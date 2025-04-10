10 квітня - день великого щастя Юпітера. Що заборонено робити та які кольори принесуть лише проблеми

У четвер, 10 квітня, настане день Юпітера. Окрім цього, певні плани може зіпсувати Місяць в особливому градусі.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала повний прогноз на сьогодні й розповіла, що треба робити, а що - заборонено.
"До 17:17 день включення енергії любові, очищення думок, перемоги мудрості над розумом та емоціями. Період усамітнення, поблажливості, альтруїзму, милосердя, співчуття, подарунків, благодійності. Не проявляйте негатив: після сварки буде важко примиритися. Уникайте проявів жалю до себе: можна надовго застрягти у цьому стані", - розповіла Соловйова.
Цей четвер - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи.
"Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом. Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. У цей період краще не використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - нагадала Соловйова.
Також вона не радить починати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного
Окрім цього, 10 квітня, з 16:10 до 18:09 за київським часом Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде знаходитися у королівському градусі Діви.
"Основні характеристики цього градусу у Діві: скрупульозність, педантичність, своєчасність, ґрунтовність. Він наділяє терпінням, розумовою активністю, везінням, умінням пристосовуватися до обставин, влади. Особливо сприятливо впливає на здібності до засвоєння інформації, навчання. Сприяє концентрації уваги, підвищенню інтелекту", - пояснила астролог.
"У цей період ефективно проводити ревізію у справах і речах, аналізувати, порівнювати, перевіряти, оцінювати ефективність попередніх проєктів, з’ясовувати обставини тих чи інших ситуацій, виявляти недоліки, виправляти помилки у будь-яких сферах життя", - резюмувала вона.
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