'ям 22, яка ніяк не може визначитися з тим, ким хоче стати.

Найлегендарніші мультфільми від Disney (фото: Кіноріум)

Крижане серце

Історія двох сестер Ельзи та Анни, на яких чекає справжня пригода зі сніговиком Олафом, боротьба зі злою відьмою та невдале кохання. Між сестрами розгорається сварка, під час якої нова королева Анна не може стримати свою силу. В результаті, все королівство поринає в зимовий сон, а охоплена жахом Ельза ховається від людських очей. Але, Анна не може змиритися з втратою єдиної рідної людини та відправляється шукати свою сестру, щоб вибачитися перед нею.

Найлегендарніші мультфільми від Disney (фото: Кіноріум)

Звірополіс

Події розгортаються у світі тварин, у величезному місті в часи коли тварини ділилися на хижаків і травоїдних, а одні полювали на інших залишилася в минулому. Тепер все тварини стали розумні, і навчилися жити разом, не знищуючи один одного, але все ще маючи жагу показати, хто головний.

Найлегендарніші мультфільми від Disney (фото: Кіноріум)