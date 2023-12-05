10 легендарных мультфильмов от Disney, которые до сих пор покоряют сердца

101 далматинец

Представьте, что этот мультик был снят в далеком в 1961 году по мотивам одноименной повести писательницы Доди Смит. Сюжет знакомит нас с известной модельершей Стервеллой Де Вилль, которая ради того, чтобы показаться самой модной, готова сшить себе шубку из далматинцев, с которыми она очень жестоко обращается. Но как всегда - добро побеждает зло.

Самые легендарные мультфильмы от Disney (фото: Кинориум)

Король Лев

Большой во всех смыслах диснеевский мультфильм, перевыпускавшийся несколько раз в разных версиях и форматах, является зверской и немного упрощенной версией шекспировского "Гамлета" для самых маленьких. Именно об этом мы знаем маленького героя Симбу.

Самые легендарные мультфильмы от Disney (фото: Кинориум)

Дамбо

Мультфильм рассказывает нам о несправедливой судьбе маленького слоненок Дамбо, который родился не таким как все и должен преодолевать все сложности на своем пути. Но счастье, не один, а с другом Тимоти.

Самые легендарные мультфильмы от Disney (фото: Кинориум)

Красавица и чудовище

История любви прекрасной Бель и настоящего чудовища, закрывшегося от всего мира в замке из-за своего неудачного перевоплощения является одной из самых любимых и мудрых детских картин от Disney.

Самые легендарные мультфильмы от Disney (фото: Кинориум)

Белоснежка и семь гномов

Белоснежка жила со своей мачехой и год от года становилась все лучше. Королева очень ревностно относилась к вопросам красоты и обладала волшебным зеркалом, которое всегда называло ее самой красивой. Но красота Белоснежки чуть не лишила ее жизни и зарекла на жизнь в лесу с семью гномами, которые стали ей друзьями.

Самые легендарные мультфильмы от Disney (фото: Кинориум)

Бемби

Этот легендарный мультфильм снят по произведению австрийского писателя Феликса Зальтена. Он рассказывает об опасных приключениях оленя, по имени Бемби, который является принцем леса. Его приключения начинаются с самого рождения. В течение всего времени с ним попадают впросак его верные друзья.

Самые легендарные мультфильмы от Disney (фото: Кинориум)

Русалочка

История неудачной любви Ариэль, пожелавшая стать человеком, никого не оставила равнодушным. Прекрасная русалочка - дочь могущественного, подводного царя, влюбляется в смертного принца Эрика, которого она спасает от гибели роптая на смерть себя.

Самые легендарные мультфильмы от Disney (фото: Кинориум)

Душа

Магическая и очень мудрая история Джо Гарднера - учителя музыки, мечтающего выступать перед публикой. Однажды ему выпадает шанс сыграть перед известными джазовыми музыкантами в популярном Нью-Йоркском клубе, но по какой-то нелепой случайности, после падения в канализационный люк, музыкант попадает в мир душ, где встречает молодую душу с именем 22, которая никак не может определиться с тем, кем хочет стать.

Самые легендарные мультфильмы от Disney (фото: Кинориум)

Ледяное сердце

История двух сестер Эльзы и Анны, которых ждет настоящее приключение со снеговиком Олафом, борьба со злой ведьмой и неудачная любовь. Между сестрами разгорается ссора, во время которой новая королева Анна не может умерить свою силу. В результате, все королевство уходит в зимний сон, а охваченная ужасом Эльза скрывается от человеческих глаз. Но Анна не может смириться с потерей единственного родного человека и отправляется искать свою сестру, чтобы извиниться перед ней.

Самые легендарные мультфильмы от Disney (фото: Кинориум)

Зверополис

События разворачиваются в мире животных, в огромном городе во времена, когда животные делились на хищников и травоядных, а одни охотились на других оставшихся в прошлом. Теперь все животные стали умны, и научились жить вместе, не уничтожая друг друга, но все еще имея жажду показать, кто главный.

Самые легендарные мультфильмы от Disney (фото: Кинориум)