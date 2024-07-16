10 інтер'єрних рішень для маленької спальні, які змінюють все

Зробити симетрію

Одна з переваг великої спальні полягає в тому, що є більше можливостей для створення симетрії, але цього можна досягти і в маленькій кімнаті.

Наприклад, розмістивши ліжко посередині приміщення, і поставивши обабіч дві невеликі приліжкові тумбочки. Простота та одноманітність насправді створюватимуть в кімнаті ілюзію більшого простору.

Використати розкладне ліжко

Ліжко-кушетка пропонує практичне рішення для невеликого простору, а також стає стильним і привабливим центром уваги.

Крім цього, диван можна прикрасити витонченими деталями. Адже те, що кімната маленька, не означає, що ви повинні жертвувати стилем.

Прикрасити стелю

Подумайте про те, як прикрасити стелю вашої спальні, щоб привернути увагу до декору. Наприклад, можна використати темну фарбу з металевим ефектом на кожній стіні, поширюючи її на стелю.

Це створюватиме ілюзію вищої стелі і слугуватиме гарним доповненням до м'яких світлих ділянок в просторі.

Обирати нейтральну палітру

Освітливши простір нейтральними відтінками, ви можете зробити його більш відкритим і просторим. Також нейтральну палітру радять використовувати, щоб створити заспокійливу атмосферу і забезпечити універсальне тло для різних елементів декору.

Наприклад, можна обирати узголів'я ліжка кольору мішковини, білі тумбочки та бежевий колір фарби, щоб "закріпити" колірну гаму.

Зробити монохромність

Монохромна колірна гама може додати простору елегантності та єдності, створюючи вишуканий простір з легкими варіаціями відтінків і текстур.

Пофарбовані в один колір стіни дозволяють підібрати постільну білизну в тій самій колірній гамі, щоб створити гармонійну естетику маленької спальні, створюючи більше візуального простору.

Вбудувати шафи

Заощадити простір у маленькій спальні можна, додаючи вбудовані рішення для зберігання речей.

Водночас у вбудоване сховище можна додати всі деталі, які можна знайти в гардеробній: штанги для вішалок, полиці для взуття, шухляди для прикрас тощо.

Обирати багатофункціональні меблі

Оптимізуйте простір маленької спальні, обираючи меблі, які виконують подвійну функцію.

Наприклад, письмовий стіл з додатковими висувними поличками та шухлядами може виконувати функції туалетного столика, приліжкової тумбочки та додаткового місця для зберігання.

Зробити підвісне освітлення

Замість того, щоб вибрати торшер, радять заощадити квадратні метри для інших меблів, підвісивши освітлювальні прилади. До того ж підвісний світильник може вдало доповнити інші деталі інтер'єру, створюючи цілісний образ.

Поєднати сучасність з елементами старовини

Підкреслити історичний шарм помешкання - або надати маленькій спальні цікавих акцентів - можна за допомогою кількох вінтажних деталей.

А поєднання з сучасними меблями зробить кімнату не лише естетичною, а й просто комфортною.

Додати зелені

Природна зелень, чи то букет квітів, чи то жваві кімнатні рослини - чудовий спосіб надати вашій спальні індивідуальності. Втім, обирайте рослини, які помістяться на тумбочці або підвіконні, щоб заощадити простір.