10 полезных и красивых шаблонов для PowerPoint и Google презентаций

Эстетические заметки для школьных слайдов

Если вы хотите, чтобы ваши образовательные презентации выделялись, шаблоны PowerPoint и Google Slides на тему 90-х годов - идеальный выбор.

Благодаря уникальному стилю альбома для вырезок, наполненному пастельными розовыми и синими тонами, они идеально подходят для различных случаев использования: от лекций до семинаров по маркетингу.

Этот набор предназначен не только для эстетики; он также служит планировщиком или журналом для оптимальной организации. Сделайте свои презентации на голову выше остальных!

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Художественные слайды греко-римского Возрождения

Погрузитесь в величие эпохи Возрождения с помощью этого шаблона Powerpoint и Google Slides. Дизайн, сочетающий белый и синий цвета с современным минимализмом и греко-римским влиянием, идеально подходит для преподавателей, маркетологов или историков, стремящихся привнести в свои презентации нотки культовой живописи и скульптуры.

Преподаете ли вы урок истории или разрабатываете маркетинговую стратегию, этот шаблон в стиле вырезок будет интересен и вдохновляющим. Ощутите влияние образовательных или деловых презентаций с хорошо продуманной и искусной ноткой.

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Маркетинговые слайды в стиле кокетки

Окунитесь в мир винтажного очарования с помощью шаблона "Маркетинг в стиле кокетки". Этот шаблон PPT, идеально подходящий для маркетологов, бизнес-профессионалов и творческих людей, придает ностальгический розовый оттенок, который добавляет элегантности вашим презентациям.

Независимо от того, используете ли вы PowerPoint или Google Slides, этот шаблон усовершенствует ваши презентационные встречи, маркетинговые стратегии и творческие проекты благодаря сочетанию классического и современного дизайна.

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Слайды с инфографикой Persona Canvas

Этот шаблон Persona Canvas Infographics, идеально подходящий для профессионалов бизнеса, станет вашим незаменимым инструментом для создания впечатляющих презентаций.

Независимо от того, составляете ли вы карту пути клиента, разрабатываете портреты пользователей или демонстрируете исследования рынка, этот красочный и простой шаблон слайд-шоу с геометрическими формами сделает ваши данные яркими.

Доступный в форматах PowerPoint и Google Slides, его легко настроить, и он готов повысить качество вашей следующей большой презентации или собрания команды.

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Минималистичные бело-золотые слайды

Этот элегантный современный шаблон, созданный для профессионалов в области маркетинга, ищущих современный подход, добавит роскоши вашему бизнес-предложению. Чистый, минималистичный стиль, преимущественно белый и золотой, поднимает ваш контент, превращая презентацию PowerPoint или Google Slides в изысканный актив.

Идеально подходит для маркетинга и бизнеса, он обеспечивает более высокий уровень профессионализма. С помощью этого шаблона вы произведете впечатление на своих клиентов или заинтересованных лиц элегантной и безупречной презентацией.

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Современные 3D-слайды для обучающих занятий

Этот современный цифровой 3D-дизайн, идеально подходящий для преподавателей, окрашен в завораживающие градиенты фиолетового и розового цветов, поднимая ваши виртуальные уроки и презентации проектов на новую высоту.

Создавайте увлекательные планы уроков и вдохните жизнь в свои учебные материалы с помощью этого универсального шаблона Google Slides и PowerPoint. Обновите свои презентации и сделайте уроки более интересными с помощью этого динамичного шаблона.

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Слайды "Вода - это жизнь"

Этот шаблон, идеально подходящий для профессионалов в области маркетинга, имеет градиент синего цвета, отражающий суть усилий по очистке побережья и сохранению морской среды.

Выделитесь и очаруйте свою аудиторию с помощью этого уникального и удобного шаблона. Масштабируйте свои презентации прямо сейчас. Измените ситуацию за раз с помощью шаблонов подводной тематики. Погрузитесь в пользование - вас ждет море эффективных презентаций!

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Цветочные маркетинговые слайды

Создайте солнечную атмосферу с помощью этого летнего, цветочного шаблона стратегии для социальных сетей. Он предназначен как для тренеров, основателей стартапов, руководителей компаний, так и для владельцев малого бизнеса.

Яркие и красочные, на этих слайдах достаточно места для ваших бизнес-целей, контент-плана, каналов социальных сетей, целевой аудитории, типов пользователей и многого другого. Вы даже найдете надежную страницу ресурса, полную великолепных элементов и значков.

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Бело-бежевые слайды в японском стиле

Принесите мир и радость своей аудитории с помощью этих эстетичных японских слайдов маркетингового плана, которые легко использовать как шаблон Google Slides, тему PowerPoint или шаблон Canva.

Заполните готовые, профессионально оформленные страницы для вашей временной шкалы и дорожной карты, инструментов и стратегий, статистики и диаграмм, а также социальных сетей и охвата. Оживите свой шаблон значками, изображениями, иллюстрациями, эмодзи и другой графикой.

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Серые минималистичные слайды для резюме

Сенсационно простые, эти минималистичные и эстетические слайды для резюме легко использовать в качестве шаблона Google Slides, темы PowerPoint или шаблона Canva.

Заполните готовые, профессионально разработанные страницы, указав свои навыки, образование, опыт, рекомендации и карьерные цели. Выберите уникальный макет, цветовую схему и комбинацию шрифтов. Выразите себя с помощью значков, изображений, диаграмм и другой графики.

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