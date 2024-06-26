10 корисних і красивих шаблонів для PowerPoint та Google Презентацій

Естетичні нотатки для шкільних слайдів

Якщо ви хочете, щоб ваші освітні презентації виділялися, шаблони PowerPoint та Google Slides на тему 90-х років - ідеальний вибір.

Завдяки унікальному стилю альбому для вирізок, наповненому пастельними рожевими та синіми тонами, вони ідеально підходять для різних випадків використання: від лекцій до семінарів з маркетингу.

Цей набір призначений не лише для естетики; він також є планувальником або журналом для оптимальної організації. Зробіть свої презентації на голову вище за інших!

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Художні слайди греко-римського Відродження

Пориньте у велич епохи Відродження за допомогою цього шаблону Powerpoint та Google Slides. Дизайн, що поєднує білий та синій кольори із сучасним мінімалізмом та греко-римським впливом, ідеально підходить для викладачів, маркетологів чи істориків, які прагнуть привнести у свої презентації нотки культового живопису та скульптури.

Чи викладаєте ви урок історії або розробляєте маркетингову стратегію, цей шаблон у стилі вирізок буде цікавим та надихаючим. Відчуйте вплив освітніх чи ділових презентацій із добре продуманою та майстерною ноткою.

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Маркетингові слайди у стилі кокетки

Пориньте у світ вінтажної чарівності за допомогою шаблону "Маркетинг у стилі кокетки". Цей шаблон PPT, що ідеально підходить для маркетологів, бізнес-професіоналів та творчих людей, надає ностальгічний рожевий відтінок, який додає елегантності вашим презентаціям.

Незалежно від того, чи використовуєте ви PowerPoint або Google Slides, цей шаблон удосконалить ваші презентаційні зустрічі, маркетингові стратегії та творчі проекти завдяки поєднанню класичного та сучасного дизайну.

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Слайди з інфографікою Persona Canvas

Цей шаблон Persona Canvas Infographics, що ідеально підходить для професіоналів бізнесу, стане вашим незамінним інструментом для створення вражаючих презентацій.

Незалежно від того, чи складаєте ви карту шляху клієнта, розробляєте портрети користувачів або демонструєте дослідження ринку, цей барвистий і простий слайд-шоу шаблон з геометричними формами зробить ваші дані яскравими.

Доступний у форматах PowerPoint та Google Slides, його легко налаштувати, і він готовий підвищити якість вашої наступної великої презентації чи зборів команди.

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Мінімалістичні біло-золоті слайди

Цей елегантний сучасний шаблон, створений для професіоналів у галузі маркетингу, що шукають сучасний підхід, додасть розкоші вашій бізнес-пропозиції. Чистий, мінімалістичний стиль, переважно білий та золотий, піднімає ваш контент, перетворюючи презентацію PowerPoint або Google Slides на вишуканий актив.

Ідеально підходить для маркетингу та бізнесу, він забезпечує більш високий рівень професіоналізму. За допомогою цього шаблону ви справите враження на своїх клієнтів або зацікавлених осіб елегантною та бездоганною презентацією.

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Сучасні 3D-слайди для навчальних занять

Цей сучасний цифровий 3D-дизайн, що ідеально підходить для викладачів, пофарбований у чарівні градієнти фіолетового та рожевого кольорів, піднімаючи ваші віртуальні уроки та презентації проектів на нову висоту.

Створюйте захоплюючі плани уроків та вдихніть життя у свої навчальні матеріали за допомогою цього універсального шаблону Google Slides та PowerPoint. Оновіть свої презентації та зробіть уроки цікавішими за допомогою цього динамічного шаблону.

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Слайди "Вода - це життя"

Цей шаблон, що ідеально підходить для професіоналів у галузі маркетингу, має градієнт синього кольору, що відображає суть зусиль з очищення узбережжя та збереження морського середовища.

Виділіться та зачаруйте свою аудиторію за допомогою цього унікального та зручного шаблону. Масштабуйте свої презентації прямо зараз. Змініть ситуацію за один раз за допомогою шаблонів підводної тематики. Пориньте в користування - на вас чекає море ефективних презентацій!

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Квіткові маркетингові слайди

Створіть сонячну атмосферу за допомогою цього літнього, квіткового шаблону стратегії для соціальних мереж. Він призначений як для тренерів, засновників стартапів, керівників компаній, так і для власників малого бізнесу.

Яскраві та барвисті, на цих слайдах достатньо місця для ваших бізнес-цілей, контент-плану, каналів соціальних мереж, цільової аудиторії, типів користувачів та багато іншого. Ви навіть знайдете надійну сторінку ресурсу, повну чудових елементів та значків.

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Біло-бежеві слайди у японському стилі

Принесіть мир і радість аудиторії за допомогою цих естетичних японських слайдів маркетингового плану, які легко використовувати як шаблон Google Slides, тему PowerPoint або шаблон Canva.

Заповніть готові, професійно оформлені сторінки для вашої тимчасової шкали та дорожньої карти, інструментів та стратегій, статистики та діаграм, а також соціальних мереж та охоплення. Оживіть свій шаблон значками, зображеннями, ілюстраціями, емодзі та іншою графікою.

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Сірі мінімалістичні слайди для резюме

Сенсаційно прості, ці мінімалістичні та естетичні слайди для резюме легко використовувати як шаблон Google Slides, теми PowerPoint або шаблон Canva.

Заповніть готові, професійно розроблені сторінки, вказавши свої навички, освіту, досвід, рекомендації та кар'єрні цілі. Виберіть унікальний макет, колірну схему та комбінацію шрифтів. Виразіть себе за допомогою піктограм, зображень, діаграм та іншої графіки.

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