10 квітня - день великого щастя Юпітера. Що заборонено робити та які кольори принесуть лише проблеми

Прогноз астропогоди на 10 квітня

"До 17:17 день включення енергії любові, очищення думок, перемоги мудрості над розумом та емоціями. Період усамітнення, поблажливості, альтруїзму, милосердя, співчуття, подарунків, благодійності. Не проявляйте негатив: після сварки буде важко примиритися. Уникайте проявів жалю до себе: можна надовго застрягти у цьому стані", - розповіла Соловйова.

Після 17:17 астролог радить врахувати наступні поради:

не рекомендовано голодувати

енергія дня допоможе звільнитися від вантажу минулого, полегшити важкість кармічних боргів

якщо вирішити старі проблеми - в організмі з’являться нові сили

пасивність несприятлива

використайте цей час як період накопичення інформації, координування роботи логічної та творчої півкуль головного мозку

корисна групова робота, обговорення спільних проблем, обмін інформацією

активуються процеси омолодження організму.

Астролайфхаки на 10 квітня

Цей четвер - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи.

"Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом. Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. У цей період краще не використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - нагадала Соловйова.

Також вона не радить починати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного

Окрім цього, 10 квітня, з 16:10 до 18:09 за київським часом Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде знаходитися у королівському градусі Діви.

"Основні характеристики цього градусу у Діві: скрупульозність, педантичність, своєчасність, ґрунтовність. Він наділяє терпінням, розумовою активністю, везінням, умінням пристосовуватися до обставин, влади. Особливо сприятливо впливає на здібності до засвоєння інформації, навчання. Сприяє концентрації уваги, підвищенню інтелекту", - пояснила астролог.

"У цей період ефективно проводити ревізію у справах і речах, аналізувати, порівнювати, перевіряти, оцінювати ефективність попередніх проєктів, з’ясовувати обставини тих чи інших ситуацій, виявляти недоліки, виправляти помилки у будь-яких сферах життя", - резюмувала вона.