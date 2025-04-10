10 апреля - день большого счастья Юпитера. Что запрещено делать и какие цвета принесут только проблемы

Прогноз астропогоды на 10 апреля

"До 17:17 день включения энергии любви, очищения мыслей, победы мудрости над разумом и эмоциями. Период уединения, снисхождения, альтруизма, милосердия, сострадания, подарков, благотворительности. Не проявляйте негатив: после ссоры будет трудно примириться. Избегайте проявлений жалости к себе: можно надолго застрять в этом состоянии", - рассказала Соловьева.

После 17:17 астролог советует учесть следующие советы:

не рекомендуется голодать

энергия дня поможет освободиться от груза прошлого, облегчить тяжесть кармических долгов

если решить старые проблемы - в организме появятся новые силы

пассивность неблагоприятна

используйте это время как период накопления информации, координирования работы логического и творческого полушарий головного мозга

полезна групповая работа, обсуждение общих проблем, обмен информацией

активируются процессы омоложения организма.

Астролайфхаки на 10 апреля

Этот четверг - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️. Это - худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы.

"Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом. Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, различных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. В этот период лучше не использовать в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета", - напомнила Соловьева.

Также она не советует начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному

Кроме этого, 10 апреля, с 16:10 до 18:09 по киевскому времени Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет находиться в королевском градусе Девы.

"Основные характеристики этого градуса в Деве: скрупулезность, педантичность, своевременность, основательность. Он наделяет терпением, умственной активностью, везением, умением приспосабливаться к обстоятельствам, властью. Особенно благоприятно влияет на способности к усвоению информации, обучению. Способствует концентрации внимания, повышению интеллекта", - пояснила астролог.

"В этот период эффективно проводить ревизию в делах и вещах, анализировать, сравнивать, проверять, оценивать эффективность предыдущих проектов, выяснять обстоятельства тех или иных ситуаций, выявлять недостатки, исправлять ошибки в любых сферах жизни", - резюмировала она.