10 корисних продуктів, які псуються в холодильнику дуже швидко

Свіжі ягоди

Свіжі ягоди мають короткий термін зберігання - до п’яти днів, але залежно від того, коли їх було зібрано.

Подовжте термін придатності ягід, зберігаючи їх в упаковці, в якій вони були, з паперовим рушником, щоб ввібрати всю вологу. Не мийте і не нарізайте їх, поки не будете готові до вживання.

Якщо вони почали псуватись, то зваріть з них варення або зробіть смузі.

Додамо, що усі ягоди багаті на вітамін С, який зміцнює судини. Вони допомагають знизити ризики чи полегшити перебіг захворювань. У ягодах містяться антоціани, які є відмінним стимулятором роботи мозку незалежно від віку людини.

Завдяки антоціанам та вітамінам, які містяться в них, ягоди мають антиоксидантні, протимікробні, протизапальні і нейро- та кардіопротекторні властивості.

Авокадо

Стиглі авокадо краще їсти наступного дня. Якщо вам потрібно продовжити час споживання, то покладіть їх у холодильник ще на день-два.

Крім того, можна нарізати авокадо на шматочки та заморозити або перетворити у пюре в соус чи заправку, щоб використовувати протягом наступних кількох днів.

Авокадо містить у своєму складі більше, ніж просто важливі поживні речовини. Вони знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань і ожиріння, покращують когнітивні функції та здоров’я травлення.

Банани

Банани можуть миттєво перетворитися із зеленого на жовтий. Вони стають солодкими та пом’якшуються кожного дня, але щойно на них починають з’являтися коричневі плями, їх потрібно чим швидше з'їсти.

Покладіть стиглі банани в холодильник на прохолодне повітря, щоб уповільнити дозрівання. Також можна очистити та заморозити цілими або шматочками для майбутніх коктейлів або випічки.

Варто знати, що ці жовті фрукти - справжнє джерело вітамінів і необхідних мікроелементів. Серед них вітаміни групи B: B1, В2 і В6, вітамін С (третина добової норми) та РР, залізо, кальцій і калій, фтор і фосфор.

Броколі

Броколі може почати псуватись приблизно через три дні в холодильнику, а попередньо нарізані суцвіття можуть пожовтіти ще раніше.

Якщо ви помітили, що броколі починає псуватись, то приготуйте її на пару, щоб використовувати в стравах протягом наступних днів (звичайно, після зберігання в герметичному контейнері в холодильнику).

До того ж броколі славиться високим вмістом вітаміну C, потужного антиоксиданту, який не тільки зміцнює імунітет, але й сприяє збереженню здоров'я шкіри та швидшому загоєнню тканин. Велика кількість вітаміну C в броколі робить її важливим елементом в боротьбі з вільними радикалами та зміцненні колагену.

Сира риба

Свіжа риба псується через три дні. Варто купити рибу в той день, коли ви будете її готувати. Рибу також можна заморозити для подальшого приготування.

Найбільша цінність риби в тому, що вона, крім вітамінів та йоду, містить поліненасичені жирні кислоти (омега-3 та омега-6), білок, що легко засвоюється.

Риба багата на вітаміни (A, E, D), кальцій, цинк, селен, залізо, фосфор, магній. Завдяки такому складу риба корисна для суглобів, мозку, всього організму людини. Вона уповільнює старіння клітин, стимулює репродуктивну функцію, знижує рівень холестерину.

Яловичий фарш

Запечатана упаковка яловичого фаршу може бути придатною до кінця терміну придатності, але як тільки її розкриють, то варто з'їсти чим швидше.

Розділіть свій яловичий фарш на порції та заморозьте, щоб зберегти якомога більше яловичини перед використанням.

М'ясний гастроном

Попередньо нарізане м’ясо гастроному швидко псується. Це може здатися несподіваним через велику кількість солі та консервантів у обробленому м’ясі.

Купівля тижневої кількості м’яса на обід може бути спокусливою, але насправді потрібно лише три-чотири дні, перш ніж воно набуде неприємного запаху і може почати з’являтися пліснява чи слиз.

Зберігання м’яса в герметичному контейнері може допомогти зберегти його, щоб не сприяти розмноженню бактерій.

Торти та кекси

Ми всі хочемо, щоб торти та кекси зберігалися якомога довше, але, на жаль, це не так.

Будь-який торт з вершковим сиром або глазур’ю зі збитих вершків потребує постійного охолодження. Торти з масляним кремом або іншою глазур’ю можуть стояти при кімнатній температурі, але вони також зіпсуються через кілька днів.

Торти можна заморожувати шматочками та зберігати в герметичних контейнерах, щоб розморозити та з’їсти через кілька місяців, але вони втратять свою "свіжість".

Ікра

Попри те, що ікра не є стандартною стравою на кухні, вона дуже смачна і корисна і її варто їсти. Більшість скляних банок або банок мають термін придатності два-три тижні після покупки.

Однак, після відкриття варто насолоджуватися вмістом протягом 48 годин для оптимальної свіжості та текстури.

Ікра має високий вміст білка, вітамінів (особливо вітамінів групи B і D), мінералів (включаючи залізо, цинк та селен), антиоксидантів та омега-3 жирних кислот. Омега-3 жирні кислоти сприяють здоров'ю серця, мозку та імунної системи.

Молоко

Після відкриття молоко зберігається менше тиждень. Якщо молоко псується за кілька днів, то це може бути тому, що воно занадто швидко піддається впливу високих температур.

Тобто, якщо зберігати молоко на дверцятах холодильника, то воно може швидше зіпсуватися через постійну зміну температури.

Зберігайте молоко в задній частині холодильника, де температура найнижча.

Молоко забезпечує організм людини калієм, кальцієм, вітаміном B12, яких зазвичай не вистачає в повсякденному харчуванні. Воно також є хорошим джерелом вітаміну А, вітаміну В1, магнію та цинку.

Продукти містять сотні різних жирних кислот, включаючи кон’юговану лінолеву кислоту (CLA) і омега-3. Їхнє споживання пов’язане з багатьма перевагами для здоров’я, включаючи зниження ризику виникнення діабету та захворювань серця і судин.