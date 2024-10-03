10 ключових правил безпеки в онлайн-іграх, які потрібно знати

Надійні паролі - запорука успіху

Переможці використовують довгі, складні та унікальні паролі. Найнадійніші паролі мають довжину не менше 12 символів і включають букви, цифри та символи.

В ідеалі ваш пароль не повинен розпізнаватись як слово або фраза. У вас також має бути унікальний пароль для кожного облікового запису в Інтернеті.

Досліджуйте свої ігри

Мобільні ігри становлять майже половину світового ринку ігор! Те, що гра доступна в надійному магазині застосунків, не гарантує, що це безпечний додаток для завантаження.

Перед завантаженням будь-якого нового ігрового додатка на пристрій переконайтеся, що він офіційний. Ознайомтеся з відгуками та знайдіть його в пошуковій системі перед завантаженням.

Увімкніть MFA

Багатофакторна автентифікація (MFA), яка іноді називається двофакторною автентифікацією, додає зовсім інший рівень безпеки вашим акаунтам, і тепер деякі ігри та ігрові системи підтримують MFA.

MFA включає біометрію (сканування обличчя або доступ до відбитків пальців), ключі безпеки або додатки, які надсилають вам унікальні одноразові коди, коли ви хочете увійти до облікового запису. Рекомендується використовувати MFA, коли він пропонується.

Зробіть оновлення автоматичними

Вважається, що потрібно підтримувати ігрове обладнання та програмне забезпечення у максимально можливому оновленні. Вам не потрібно перевіряти вкладку "Налаштування" щоранку - зазвичай ви можете налаштувати автоматичні оновлення, щоб воно завантажувалося і встановлювалося відразу після появи на пристрої, у програмному забезпеченні або у творця застосунка.

Зверніть увагу, що для повної установки оновлень вам може знадобитися перезапустити пристрій. Найкраще зробити це відразу, але ви часто можете запланувати це на час, коли ви не граєте, наприклад, посеред ночі.

Не трапляйтеся на вудку

Кіберзлочинці часто схиляють геймерів до переходу за поганими посиланнями або завантаженні шкідливих файлів, пропонуючи чіти чи зломи - це відомо як фішинг. Будьте обережні, натискаючи на посилання або завантажуючи будь-що, що приходить від незнайомця або чого ви не очікували.

Якщо пропозиція здається надто хорошою, щоб бути правдою, швидше за все, так воно і є. Перевірте посилання, перш ніж натискати на нього, навівши курсор, щоб побачити справжнє призначення посилання.

Кредитна картка

Якщо ігрова система вимагає прив'язати певний спосіб оплати до вашого рахунку, виберіть кредитну картку замість дебетової. Кредитні картки мають більший захист споживача ніж другі, і у вас більше шансів повернути свої гроші у разі шахрайства.

Діліться з обережністю

Чим більше інформації ви публікуєте, тим простіше злочинцю використовувати її для крадіжки вашої особи, доступу до ваших даних або скоєння інших злочинів, таких як переслідування.

Подумайте про те, скільки особистої інформації ви надаєте у профілях ігрових облікових записів. Намагайтеся практично не ділитися інформацією в мережі. Якщо незнайомець випитує її, у жодному разі нічого не розповідайте.

Гра під прикриттям

Не використовуйте ім'я або прізвище у своїх іменах користувачів. Використовуйте аватар замість своєї справжньої фотографії. Якщо незнайомець просить вас поділитися фотографією або увімкнути веб-камеру, відмовтеся. Їм не потрібно бачити вас, щоб грати разом.

Немає нічого ганебного у грі з сильним гравцем

Якщо інший гравець змушує вас почуватися некомфортно, заблокуйте його! Розкажіть про це дорослому, якому ви довіряєте. Пам'ятайте, що ви завжди можете вигнати гравця з гри, якщо він поводиться агресивно або іншим чином змушує вас почуватися некомфортно.

Образливі коментарі в мережі можуть вплинути на ваше психічне здоров'я - якщо ви хочете нашкодити собі, вам слід негайно звернутися до того, кому ви довіряєте.

Перевірте налаштування

Як тільки ви отримаєте нову ігрову консоль або спробуєте нову гру, відкрийте її налаштування конфіденційності та безпеки. Налаштуйте їх на власний рівень комфорту.

Пам'ятайте, що багато виробників стандартних ігор використовують найменш безпечні налаштування, і ви не повинні припускати, що ці налаштування встановлені на те, що вам потрібно. Наприклад, ваша гра може за замовчуванням ділитися даними про вашу поведінку та місцезнаходження з виробником.